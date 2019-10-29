首爾近郊一日遊行程怎麼走？ 完整攻略一篇搞定

Alice@ReadyGo

首圖：@joanna_foodie

提到來首爾旅遊，很多人都會說，首爾不就是去逛街血拚或去追星的地方嗎？這就大錯特錯啦！在韓國首爾的近郊也藏有別有洞天的景緻，不需要花大半天的車程到大邱、釜山等其他城市也可以欣賞到大自然的風光明媚。來京畿道和江原道不只有美景，還有不同於他人的戶外體驗，幸運的話，還可以一睹韓星的風采呢！還不跟著ReadyGo一起出發嗎？

加平鐵路自行車

加平鐵路自行車是個適合漫遊的地方，單車類型分為兩人與四人，全長總共8公里，去程跟回程各4公里，是必須自己原路騎回來的自行車道。邊騎著自行車，欣賞沿路綺麗的風光，微涼的風迎面而來，真的很適合秋天的午後全家大小一同出遊呢！

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地址│京畿道加平郡加平邑市場街14

交通│在清涼里搭乘ITX(約40分鐘車程)，在加平站下車，搭乘觀光巴士

官方網站│韓國觀光社

營業時間│9點開始營業

江原道 南怡島

南怡島位在京畿道和江原道的交接處，是遊客踏青郊遊的園區。自從《冬季戀歌》在此取景後，更打響其知名度，吸引許多遊客朝聖，目前為止每年都會有300萬的旅遊人次，可謂不敗的旅遊聖地！

四季都有不同景致的南怡島，除了搭船登島外，遊客們也可以選擇「Zip Wire高空飛索」的方式，從26層樓高空一覽無遺南怡島的美景，只需要一分半的時間就可以到達南怡島！是一個讓人印象深刻的登島方式，還不需要和大家一起排隊擠船呢~ 在設施上頭，除了欣賞北漢江的美景外，迎面而來的海風更令人心曠神怡。來這邊體驗滑索的同時也要謹記工作人員的叮嚀，以免有安全危險！

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春季

百花齊放、隨意奔走的松鼠，種種悠遊自在的景象猶如置身世外桃源。隨著春天的到來，大地被綠化，枝頭上的花苞也朵朵綻放，整個南怡島都被色彩穿上美麗的外衣。微風、暖陽、美景，也吸引許多韓國人來此處野餐，享受他們悠閒的假期，來這邊旅行的同時不妨加入他們一起共度愜意的午後時光吧！

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夏季

一公里長的杉樹大道是南怡島最熱門的美景。夏天雖然沒有其他季節明顯的特色，但綠油油的林蔭大道卻讓人看了很放鬆，抬頭一望，高聳入天際的杉樹，寬闊了我的視野，漫步在整片森林當中，大口地吸取天然的芬多精，身心靈頓時都感到舒暢許多。

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《冬季戀歌》最經典的一幕就是在這拍攝，夏天到這就是一排高聳的水杉林，也是來南怡島必拍的景點之一。

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秋天

如果說楓是秋天最璀璨的色彩，那麼銀杏就是秋天最浪漫的顏色。

秋天的南怡島，一踏上島嶼就會看到黃澄澄的大道，銀杏染秋的美景，就像是在歡迎我們的到來！一棵棵銀杏樹更透露出一股靈動的美，是清爽的，是空靈的。滿地金黃的銀杏葉，延續著秋意氛圍，躺在滿是銀杏的地上，感受秋末的氣息，和身旁的人相視而笑，緊牽著彼此的雙手。你說，浪漫不浪漫？

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銀杏黃金期：10月中～11月初

南怡島是來韓國賞楓絕對不可錯過的賞楓景點之一。在島的對岸遠望那一大片楓林，宛如一大團燃燒的火焰，染紅了整座島嶼。在這裡，太陽說，秋天是橙色的；楓葉說，秋天是紅色的；銀杏說，秋天說黃色的，湖水說，秋天是藍色的，而我說，南怡島的秋天是五顏六色。

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銀杏黃金期：9月底～10月初中

冬天

白皚皚是南怡島冬季給人的第一印象，但除了銀白的雪景，被雪覆蓋下的建築更顯得特色，走在島上，不時會有木材可以取暖，讓腳丫子溫暖許多～坐在木材旁邊真的好舒服！不然都覺得自己要結凍了呢！

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地址│江原道春川市南山面南怡島街1

交通│在清涼里搭乘ITX(約40分鐘車程)，在加平站下車，再搭車至渡船口

官方網站│韓國觀光社

營業時間│7：30 – 21：45

小法國村

充滿歐洲風情的小法國村，以知名童話《小王子》為主題的人氣景點，園區以歐式建築為最大特色，彷彿置身童話世界，繽紛的建築絕對能讓喜歡拍照的朋友快門停不下來，這裡同時也是韓劇《來自星星的你》拍攝場景之一，來首爾近郊的同時，絕對不要錯過與都敏俊都教授的約會啦~

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地址│京畿道加平郡清平面湖畔路1063

交通│在清涼里搭乘ITX(約40分鐘車程)，搭乘觀光巴士

官方網站│韓國觀光社

營業時間│ 週日~四 09:00~18:00 / 週五~六 09:00~20:00

晨靜樹木園

晨靜樹木園除了以韓劇知名的取景地聞名外，它四季都有不同的風貌吸引著無數的遊客。春、夏百花齊放，遊客在群花盛開的庭園和蔚然蔥鬱的松樹林間舒服安適地享受大自然山林浴；秋天楓樹渲染整片園區，朱紅色如夢似幻的景象令人陶醉其中；冬天則有五彩繽紛的燈光秀，讓白雪皚皚的園區展現活力四射之感。

* 春－ 春花慶典

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* 夏－ 玫瑰、繡球花、木槿花節

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* 秋－ 菊花、楓葉節

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* 冬－ 五色星光庭園展(LIGHTING FESTIVAL)

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地址│京畿道加平郡上面樹木園路432

交通│在清涼里搭乘ITX(約40分鐘車程)，搭乘觀光巴士

官方網站│韓國觀光社

營業時間│ 08:30~19:30 ( 閉園時間視日落時間彈性調整 )

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