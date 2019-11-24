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推薦韓國8大必去「滑雪勝地」 嚴寒冬季讓歐巴帶你去滑雪！

2019-11-24 11:54Skyscanner

在韓國，春季一定要賞櫻，夏季一定玩水，秋季一定要賞楓，冬季則一定要滑雪！無論是韓國的學生還是上班族冬季最喜歡的戶外運動就是滑雪! 冬季的韓國，氣候寒冷，雪量豐富，雪質良好，很多滑雪場都建在自然風光秀麗的地方，分有初級道、中級道、高級道，在體驗有趣的滑雪同時還能欣賞到周圍的美景。Skyscanner為大家推薦韓國8大必去滑雪勝地，帶上你的歐巴一起去滑雪吧！

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1. 龍平滑雪場

龍平滑雪場位於海拔1458M的太白山脈發旺山山腳，是韓國最著名的滑雪勝地，也是亞洲第二個世界級滑雪場。這裡年平均降雪量爲250cm，而且持續時間較長，一年四季都有著不同的魅力，贏得了衆多滑雪愛好者的青睐。滑雪場擁有韓國第一流的滑雪設備：長3.7公里的8人乘封閉纜車可到達發旺山頂——龍峰。同時也有得到國際滑雪聯盟（FIS）認可的適合各等級滑雪愛好者的專屬滑道。此外，雪場室內還有遊泳池、桑拿等附屬設施。園區內有山岳雪橇場、室內高爾夫球場、生存遊戲場、自行車道和6洞簡易高爾夫推杆練習場、森林浴、射箭場、門球、曲棍球、網球、野營所等。韓劇《冬季戀歌》也曾在此取景拍攝。

營業時間：白天08:30-16:30。

地理位置：江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715號 (大關嶺面)。

交通方式：從首爾出發，可以乘專線巴士。

 

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2. 江原道伊利希安江村滑雪場

江原道伊利希安江村滑雪場是一處備受滑雪愛好者們喜愛的滑雪勝地，美麗的自然景觀沿路鋪展開來的首爾到春川間的高速公路是最佳的駕車遊覽路線。被自然造就的森林和江河環繞的伊利希安江村採用周邊無毒害環境的獨立構造，讓人徹底放鬆身心，擺脫平日裡生活和工作中的壓力，從首爾出發只需1小時即可到達。爲了適應各種水平的滑雪者，滑雪場專程修建了初級、中級、高級等各種堪稱完美的滑雪道。無論選擇初級、中級、高級滑雪道中的任何一個，都能保證1,000M以上的滑雪距離，享受到滑雪的樂趣。其中，這裡最具有特色的是溪谷型構造的滑雪道，安全性極高，在山脊型構造的滑雪道上，一邊體驗滑雪的樂趣，一邊還可以欣賞到大自然的美景。

營業時間：07:30-次日04:30。

地理位置：江原道春川市南山面北漢江江邊街688。

交通方式：地鐵光華門6號口集合乘坐大巴至伊利希安江村滑雪場。

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3. 江原道原州奧麗山莊度假村滑雪場

江原道原州奧麗山莊度假村滑雪場與伊利希安江村滑雪場距離非常近，附近風景優美，毗鄰稚岳山國立公園。滑雪場規模達41萬坪，擁有上級2個，中級5個，初級2個共9個滑雪道。連接三泰峰的滑雪道最長可達1600米，此外，還有爲滑雪迷們特別准備的障礙專區。滑雪道非常專業，安全性也很高！滑雪場不僅有一流的滑雪場地還有著很高的服務設施。站在雪道上可以俯瞰周圍的美景，乾淨的雪道，茂盛的樹木，給人非同凡響的感官和視覺體驗！夜間，頂級的燈光設施把雪場照的格外好看！

營業時間：07:30-次日04:30。

地理位置：江原道原州市文幕邑Oak Valley2街58。

交通方式：地鐵2號線至乙支路入口站1號出口步行3分鍾。

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4. 芝山森林度假村滑雪場

芝山度假村距離首爾也很近，對滑雪和滑雪板愛好者來說，是當日往返路線的首選。滑雪場朝正北方，自然下滑的流水線形式，爲傳統的歐洲風格。其優點是可以保證最佳的雪質，擁有7條主滑雪道和3條輔助滑雪道，所有的滑雪道上都可以體驗單板滑雪。同時還引進了最新型的除雪裝備和管理系統，有足夠的存雪量，以應對首爾附近地區天氣的不理想，啓動這些裝置後還可保持最佳的雪質。芝山森林滑雪度假村的規模雖然較小，但它的優勢在於設施方便舒適，費用低廉，在城市近郊頗有人氣。

