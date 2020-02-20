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首爾近郊最長滑道！總長1.8公里的「斜坡滑車」 來場刺激體驗
【圖／文：行遍天下】
目前韓國共有四座Luge滑車場，江華島的斜坡滑車位在江華海邊度假村內，滑道總長1.8公里，是首爾近郊最長、最刺激的滑道。
遊客需先搭乘透明空中纜車上山，目前共2個不同長度與彎道難易度的跑道，可自行挑選，一開始購買搭乘券時，能選購乘坐次數1到5次等不同配套方案，中途累了可先去旋轉餐廳稍作休息，適合喜歡速度感的人安排整天盡情挑戰喔！
景點介紹
斜坡滑車
地址：仁川廣域市江華郡吉祥面船頭里山4-15號
電話：+82-32-930-9000
價格：1次券平日12,000韓元、週末假期15,000韓元另有2、3、5次券請見官網平日11至2月10:00∼17:00、周末假期10:00∼7:00其他月份請見官網
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