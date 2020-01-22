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2020韓國花季：濟州島油菜花、首爾櫻花！韓國超美花海10選

2020-01-22 10:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

說到韓國，你想到的是韓劇歐霸、逛街血拼，還是櫻花、薰衣草的粉色假期？跟著小編來去韓國花季玩耍，一路向北賞花去！無論是要看魅力四射的鬱金香，還是隨風搖曳、純潔脫俗的芒草，不必遠赴歐洲，韓國花季大賞讓你一次滿足！

韓國花季景點推薦

韓國花季景點#1

韓國濟州島油菜花

▲韓國花季景點-濟州島油菜花田。（圖／Pixabay）
▲韓國花季景點-濟州島油菜花田。（圖／Pixabay）
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韓國最早告別冬季嚴寒的莫過於濟州島了，春來乍到，隨著溫度漸暖，成片的油菜花田開始慢慢染黃濟州島，從2月底開始至4月達到頂峰，而以各地的油菜花的慶典也通常會在4月份舉行。

其中最有名的加時里廣場，便是油菜花花季不可錯過的好去處，除了花朵也有白色的風車群，沿著鹿山路一直走會看到綿延八公里的油菜花，金黃地毯鑲上道路兩側還有粉色櫻花，讓你兩種願望都實現。

＊花期：2月底~5月初

＊花語：油菜花有頑強的生命力，它的花語是「加油」的意思。

韓國花季景點#2

韓國濟州島蕎麥花田

▲韓國花季景點-濟州島蕎麥花田。（圖／Pixabay）
▲韓國花季景點-濟州島蕎麥花田。（圖／Pixabay）
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前幾年熱播的韓劇《鬼怪》中男主角孔劉穿梭的花田就是蕎麥花，白綠相間的觀光聖地是許多韓國歐巴、歐逆在濟州島拍婚紗的景點，在九月中下旬抓住秋天的尾巴！治癒你的身心靈。

＊花期：9月初~10月中

＊花語：戀人、令人懷念的往事

韓國花季景點#3

韓國鎮海櫻花季

▲韓國花季景點-鎮海櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國花季景點-鎮海櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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一年一度的鎮海軍港節，入選CNN「韓國必訪50大景點」將在4月份舉行，去期間限定開放的海軍士官學校參觀海軍歐霸操練，週末還有機會參加「鎮海國際軍儀樂隊慶典」。

多半遊客會選擇從首爾或釜山出發，到了慶和火車站後沿余佐川小徑漫遊，被包圍在櫻花樹下讓人陶醉不已，隨風吹拂撒落的櫻花雨是韓國鎮海的極致美景。

▲韓國花季景點-慶和火車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國花季景點-慶和火車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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節慶時分還有「櫻花美食大街」，可以吃韓國美食，無論是要韓式泡菜、辣炒年糕，或著春季限定櫻花形狀的鎮海名產「櫻花餅」都可以買來試試看。

鎮海櫻花季大概一天就能逛完，從首爾出發的朋友回到弘大、明洞、東大門的時候大概是晚餐時間，可以好好享受韓國的夜生活。

韓國花季景點#4

慶州賞櫻花

▲韓國花季景點-慶州櫻花天鵝船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國花季景點-慶州櫻花天鵝船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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慶州為韓國的千年古都，曾是古代新羅的首都。韓國慶州的佛國寺與石窟庵，被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，此地更有「沒有屋頂的博物館」之稱。可以在普門環湖賞櫻花道漫遊，古色古香的韓國慶州配上暖色系的櫻花好是迷人。如果天氣好還能在湖中踩天鵝船，或於環湖道旁騎腳踏車。

