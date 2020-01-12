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預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

韓國最棒的滑雪體驗！　五大渡假村「滑雪+泡湯」組合推薦

2020-01-12 12:00Skyscanner

想到滑雪泡湯，只有想到日本嗎?其實鄰近的韓國，現在許多滑雪度假村，也都推出非常棒的滑雪與泡湯組合喔!Skyscanner直接幫你整理好五大推薦滑雪泡湯渡假村，讓你有不同選項能夠挑選!

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韓國最大的滑雪場: 平昌龍平滑雪渡假村( Yongpyong )

「Yongpyong」一詞在韓國正好有著滑雪的意思，這裡擁有28條滑雪道，同時也是韓國最大、歷史最悠久及最受歡迎的滑雪場。許多知名韓劇也都選擇此地以八重山為背景，優美的景色作為拍攝場景，從冬季戀歌、鬼怪到最近火紅的風在吹，都在這裡拍攝過。優異的路線區域規劃也是這裡的特色之一，無論是初學者抑或是滑雪高手都能在這裡享受到滑雪的樂趣。渡假村內部的優質水上樂園，及外部的各色溫泉泡湯池，更是一天辛勤的滑雪體驗後，好好犒賞自己的最佳去處。

  • 地址: 江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715

  • 營業期間: 11月中旬至4月初 ( 詳細營業時間，以官網公告為主)

  • 網站資訊 : 官網

  • 滑雪場特色 : 舉辦過3次世界盃及亞洲冬季競技大會等國際賽事、28條滑雪道內含遠距型滑雪道，適合各式滑雪愛好者。

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四季皆有特色: 旌善High1滑雪渡假村

位於江原道旌善的High 1 渡假村也是眾多滑雪愛好者的觀光勝地，坐上纜車後能一覽太白山的美麗景致。不僅冬天可以享受滑雪樂趣，春、夏天百花齊放時，更是吸引許多觀光客前來欣賞美景。擁有許多初、中、高級滑雪道，非常適合親子一同出遊。不滑雪的人也可以到園區附設的旋轉餐廳欣賞這一帶壯麗山景，這裡也設有賭場、高爾夫球場、登山小徑及各式露天溫泉池，讓來到這裡的所有遊客都能享受歡樂時光。

  • 地址: 江原道旌善郡古汗邑古汗7里399

  • 營業期間: 11月底至4月初 ( 詳細營業時間，以官網公告為主)

  • 網站資訊 : 官網

  • 滑雪場特色 : 初級雪道擁有FIS公認的大回轉標準雪道、 殘疾人也能夠享受無障礙滑雪的設計及周圍各項不滑雪也能享受的設施。

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2018年冬季奧運舉辦場地: 平昌阿爾卑斯滑雪渡假村 (Alpensia)

位於堪稱「 亞洲阿爾卑斯山」大關嶺的阿爾卑斯滑雪渡假村，這裡的雪擁有相當好的頂級粉雪品質，並被選為2018年冬季奧運會的舉辦場地。擁有六個為滑雪練習設計的專門滑雪道，並以等級做區分，讓所有來到這裡的人，都能自在地選擇適合自己的坡道練習。園區也提供許多有趣的設施，你可以坐上高山單軌車，享受直衝山谷間的追風感，累了也可以來到水上樂園盡情享受桑拿及露天溫泉的療癒。

  • 地址: 江原道平昌郡大關嶺面率峰路325

  • 營業期間: 11月底至4月初 ( 詳細營業時間，以官網公告為主)

  • 網站資訊 : 官網

  • 滑雪場特色 : 擁有 FIS公認的具有國際規格的6條雪道、位於堪稱「 亞洲阿爾卑斯山」的大關嶺。

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江原道最受歡迎滑雪場: 洪川大明滑雪場 ( Daemyung Vivaldi Park )

洪川大明滑雪場的設施是韓國目前最齊全、最完善也是最好的，它擁有亞洲首座能乘坐8人的高速雪場纜車，也讓它在2017年拿下最佳滑雪場的殊榮。目前也是江原道一帶最受歡迎的滑雪場，總共有12條滑雪道、及最大規模的住宿渡假村、室內水樂園及戶外溫泉等等，非常適合親子出遊的景點。

  • 地址: 江原道洪川郡西面寒峙谷街262

  • 營業期間: 11月底至3月初 ( 詳細營業時間，以官網公告為主)

  • 網站資訊 : 官網

  • 滑雪場特色 : 配套措施齊全，適合親子出遊、韓國代表景點100選之一。

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彷彿來到歐洲: 原州橡樹谷滑雪場 (Oak Valley )

最後是一座，位於原州山區，距離首爾只需90分鐘車程，曾經被韓國評選為環保渡假勝地首選的橡樹谷滑雪場。同時這也是座非常適合新手練習的場地，滑雪道的傾斜坡度較和緩，且雪道較寬敞。園區採用歐美特色建築，讓你有瞬間來到歐洲的感覺。非常適合滑學初學者來到這裡體驗喔!

  • 地址: 江原道原州市地正面橡樹谷2街58

  • 營業期間: 11月底至3月底 ( 詳細營業時間，以官網公告為主)

  • 網站資訊 : 官網

  • 滑雪場特色 : 非常適合新手練習、當地人較多。

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推薦閱讀：2019韓國旅行必知：韓國電壓是多少？韓國插座是哪種？Skyscanner整理詳細韓國電壓及插座資訊

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