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韓國7大打卡、懷舊＆奢侈系住宿推薦　帶你享受超凡飯店體驗

2019-12-31 09:03ReadyGo出發前

Alice@ReadyGo

Escape pool villa粉絲專頁
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韓國是一個非常適合自由行的國家，但每年來韓國總是住在一些交通便利的民宿是不是也有點膩了呢？該來好好放個假，體驗一趟不一樣的韓國自由行了！今天ReadyGo整理出來韓國必住的7個特色住宿，他們除了交通便利外，更是韓國SNS上熱門打卡住宿地點，多種的風格任君挑選，不論你是打卡系、懷舊系甚至是奢侈系，都可以享受到不同以往的超凡體驗！

＃主題民宿系

COZY THEME

位於加平的Cozy Theme以韓國生活中常見的元素做為主題，例如是香蕉牛奶、清酒、5000韓元等佈置，每個房間都小而美，空間不是非常寬闊，但是基本的電視、小型廚房和浴室一應俱全，而床位就位於大型主題布置之中。來韓國就是要體驗當地的文化風情，住在放大版的韓國生活元素裡更能體驗韓國人的生活樣貌。

(圖/Cozy Theme官網)
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(圖/Cozy Theme官網)
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看看│Cozy Theme

地址│604 Baekdun-ri, Buk-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

UNIQUE PENSION

Unique民宿位於韓國熱鬧的加平區，這裡的交通便利、附近也有許多觀光景點，是高人氣的住宿地段。UNIQUE中文意思是獨特，獨特就是UNIQUE最大的特色。民宿規模不大，只有5間房，但每一間設計都具有巧思，從壁紙到餐桌上的細節都為統一色調。五間房間主題分別為星巴克、啤酒、小房車、Iphone和杯麵。除了房間吸引之外，民宿外還有一個桃心形狀的游泳池，和另外半一起游泳真的超級浪漫！

(圖/UNIQUE Pension官網)
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(圖/UNIQUE Pension官網)
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(圖/UNIQUE Pension官網)
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官網│UNIQUE Pension

地址│ 南韓 Gyeonggi-do, Gapyeong-gun, Gapyeong-eup, Hoban-ro, 1689-23 호반로 1689-23 가평읍 가평군 경기도 KR 12429

＃傳統韓屋系

GIWA HOUSE

想體驗韓國道地風情可以從入住傳統的韓屋開始，GIWA HOUSE 並不是一間傳統韓屋民宿那麼簡單。踏入屋內，木製的屋簷、柵欄及地板訴說著歲月的印跡，民宿融合了現代畫廊還有展覽室，為來這邊的旅客提供設計靈感。這份懷舊情結，加上空間設計，處處散發藝術的氣息，所以GIWA HOUSE一直很受到來首爾參觀的平面設計師的歡迎。

(圖片來源：GIWA HOUSE)
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(圖片來源：GIWA HOUSE)
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官網│GIWA HOUSE

地址│首爾鍾路區chebudong 18-8

韓屋202 HANOK

來到韓國必住韓屋，彷彿走入韓劇場景，體驗當地生活。從韓屋202 Hanok至安國站3號出口步行只需要10分鐘，周遭環境清幽，從外部裝潢到房間風格都具有傳統韓式韻味，距離景福宮、三清洞、仁寺洞等多項觀光景點都很近，是個交通便利、卻又能感受韓國在地風情的民宿！

(圖片來源：韓屋202 Hanok)
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(圖片來源：韓屋202 Hanok)
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官網│韓屋202 Hanok

地址│168-3 Changdeokgung-gil, Gahoe-dong, Jongno-gu, Seoul, 南韓

歐洲設計系

小雪精品酒店

小雪精品酒店位於瑞草區，距離熱鬧的江南商圏10分鐘車程，最受歡迎的客房就是這間Spa & Pool Penthouse，房間是複合式的閣樓設計，純白色的裝潢搭配綠色植物點綴，給人種清新舒適的感覺，而且房內有私人泳池、按摩浴缸和木製桑拿房，想拍出美美的泳池照也不用怕尷尬！最棒的是，如果你是除夕來這邊的話，還可以坐在泳池邊近距離看窗外的煙火表演！

(圖片來源：小雪精品酒店)
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(圖片來源：小雪精品酒店)
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不只Spa & Pool Penthouse值得一住，酒店一共有12種主題套房，每一間的設計都有自己的特色，很適合喜歡大半天宅在酒店的旅客入住！

(圖片來源：小雪精品酒店)
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官網│小雪精品酒店

地址│53, Banpo-daero 14-gil, Seocho-gu, 瑞草區, 06651 首爾, 韓國

9 BRICK

9 BRICK位於熱鬧的弘大商圈，距離弘大商圈只需要6分鐘的路程，非常適合喜歡血拚行程的族群享用。9 Brick Hotel 的外磚造型就像名字一樣，是紅磚砌成的，大廳設計成歐洲酒窖的氣派，加上歐式風格的圓拱型，搭配相宜的水晶吊燈，內部裝潢則帶著工業風格的設計感，給人種恍若來到歐洲的感覺。

(圖片來源：9 BRICK 官網)
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(圖片來源：9 BRICK 官網)
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(圖片來源：9 BRICK 官網)
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官網│9 BRICK

地址│32 Hongik-ro 5-gil, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 南韓

ESCAPE POOL VILLA

Escape pool villa可以說是目前SNS上最多韓國人打卡的超美pool villa聖地！不用離開房間就可以享受無敵海景，簡單寬敞的空間，加上整面落地玻璃，採光也是極為良好，看著海入睡，隔天早晨被灑落房間的陽光叫醒，繼續享受晨間的海景，真的是旅途一大享受！即使冬天想看海也可以躲在被窩裡，不用怕吹完海風就感冒了！

(照片來源：Escape pool villa粉絲專頁)
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(照片來源：Escape pool villa粉絲專頁)
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(照片來源：Escape pool villa粉絲專頁)
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官網│Escape pool villa

地址│南韓 Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Guryongpo-eup, Hajeong-ro 138beon-gil, 38 KR

延伸閱讀>> 【韓國美食】觀光客最愛！8間韓國自由行必吃的韓式烤肉

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