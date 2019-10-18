放鬆一下！ 男女老少都愛的韓國「汗蒸幕」 必知使用教學

你有去過韓國的汗蒸幕嗎？汗蒸是指把身體暴露在高溫中，再透過流汗的方式，讓毒素排出，還能達到治病的效果！韓國的汗蒸幕常常被韓國人當作家庭或朋友聚會的場所呢！也是男女老少都喜愛的活動呢。而且韓國的汗蒸幕內應有盡有，讓你不只能夠汗蒸，也能當作一個休閒娛樂的活動。本期小編要幫大家介紹汗蒸幕的使用程序以及規範，幫助大家到韓國勇闖汗蒸幕，體驗真正的韓國風情啊！

汗蒸幕設施介紹

汗蒸幕設施介紹。 圖／FunTime 分享 facebook

除了含不同礦物的汗蒸幕外，現場還有提供各式各樣的設施，分為免費及付費兩種：

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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免費設施

閱覽室、兒童遊戲室等是屬於免費設施，大家可以放心地盡情使用。

付費設施

1.果汁點心吧台

不管是甜糯米湯、冰淇淋還是熟雞蛋，或是其他簡單的點心和料理，在這邊都可以找到。

2.健身房

有騎馬機、震動機、按摩椅、跑步機等。

3.美容指甲室

包含基本的保養及美容指甲。

汗蒸幕使用程序

①結帳

在汗蒸房大廳前台辦理購票手續，結帳之後，領取毛巾、專用衣服及儲物櫃的鑰匙。白天與晚上的費用不同，使用汗蒸及浴室，或僅使用浴室的價位不同，記得先詢問。

※需注意：

汗蒸幕包括衣服與毛巾在內，白天收費約7000韓元，晚上約1萬韓元，因設施多寡而異。

汗蒸分為24小時及12小時兩種，要事先注意，如果需要延長時間，費用單獨計算，結束時結清即可。

入館時會拿到2條毛巾及專用服，盥洗用品等內部均有販售

②脫鞋

入場需脫鞋，鞋子寄放在門口的鞋櫃。

③更衣

請在汗蒸更衣室換成汗蒸房專用衣服。

④使用設施

(設施規範請看下面)

⑤飲食與結清

使用鑰匙可以在汗蒸房內購買飲品及食物，離開時一併結清即可。

汗蒸幕使用規範

汗蒸幕使用規範。 圖／FunTime 分享 facebook

▶使用汗蒸幕時需要穿著專用的汗蒸服，並且進行頭髮保護，需要用亞麻布覆蓋。

▶基本汗蒸幕的時間為5分鐘，如果初期覺得憋氣或不舒服，就要及時出來換氣，休息一下子在繼續享受汗蒸幕喔！

▶汗蒸時身體會處於缺乏水份和營養的狀態，汗蒸結束後一定要記得補充水分。

▶汗蒸幕與桑拿不同，絕對不可以使用冷水讓身體突然變涼，且必須根據個人身體狀況，切勿太過長時間使用汗蒸幕，以免造成身體不適。

▶不要頭髮濕濕的進入汗蒸房，高溫對頭髮會造成損傷，濕頭髮一定要用毛巾包起來，或是在更衣室內將頭髮吹乾。

汗蒸•汗蒸幕Q&A

Q1：羊角毛巾製作？

A：充滿韓國特色的羊角頭完全代表了韓國汗蒸的文化，豎著折毛巾三層，在兩端挽2~3次，把中間的部分打開戴在頭上就可以囉！

羊角毛巾。 圖／IG, david62022000 分享 facebook

Q2：汗蒸房專用服內需要加穿什麼衣服嗎？

A：可以自由決定是否穿內衣，但汗蒸是男女混合的公共場所，男生通常不穿著內衣，建議女生最好穿著內衣比較安全，但由於汗蒸時會大量出汗，可以穿著運動專用內衣。

Q3：大型行李箱與貴重物品的寄放問題？

A：大型行李與貴重物品不要帶入汗蒸房內，會很容易丟失，可以寄放在前台或是在置物櫃中保管，且記得要上鎖喔！

Q4：有紋身可以進入汗蒸幕嗎？

A：可以，但如果還是覺得不安的話可以事先打電話詢問。

Q5：為什麼汗蒸的時候要吃煮雞蛋還有喝米釀呢？

A：在汗蒸的時候，身體會處於缺乏水份和營養的狀態，所以必須補充水分和營養，冰鎮的米釀不僅解渴還可以讓身體保持最佳狀態，還非常幫助消化，雞蛋可以補充蛋白質，保持體力。

