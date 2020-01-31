螞蟻人驚嘆！ 韓國最新街頭小吃「3層棉花糖冰淇淋捲餅」 繽紛少女心爆發~

愛甜食的螞蟻人絕不可以錯過！ 韓國首爾最新街頭小吃「棉花糖冰淇淋捲餅」是一款繽紛的夢幻甜點，將大家小時候最愛的點心品項大集合，把棉花糖、冰淇淋、新鮮水果、彩色餅乾等一口氣捲在一起，讓人拿在手上一邊逛街一邊大啖棉花糖捲餅，還能來個網美式吸睛美照，瞬間少女心滿滿噴發！

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位於南韓建國大學入口處附近的「棉花糖冰淇淋捲餅」，製作方法頗特別，先用糖花糖機捲出三顆大大的彩色棉花糖，平均向下壓平再攤開，擠上冰淇淋，接著店家還會大量灑上軟糖、巧克力糖針、麥片、脆餅等作為點綴，最後將三層彩色棉花糖和所有內餡有技巧地包成捲餅，再對半切開放入杯中，作出一份甜蜜無敵的首爾街頭甜點。

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棉花糖冰淇淋捲餅一份大約韓幣4~5千元(台幣約100~130元)，高顏值的街口小吃一推出就吸引了不少民眾打卡朝聖，更有不少網友錄製了店家的製作過程，看了讓人嘖嘖稱奇，有機會去首爾玩的朋友可以去嚐嚐這款甜食控必追小吃喔！

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在 Instagram 查看這則貼文 비글이다 왕왕🐶 KOREA🇰🇷CELLO🎶（@s.__.nnnnn）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 12:46 張貼

店家資訊

Cotton Candy Ice cream Burrito

地址：건대입구역 2번출구 앞 67번 매장

價格：

3色棉花糖 + 2冰淇淋 + 2餅乾 : 4,000韓元 (約台幣103元)

3色棉花糖 + 2冰淇淋 + 2水果 + 1餅乾 : 5,000韓元 (約台幣129元)

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