韓國古裝劇《善德女王》就是在古色古香的慶州取景，如果時逢4月5月可以看到金黃色的油菜花海。

＊花期：3月中~4月中

＊花語：幸福、純潔、高尚

韓國花季景點#5

泰安鬱金香花海

▲韓國花季景點-泰安鬱金香。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國花季景點-泰安鬱金香。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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泰安鬱金香慶典是世界規模第三大，韓國最大的鬱金香節慶，在每年4、5月舉辦。黃、紅、粉各色花朵活力繽紛。台灣的草莓是在過年時節採收，而韓國氣候較為寒冷，成熟季也比我們晚了一點。因此花季不僅能賞花，還能滿足口腹之慾吃草莓、採草莓。

＊花期：4月~5月

＊花語：永恆的祝福、高雅珍貴

韓國花季景點#6

江華島杜鵑花節

▲韓國景點-江華島杜鵑花海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國景點-江華島杜鵑花海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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江華島是韓國的第五大島位在韓國的仁川地區，是韓國的西北門戶，擁有高麗、新羅時代的文化遺址，其中又以支石墓最為知名。支石墓是史前時代的一種殯葬型態，透過石頭搭建成類似石屋的形狀，再把架起的空間作為石棺的放置處。該墓葬方式主要出現在東北亞，又以江華島最為大宗。

▲韓國花季景點-江華島採人蔘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國花季景點-江華島採人蔘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了歷史遺跡，4月中下旬殷紅似火的杜鵑開滿高麗山頭，杜鵑花節還有許多體驗活動適合闔家大小一同玩樂。江華名產有人蔘、蕪菁、花紋石，臨海的江華島海鮮美食更是新鮮美味。無論是想大啖美食，看花團錦簇的杜鵑，在韓國江華島都能滿意。

＊花期：4月中~5月初

＊花語：永遠屬於你、愛與喜悅

韓國花季景點#7

高城薰衣草

▲韓國花季景點-薰衣草。（圖／Pixabay）
▲韓國花季景點-薰衣草。（圖／Pixabay）
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柔和的紫色大地是準備入夏的高城最好的形容，每年6月這邊像是南法的小普羅旺斯，城片花海吸引許多遊客前往韓國高城旅遊。春末夏初略帶寒意的薰衣草花田，是網美網帥拍照的好去處。

神秘高貴的紫色讓韓國高城充滿秀美的風光和浪漫的氣息。在HANI薰衣草農場能參與手做課程，像是水凝膠、芳香包、薰衣草PIZZA等自費課程。

＊花期：6月初到7月中

＊花語：等待愛情、感恩和平

韓國花季景點#8

韓國高城束草市雪嶽水上樂園

雪嶽水上樂園隸屬於韓國的韓華渡假村，是韓國境內最大的水上樂園。特點是分為SPA區和AQUA區，在韓國微涼的六月，可以享受園區內的汗蒸幕、泡碳酸鈉溫泉，或者穿著泳衣去水樂園提前清涼一下。

韓國花季景點#9

汝矣漢江公園芒草

隨風搖曳又脫俗的芒草生命力特別強勁，在許多地方都能看到它的身影，但特別的是韓國首爾漢江的芒草是粉紅色的。其實這種植物叫做「粉黛亂子草」，形似芒草在夏天時是綠色的，在花季期則呈現的粉嫩樣貌。韓國首爾漢江公園是充滿少女泡泡和戀愛氛圍的約會好去處。

＊花期：9月中~10月底

＊花語：等待

韓國花季景點#10

九里市民漢江公園

▲韓國花季景點-首爾漢江波斯菊。（圖／Pixabay）
▲韓國花季景點-首爾漢江波斯菊。（圖／Pixabay）
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九里市民漢江公園4、5月有油菜花，9、10月有可愛小巧的波斯菊。每年9月底會舉行波斯菊慶典，象徵自由、爽朗、快樂的波斯菊，讓你活力滿滿讓辛苦的工作日得到舒緩和充電。秋日的紅、白、紫襯托藍空更顯美麗。推薦在黃昏時分在日光照耀下，拍下神秘又迷人的剪影照，PO在IG、臉書上和朋友分享美好景致。

＊花期：9~10月份

＊花語：自由爽朗、和諧美好

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濟州島公園波斯菊

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