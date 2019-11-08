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首爾近郊景點：南怡島、小法國村、晨靜樹木園人氣景點包

2019-11-08 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

首爾近郊景點：春川 加平

首爾近郊景點＃1

南怡島

南怡島（取自 春川市官網）
南怡島（取自 春川市官網）
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南怡島相信大家都對他不陌生吧，自冬季戀歌拍攝後以來，就火速竄紅到全世界，湧入了世界各地的遊客，但不只僅是因為韓劇，南怡島也是相當有內涵的呢！春夏秋冬都有的看，也有很多體驗活動，常常會邀請一些傳統技藝、現代街頭藝人、歌手⋯⋯不定時舉辦表演～。此外從去年開始，南怡島冬天新設立了雪人村，邀請大家一起到南怡島創造出不一樣的冬季回憶。

＊交通：地鐵京春線清平站下車，轉乘“加平觀光地循環巴士”到達南怡島渡口，再＊乘接駁船至南怡島。

＊票價：成人₩ 13,000；優待₩ 10,000

（取自 韓國觀光公社）
（取自 韓國觀光公社）
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現在南怡島還多了一個玩法，高空滑索！讓你從高空中俯瞰整個南怡島，如果來這裡有時間，有膽量的話，不妨來挑戰這個高空滑索，是個很特別的體驗哦。

＊票價：44,000韓元（含南怡島高空滑索、南怡島門票、接駁船）

首爾近郊景點＃2

法國村（小王子村）

（取自 小法國村 官方臉書）
（取自 小法國村 官方臉書）
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鄰近南怡島的小法國村，又稱小王子村，是韓綜、韓劇的熱門拍攝地點，《來自星星的你》、《RunningMan》皆有到此來取景過。以「花、星星、小王子」為主題的小法國村，讓人有置身於歐洲的錯覺。小法國村不只好拍，也好玩，還有各式歐洲表驗，像是木偶、人偶劇。

來到小法國村絕對不能錯過啊！再偷偷告訴大家，記得選在週五週六時間來更好，為了讓大家重溫來自星星的你，都教授和千頌伊的愛情，小法國村特地延長營業時間，點亮了小法國村，讓這裡從童話故事風變身成浪漫偶像劇，從早待到晚可以有兩種不同的享受。

＊營業時間： 週日～週四09:00～18:00；週五～週六09:00～20:00

＊交通： 地鐵京春線或ITX清平站下車後，搭乘“加平觀光地循環巴士” Ａ線可到達

＊票價：一般₩ 10,000；優待₩ 8,000

首爾近郊景點＃3

晨靜樹木園

園區春天（取自 晨靜樹木園 官網）
園區春天（取自 晨靜樹木園 官網）
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融合自然、東方、韓國民族特性的晨靜樹木園，園區內有5000多種的花，讓你看都看不完，拍都拍不完，晨靜樹木園春天、夏天、秋天、冬天也都會有不同的賞花慶典、活動，來到韓國，絕不容錯過藏在首爾近郊的桃花源。

＊營業時間：08:30～19:30（閉園依日落時間微調）

＊交通：地鐵京春線或ITX清平站下車後，搭乘“加平觀光地循環巴士”可到達

＊票價：成人₩ 9,500；青少年₩ 7,000；兒童₩ 6,000

首爾近郊景點＃4

江村鐵道自行車

江村自行車（取自 春川市官網）
江村自行車（取自 春川市官網）
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親近韓國大自然還有這個方式，就是江村鐵道自行車啦，沿著鐵道你可以同時收穫春川及北漢江的美景，推薦大家春天跟秋天來，此時的天氣很舒服，騎著車吹著涼風，配著美景，真是人生的一大享受。騎到目的地覺得很累，想到還要騎回去就不想騎了嗎，不用害怕，到終點站會有免費接駁巴士接你回出發站。

江村鐵道公園（取自 江村鐵路 官方臉書）
江村鐵道公園（取自 江村鐵路 官方臉書）
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在金裕貞站的這頭，你可以看到鐵道公園，金裕貞站是以韓國文學家的名字所命名的，公園也以文學作品為主題做設計，建築十分有特色，來到這也千萬不要錯過哦！

