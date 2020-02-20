首爾近郊最長滑道！總長1.8公里的「斜坡滑車」 來場刺激體驗

韓國是一個非常適合自由行的國家，但每年來韓國總是住在一些交通便利的民宿是不是也有點膩了呢？該來好好放個假，體驗一趟不一樣的韓國自由行了！今天ReadyGo整理出來韓國必住的7個特色住宿，他們除了交通便利外，更是韓國SNS上熱門打卡住宿地點，多種的風格任君挑選，不論你是打卡系、懷舊系甚至是奢侈系，都可以享受到不同以往的超凡體驗！

2019-12-31 09:03