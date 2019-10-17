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蜂蜜控開喝！韓國CU新品「蜂蜜燒酒」甜甜的燒酒喝著就微醺了

2019-10-17 15:52聯合新聞網 陳信儒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／CU官網
圖／CU官網
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不少遊客到韓國旅遊必喝微燒喉嚨的「燒酒」，韓國超商GS25今年夏天推出濃濃夏日風味的「西瓜燒酒」引起不小騷動，淡淡甜味的西瓜味燒酒更是女孩搶喝的新歡。這回韓國CU便利商店也推出帶有甜味的「蜜蜂燒酒」，淡淡蜂蜜風味讓人想直奔韓國嚐鮮～

韓國CU便利商店新推出的「蜜蜂燒酒」爆紅，不少韓妞都在IG上分享開箱心得，形容淡淡的蜂蜜滋味與燒酒搭配合宜，每一口都有蜂蜜香氣，酒精濃度只有9.2％，是非常適合女孩的一款特色燒酒。另外，還有韓妞DIY添加額外的蜂蜜醬，讓整罐燒酒的蜂蜜氣味更加濃郁。

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喜歡喝燒酒的大家到韓國旅遊時，路過CU便利商店不妨買一罐來嚐鮮看看，一大瓶售價1700韓元，不用新台幣50元的銅板價也能有大大享受～

「蜜蜂燒酒」購買資訊

地點：韓國CU便利商店

價格：1700韓元／NT$44元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國便利商店推出「西瓜燒酒」，口感微甜適合女孩。圖／IG用戶gs25dongta...
韓國便利商店推出「西瓜燒酒」，口感微甜適合女孩。圖／IG用戶gs25dongtanpark
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韓國旅遊超商DIYIG
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