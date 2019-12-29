韓國自由行必知！８間觀光客最愛韓式烤肉 沒吃過吃別說你來過韓國

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來韓國旅行時，大家一定都想好好品嚐一下道地的韓國烤肉吧？但是到底要去哪裡吃，面對街頭大大小小、比比皆是的韓式燒肉店，卻往往只能靠碰運氣。今天ReadyGo精選8大韓式烤肉，推薦給來韓國自由行的朋友們，吃過的人都對他們豎起大拇指，不只觀光客喜愛，連韓國人都很喜歡來這邊聚餐約會！

荒謬的生肉 엉 터 리 생 고 기 명 동 점

說到台灣人熟悉的韓國燒肉，「荒謬的生肉」一定雀屏中選，特別是在首爾地區，各大精華地段都可以見到「荒謬的生肉」蹤影。至於為什麼「荒謬的生肉」這麼熱門呢？因為以便宜到荒謬的價格（不到500台幣）就可以享有五花肉和大醬湯吃到飽，而且還不用加一成服務費，真的超划算！這也是店名「荒謬的生肉」的由來。但是這裡不接受一個人用餐，如果是邊緣人的朋友們就要慎重考慮一下！

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在肉品吃到飽方面，店家無限量提供：油花均勻的豬五花肉，每片肉厚度至少2公分，老闆真的是佛心來著！店內也提供多種醬料讓顧客選擇，特別推薦韓式紅醬搭大蒜，加上烤好的五花肉真的不同凡響，大蒜的味道可以幫助去油解膩！另外還有孜然粉，單獨沾肉就十分美味，有點像是蒙古烤肉的味道。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

八色烤肉 팔 색 삼 겹 살 본 점

雖然八色烤肉的評價一直好壞參半，不過有食尚玩家的報導、部落客瘋狂轉載、海外分店開幕大排長龍等眾多加持，讓許多人將八色烤肉(팔색삼겹살)列為首爾必吃的美食！八色烤肉顧名思義集結了松葉、大醬、紅酒、人參、咖哩、花草、韓式辣醬以及蒜味8種吃法，讓你每一口都嘗到不同的味道，不會再因為油膩感而吃不下。

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姜虎東白丁 (강호동백정)

姜虎東白丁，是韓國知名藝人姜虎東開的超人氣燒肉店，雖然台灣現在也有分店，但來到韓國，不免俗的還是要來嚐嚐正宗原味的姜虎東白丁！外圍那圈黃澄澄的蛋液，是他們的招牌，適當地烘焙過後就變成焦焦脆脆的烘蛋了！香噴噴的蛋圈可是他們一大賣點呢～

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三正家 (삼정집)

說到韓式烤肉，絕對不能錯過三正家，來場享受視覺和味覺的雙重饗宴！店家以擁有美麗雪花油脂紋路的韓牛做為基底，搭配韓牛胸肉、雪花肉、肋骨肉、板腱肉、肉眼和熟成牛肉等六種不同韓牛部位，層層堆疊出美麗的玫瑰花，打造肉食主義者獨一無二的生日蛋糕！再加上，舒適愜意的用餐環境，真的很適合帶著家人朋友一起前往。

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麻浦海鷗 (마포갈매기)

大家都說來到韓國一定要品嘗這邊的豬五花。麻浦海鷗的豬五花看似油脂非常豐厚，但烤過以後油脂的地方只有香彈，不會覺得很有負擔或有厚重的油膩感。在韓國，當地人都會一次烤好幾片，等到五花的部分微焦時，再移到鍋邊讓它保溫，這樣就可以吃烤肉配清酒再話家常了！

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小豬存錢筒 (돼지저금통)

小豬存錢筒最有特色的地方在於：背景為滿滿的紅色小豬存錢筒 ！密密麻麻的小豬撲滿牆，跟烤肉店的店名相呼應。小豬存錢筒是以石頭代替烤網或者鐵盤，口感相對起來也較不油膩，搭配生菜絕對可以一口接著一口。如果你是冬天來到這邊，店家還很貼心的提供炭火爐讓在外頭等待的客人暖腳，不必受到寒風的摧殘。

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烤肉革命家 (구이혁명가철든놈)

烤肉革命家的外頭，遠看像是做鐵工廠，連號碼牌都是用板手的造型，跟一般餐廳很不相同！最特別的地方是：每個桌上都有一個個特製的木箱子。這木箱子是店家精心研發出來的特製烤箱，把生肉放在上層烤，熟了之後在放入箱內保溫，不但可以減少油煙，還可以鎖住肉的原味。有人形容來這裡就好像是坐在現代藝術裡，享受無煙烤肉的趣味。

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p.s.根據網友透漏：這間店目前已經暫停營業！想要前往的朋友可能要失望了。不過ReadyGo還是希望可以帶大家重溫對這裡的美好回憶，也一起期待革命烤肉家有重啟營業的一天。

王妃家烤肉 왕비집

首爾地區無人不知的王妃家肉，是許多韓國人推薦的韓式燒烤店。交通便利，光是明洞就有三間分店，吃飯時間也不必餓肚子排隊等候，而且全程都有專人服務，讓客人不再花大錢卻只能吃到焦焦的烤肉，由店員為你確保食物的美味。

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