＊營業時間：09:30～17:30（一小時一班）

＊交通方式：地鐵京春線 金裕貞站1號出口，走路約4分鐘

＊門票價格：2人座₩ 30,000；4人座₩40,000

首爾近郊景點：坡州

首爾近郊景點＃5

Heyri藝術村

（取自 韓國觀光公社）
（取自 韓國觀光公社）
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坡州Ｈeyri藝術村，2017年可是被韓國國民選為7-8月Top20的人氣景點之一！藝術村是韓國政府為了要給藝術家們發揮，而規劃的空間，在這裡你可以看到很多小型的藝術博物館、特色建築、特色文創商品等等，其中以特殊設計建築最為出名，喜歡藝術的你可不能錯過哦！這裡也是韓劇、韓綜的熱門取景地，《我們結婚了》、《紳士的品格》皆有來過。

＊營業時間：大多商店、博物館於週一公休

＊交通：地鐵合井站1號出口搭2200路公車／地鐵金村站1號出口搭900號公車至Heyri 1號門下車。

首爾近郊景點＃6

普羅旺斯村

（取自 普羅旺斯村官網）
（取自 普羅旺斯村官網）
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帶給坡州童話氣息的普羅旺斯村，原本是從一家法國餐廳作為出發，現在進駐了許多歐式、韓式特色的咖啡廳、餐廳、服飾店加上整區充滿著五顏六色的建築，十分有情調～，每一個角落都好拍，可說是沒有視覺死角呢！

＊交通：地鐵 合井站1號出口，轉乘2200號巴士在城東十字路口站下車

＊票價：免費

首爾近郊景點：抱川

首爾近郊景點＃7

抱川藝術谷 Art Valley

抱川藝術谷 天鑄湖（取自 韓國觀光公社）
抱川藝術谷 天鑄湖（取自 韓國觀光公社）
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原為花崗岩採石場的藝術谷，2009重新變身成複合式藝術空間，自然景觀跟藝術交融在一起，在這裡可以看到因人為採收花崗岩及自然泉水、雨水匯集所形成的天鑄湖，湖的水質清澈見底，還可看到魚，也是多部韓劇《藍色海洋的傳說》、《花遊記》、《月之戀人-步步驚心》取景的點，來藝術谷讓你跟藝術有個特別的相會吧！另外小編在推薦給大家，藝術古的雕刻公園跟天文館也都很值得一看哦！

＊小提醒：由於藝術谷位於山頂，路途較辛苦，建議可以搭乘單軌列車上山，也是很特別的體驗哦！

＊營業時間：3月～10月09:00～22:00／11月～2月 09:00～21:00

＊票價：成人₩ 5,000/青少年₩ 3,000/小孩₩ 1,500

＊單軌電車（往返）：成人₩ 4,500/青少年₩ 3,500/小孩₩2,500

首爾近郊景點＃8

香草樂園

香草樂園 燈光童話節（取自 香草樂園官網）
香草樂園 燈光童話節（取自 香草樂園官網）
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以「生活裡的香草」為主題而設立的香草樂園，擁有韓國最大的室內植物園，專為喜歡香草的你而開，園區內有DIY體驗、香草博物館等香草系列的景點、餐廳，也有威尼斯村、動物園等等，待一整天也不無聊。園區建築物歐式建築為主，精緻簡單又華麗，讓你的視覺、嗅覺都享受。香草樂園在每個季節也為大家都準備了許多不同的慶典，其中最有名的就是燈光童話慶典，到夜晚，燈火通明，真的彷彿讓人置身於童話世界～

＊燈光童話慶典時間：每年11月至4月

＊票價：成人₩6,000/優待₩ 4,500

＊交通：地鐵1號線 逍遙山站，搭57、57-1號公車

看完了首爾近郊景點之後，是不是發現除了 南怡島 之外，還有很多地方可以去啊？這些可是被很多韓劇、韓綜所青睞的景點，一走進去，就好像變身成韓劇男主角/女主角一樣。這些首爾近郊景點也會隨著季節而有多種不同的面貌，春天、夏天、秋天、冬天，都不同，就等著你去探索！

本文由趣吧與Tripresso合作授權，想知道更多韓國自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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法國觀光公園

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