「首爾」交通&包車懶人包 機場接送×迷妹踩點一次搞定！

韓國首爾是台灣人愛去的亞洲旅遊地前三名，不只是因為韓流席捲、韓式美食多多，加上旅遊與吃喝消費都比日本稍微再低一點點，但同樣擁有賞櫻花、賞楓葉、滑雪的玩法，因此成為許多人的首選，加上首爾交通方便，無論是地鐵、包車都非常方便，如果你還在煩惱怎麼玩的話，趕快看下去吧！

首爾交通：機場往來指南

桃園往來首爾航班

▲首爾交通指南-桃園飛首爾航班。（圖／Pixabay） 分享 facebook

目前由台灣出發首爾的航班非常多，除了傳統航空長榮、華航之外，廉價航空部分有今年剛開的虎航、濟洲航空、德威航空、珍航空、易斯達航空等數種選擇，基本上就看大家的需求，是想要快閃的紅眼班機，或是舒適寬敞的班機，任君挑選囉！

首爾機場往來市區＃1

機場快線

▲首爾交通指南-仁川機場快線。（圖／A'rex） 分享 facebook

如果是第一次到首爾、行李又不太多的人，搭乘機場快線是最簡單方便的首爾交通方式，只要沿著機場的機場鐵路 (Airport Railroad)的指示走就可以，機場快線分為直達車跟普通車，

點我看👉仁川機場快線時刻表

首爾機場往來市區＃2

機場巴士

首爾交通規劃完善，如果不想搬行李的話，從仁川機場往市區的巴士班次多又方便，有直達弘大、明洞等主要觀光區，價格依照路線不同，大約是15,000~16,000韓幣，可以付現金或是刷T-money等交通卡，詳細路線可以先上首爾特別市官方網站查詢唷！

首爾機場往來市區＃3

機場接送

▲首爾交通指南-仁川機場快線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果是行李比較多，或是一家大小出遊的，小編建議可以選擇單趟的機場接送，免去在首爾交通上拖行李奔波的狼狽，輕鬆往返首爾市區跟仁川機場，還有24小時的中文客服，就算你是第一次去韓國，也不擔心人生地不熟溝通不順暢，讓自己跟旅伴都能輕鬆搞定首爾交通！

首爾人氣景點指南

首爾知名景點大部分都位於地鐵站附近或是有觀光巴士前往，但若是是第二次、第三次前往首爾自由行，或是專門去追星的話，可能就會想去一些首爾交通工具難以到達的地方，如果又剛好又三～四人一團的話，就很推薦可以選擇首爾包車，不只CP值高又方便！

以下小編就針對一些近年來比較熱門的首爾近郊景點，以及迷妹們追星會去踩點的地方來介紹，讓大家用這篇就能解決首爾交通的問題！

首爾近郊景點推薦

首爾近郊景點＃1

普羅旺斯村

▲韓國首爾景點-普羅旺斯村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於首爾近郊的普羅旺斯村，是座以南法風情為主題所建造的小型歐洲村落，粉嫩色彩的可愛建築，搭配上四季盛開的鮮豔花卉，讓人彷彿來到了夢幻童話王國。

漫步其中，讓人不只能拍下一張張猶如童話般的美麗照片，園區內一座座被樹木與鮮花環繞的創意店家，更能讓你盡情地享受購物與美食，推薦給大家有機會一定要來到這個可愛的首爾近郊景點走走哦！

首爾近郊景點＃2

華城行宮

首爾五大皇宮包含了景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮、慶熙宮，而說到京畿道最有名的皇宮之一，就不得不提到水原華城，包含東西南北四個城門、華城行宮、博物館景點在內，極具特色與技術性的建築也被評定為世界文化遺產，絕對是不可不去的首爾近郊景點之一。

首爾近郊景點＃3

宇宙星光庭園

▲韓國首爾景點-宇宙星光花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲韓國首爾景點-宇宙星光花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

宇宙星光花園擁有各種可愛、夢幻的燈飾，讓整個宇宙星光花園在夜晚中充滿星光點點，而且如果覺得拍得太累，還可以先去吃個東西休息一下，因為宇宙星光花園的票可以在一天內多次進出，讓你可以拍好拍滿再走人！

首爾迷妹踩點推薦

首爾迷妹踩點#１

奧林匹克體育場（KSPO DOME）

沒錯！相信所有的迷妹對這裡都不陌生，只要是韓流團體，都將能站上KSPO DOME開演唱會視為夢想，包含SJ、EXO、SEVENTEEN、NU'EST、TWICE、IU等人都曾在這裡舉辦過演唱會，相信也有不少人飛往韓國首爾，就是為了要在這裡看演唱會吧？

不過KSPO DOME會場大，有三個場館，若遇上全開演唱會的話，無論是進場或散場都非常混亂，如果時間晚了更不好叫車，如果人多的話，也可以考慮直接包車唷！

地址：송파구 올림픽로 424 (방이동)松坡區奧林匹克路424 (芳荑洞)

推薦：【中英文司導】首爾包車自由行一日遊

首爾迷妹踩點#2

MBC 電視台／MBC World

▲韓國首爾景點-MBC World。（圖／Pixabay） 分享 facebook

如果你是更專業的迷妹，決心要來一趟深度追星之旅的話，就不能不去電視台啦！就算沒遇到回歸期的音樂節目錄影，至少也要去看一眼電視台外觀長怎樣，到MBC World的韓劇場景拍拍照，玩一下互動式體驗，再到電視台附近吃吃路邊攤，搞不好有機會遇到愛豆們喔！

地址：首爾市麻浦區城巖路267號

首爾迷妹踩點#3

娛樂經紀公司

如果想更～深度的話，就出發前往偶像們的公司吧！韓國的娛樂經紀公司大多位於江南區，雖然搭乘地鐵也可以到，不過人生地不熟的話，可能就比較難找到，如果是跟迷妹們一群人一起去的話，包車也是一種蠻划算的方式，去完也可以接著去其他景點踩點～

不過要提醒各位迷妹，經紀公司其實就是偶像們上班的地方，請各位到達的時候要保持冷靜，不要過度打擾，或是有妨礙員工的舉動，做個好迷妹也是很重要的事！

＊SM地址：江南區 清潭洞106-16（서울특별시 강남구 청담동 106-16）

＊JYP地址：江南區狎鷗亭路79街41（강남구 압구정로79길 41）

＊YG地址：麻浦區喜雨亭路1街3（마포구 희우정로1가 3）

看完以上的首爾交通和首爾景點之後，你是不是也更加了解韓國首爾了呢？趁著年底前，把還沒休的特休請一請，看是要去逛景點、滑雪，還是要去追星，趕快動起來吧！送×迷妹踩點一次搞定！

想知道更多韓國自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」