噓！汗蒸幕的小祕密

①基本上必須全裸入浴，不論是更衣室或是澡堂都沒有遮蔽物，澡堂不能夠帶毛巾。

②基本上是24小時營業，需要補眠或過夜的話，需要小心財物及鼾聲打擾，如果介意的話可以選擇女性專用汗蒸幕。

③當地人其實很少把毛巾弄成羊角狀，但熱愛韓劇的大家還是可以玩玩看！

迫不及待體驗韓國風情，機+酒一起買省很大！

想要認真享受一次汗蒸幕的功效，可以考慮選擇「自由行」，行程彈性可以依照自己的喜好安排待的時間長短。而不論是首爾或釜山，都有許多汗蒸幕可以選擇，旅行社也常常推出機+酒一起買更優惠，通常會安排5~6天的旅遊天數，含稅價約1萬1~1萬5之間，甚至接近出發日，可能會有免萬的清艙價喔！

汗蒸幕裡的食物

汗蒸幕裡的食物。 圖／FunTime 分享 facebook

汗蒸幕裡的販賣部有各種吃的喝的，需要的話都可以來這邊購買，值得一提的是，相信大家在韓劇裡都會看到，只要去汗蒸幕一定會喝米釀、吃雞蛋，這是為什麼呢？

米釀

在汗蒸的時候，身體會處於缺水的狀態，所以必須補充水分，米釀不僅可以解渴還可以幫助消化，幫助很大呢！

熟雞蛋

汗蒸的時候，不僅需要多補充水分，也需要多補充體力，而雞蛋正巧就扮演了這樣的角色，補充蛋白質，非常營養唷！

小編提醒：其實是不能自己私帶東西進汗蒸幕的，有需要的話可以在販賣部購買。

汗蒸幕各種功效

汗蒸幕。 圖／IG, xksklix 分享 facebook

許多人到韓國會很驚訝地發現：韓國人的皮膚狀態都非常好！其中一個原因即是因為韓國人喜歡約家人或朋友，三不五時到汗蒸幕紓壓一下！汗蒸幕其實對皮膚身體都非常好，來看看有哪些良好的功效：

黃土

黃土有殺菌效果，促進細胞原生態機能、讓皮膚再生，可以促進血液循環、防止老化，能發送能量並溶解體內的有害物質。

鹽

鹽可以促進動脈循環，使身體更加有活力，利於預防高血壓及冠心病，也可以解決腸胃不好的問題，還有消毒殺菌的作用，還可以提高心臟功能。

紫水晶

為用於醫療的重要礦石，是韓國特產中最有名的，具有消毒作用，可以溶解體內毒素，防止高血壓、糖尿病及冠心病等，還可以促進細胞活力，加速身體循環，有利於排出體內的有害物質，可以讓身體感覺更加輕鬆。

木炭

木炭有助於中和血液的酸性，利於身體健康、促進血液循環，能排除積累在血液中的不良物質，有助於減緩疲勞並治療各種皮膚病，對於風濕、腰痛、高血壓及神經痛都有顯著的效果。

玉石

玉石含有充足的礦物質，可以滲透皮膚，到達身體內部相當深的層次，促進血液循環、加速新陳代謝，有利於排出體內有害物質，改善脫髮及神經方面疾病。

氧氣

氧氣能夠充分釋放熱元素，提供新鮮的空氣，讓體內的疲勞隨著汗水排出，空氣新鮮，能夠滋潤皮膚，達到身心放鬆的狀態。

溶洞岩石

汗蒸房以溶洞岩石製作而成，可以吸收更多能量，緩解身體疼痛，對於神經痛及肌肉痛等有顯著的效果，可以加速新陳代謝，有至於風濕及腰痛的恢復。

冰

冰桑拿房不是出汗的地方，是讓身體的毛孔完全收縮，可以促進皮膚彈性，讓燃燒的身體緩和下來，但女性、小孩及老人要小心使用，不要不小心感冒了唷！

首爾汗蒸幕推薦

首爾大家常去的汗蒸幕推薦：

首爾汗蒸幕推薦。 圖／FunTime 分享 facebook

在汗蒸幕內可以看到許多韓國當地的生活文化，這是台灣難以經驗到的！小編建議大家到韓國逛街逛到鐵腿時，可以到汗蒸幕放鬆一下，除了體驗韓國文化之外，甚至可以省下一晚住宿呢！

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