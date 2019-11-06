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太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39聯合新聞網 陳信儒

圖／韓國肯德基官網
圖／韓國肯德基官網
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韓國星巴克9月推出秋季限定新品「焦糖奶蓋latte」讓台灣人看了心癢癢，這回韓國肯德基強勢推出「大蒜風味炸雞」，淋上大蒜醬汁的吮指美味光是視覺就讓人口水狂分泌！
圖／韓國肯德基官網
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韓國肯德基近期推出許多叫好又叫座的新品，像是超紅的炸雞皮、炸雞胗等，如今加碼推出充滿濃郁香氣的「大蒜風味炸雞」，炸得酥脆的金黃炸雞淋上大蒜醬汁，光是看圖片就讓人胃口大開，大蒜搭配炸雞的完美組合完全正中炸雞控的心，另外還同步推出半半炸雞，讓老饕一次享受原味與蒜味炸雞的美味。

圖／韓國肯德基官網
圖／韓國肯德基官網
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不少韓國網友紛紛在網路上分享開箱心得，指大蒜調味的風味炸雞不會過於濃郁，淡淡的大蒜口味連歐膩也給極高的評價。計畫前往韓國旅行的大家記得踩點韓國KFC，朝聖大蒜風味炸雞的高人氣魅力。

肯德基星巴克

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