營業時間：07:00-次日04:00。

地理位置：京畿道利川市麻長面蟹越1里山28-1號。

交通方式：東首爾巴士客運站-利川市內。

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5. 阿爾卑斯度假村的滑雪

阿爾卑斯度假村的滑雪場位於陳富嶺的高原盆地內，是積雪量最大及降雪期最長的地區，以積雪量最多和雪質最好而享譽東亞。建有歐洲阿爾卑斯式的建築，讓人感到好像置身於歐洲滑雪，村內有國內獨毅無二的滑雪博物館，可一覽滑雪的歷史。現有8個坡道和5架纜車。冬天還在此享用滑雪場、室內遊泳池、保齡球館、雪橇場等各種附屬設施，夏天可享用高爾夫、高爾夫練習場、草坪雪橇、生存遊戲、漂流。此外還有雪岳山、東海，景觀十分豐富。

營業時間：07:30-次日04:30。

地理位置：江原道高城郡杆城邑屹里72。

交通方式：雪岳山雪岳日出公園前乘坐免費班。

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6. 鳳凰公園滑雪渡假村

鳳凰公園滑雪渡假村是一處集公寓、滑雪場、高爾夫球場和各種休閑場所於一體、配套設施完備的山岳型綜合休養度假區。滑雪場沿泰岐山山麓分布，共有21條滑雪路線，雪坡視野廣闊，寬約500M，坡度設計獨特，完全符合人體力學，遊客在此可盡情享受滑雪的速度與激情。12條經FIS認證的雪道，其中長達2.4km的初學者雪道可一覽公園全景。這裡的配套設施主要有8架纜車、8人乘吊挂式纜車。此外，還有韓國最先投入使用的吊挂式纜車和KEY纜車系，安全便捷，初級、中級、高級滑雪者均可自由乘坐。

營業時間：08:30-12:30 (上午)；12:30-16:30 (下午) 。

地理位置：江原道平昌郡蓮坪面倉洞1里綿溫里1095。

交通方式：地鐵2號線至三成站3、4號出口Glass Tower前。

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7. 熊城滑雪場

熊城滑雪場擁有國際滑雪協會公認的全韓國最長的中高級用滑雪道，離首爾不到1小時車程。全長3.5公里，共12條雪道，設備包括雪盤遊樂場、滑雪學校、容納600人之營舍、三溫暖等。這裡還有專門爲初學者修建的廣場形坡道「小熊坡道」（坡度8度，長600×寬65m），初學者可在此放心大膽地練習。坡道向滑雪者開放，此外還有父母與子女可共同滑雪的雪橇場，長達400米。

營業時間：09:00-次日04:00 。

地理位置：京畿道抱川郡內村面錦江路2536號街27號。

交通方式：地鐵2號線至蠶室站下車再乘坐8012廣域巴士到達終點光陵站換乘市內巴士7、5、11號在熊城滑雪場站下車即可。

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8. 大明維瓦爾第公園渡假村滑雪场

洪川大明維瓦爾第公園度假村滑雪場距離首爾僅1小時30分鍾車程，深受眾多深夜滑雪愛好者們的歡迎。大明維瓦爾第公園度假村任何時候爲滑雪者們提供的雪都是最優質的，讓滑雪者們能夠更盡興地在此享受滑雪的樂趣。滑雪場共配備了13道滑雪道和10台4人乘吊椅。由於這裡經常舉辦各種滑雪比賽和活動，滑雪道和雪質一直都維持在優秀的水准，所以不僅能滿足初級愛好者的需要，也能滿足所有不同等級滑雪者的需求。另外，度假村內還擁有韓國國內滑雪場中規模最大的住宿設施，從飯店直接可以進入滑雪場，各種便利設施俱全，在韓國以服務設施最完備而引以爲豪。

營業時間：07:30-次日04:00 。

地理位置：江原道洪川郡西面八峰里。

交通方式：地鐵2號線至綜合運動場站1號出口，前方50公尺處的亞洲公園前。

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冬季就應該賞雪、玩雪、滑雪，盡情的在大自然懷抱中釋放。尤其韓國滑雪場數量眾多，設備完善，價格便宜，是今年冬季滑雪勝地的首選，趕快規劃旅程吧！

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滑雪度假村公園

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