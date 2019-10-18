親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

北市立委雙帥對決 他點出吳怡農若贏蔣萬安的指標意義

韓國瑜要廢了它？民進黨去年大敗 就因這個大地雷

放鬆一下！ 男女老少都愛的韓國「汗蒸幕」 必知使用教學

2019-10-18 10:00FunTime旅遊比價

你有去過韓國的汗蒸幕嗎？汗蒸是指把身體暴露在高溫中，再透過流汗的方式，讓毒素排出，還能達到治病的效果！韓國的汗蒸幕常常被韓國人當作家庭或朋友聚會的場所呢！也是男女老少都喜愛的活動呢。而且韓國的汗蒸幕內應有盡有，讓你不只能夠汗蒸，也能當作一個休閒娛樂的活動。本期小編要幫大家介紹汗蒸幕的使用程序以及規範，幫助大家到韓國勇闖汗蒸幕，體驗真正的韓國風情啊！

汗蒸幕設施介紹

汗蒸幕設施介紹。 圖／FunTime
汗蒸幕設施介紹。 圖／FunTime
分享

除了含不同礦物的汗蒸幕外，現場還有提供各式各樣的設施，分為免費及付費兩種：

免費設施

閱覽室、兒童遊戲室等是屬於免費設施，大家可以放心地盡情使用。

付費設施

1.果汁點心吧台

不管是甜糯米湯、冰淇淋還是熟雞蛋，或是其他簡單的點心和料理，在這邊都可以找到。

2.健身房

有騎馬機、震動機、按摩椅、跑步機等。

3.美容指甲室

包含基本的保養及美容指甲。

汗蒸幕使用程序

①結帳

在汗蒸房大廳前台辦理購票手續，結帳之後，領取毛巾、專用衣服及儲物櫃的鑰匙。白天與晚上的費用不同，使用汗蒸及浴室，或僅使用浴室的價位不同，記得先詢問。

※需注意：

汗蒸幕包括衣服與毛巾在內，白天收費約7000韓元，晚上約1萬韓元，因設施多寡而異。

汗蒸分為24小時及12小時兩種，要事先注意，如果需要延長時間，費用單獨計算，結束時結清即可。

入館時會拿到2條毛巾及專用服，盥洗用品等內部均有販售

②脫鞋

入場需脫鞋，鞋子寄放在門口的鞋櫃。

③更衣

請在汗蒸更衣室換成汗蒸房專用衣服。

④使用設施

(設施規範請看下面)

⑤飲食與結清

使用鑰匙可以在汗蒸房內購買飲品及食物，離開時一併結清即可。

汗蒸幕使用規範

汗蒸幕使用規範。 圖／FunTime
汗蒸幕使用規範。 圖／FunTime
分享

▶使用汗蒸幕時需要穿著專用的汗蒸服，並且進行頭髮保護，需要用亞麻布覆蓋。

▶基本汗蒸幕的時間為5分鐘，如果初期覺得憋氣或不舒服，就要及時出來換氣，休息一下子在繼續享受汗蒸幕喔！

▶汗蒸時身體會處於缺乏水份和營養的狀態，汗蒸結束後一定要記得補充水分。

▶汗蒸幕與桑拿不同，絕對不可以使用冷水讓身體突然變涼，且必須根據個人身體狀況，切勿太過長時間使用汗蒸幕，以免造成身體不適。

▶不要頭髮濕濕的進入汗蒸房，高溫對頭髮會造成損傷，濕頭髮一定要用毛巾包起來，或是在更衣室內將頭髮吹乾。

汗蒸•汗蒸幕Q&A

Q1：羊角毛巾製作？

A：充滿韓國特色的羊角頭完全代表了韓國汗蒸的文化，豎著折毛巾三層，在兩端挽2~3次，把中間的部分打開戴在頭上就可以囉！

羊角毛巾。 圖／IG, david62022000
羊角毛巾。 圖／IG, david62022000
分享

Q2：汗蒸房專用服內需要加穿什麼衣服嗎？

A：可以自由決定是否穿內衣，但汗蒸是男女混合的公共場所，男生通常不穿著內衣，建議女生最好穿著內衣比較安全，但由於汗蒸時會大量出汗，可以穿著運動專用內衣。

Q3：大型行李箱與貴重物品的寄放問題？

A：大型行李與貴重物品不要帶入汗蒸房內，會很容易丟失，可以寄放在前台或是在置物櫃中保管，且記得要上鎖喔！

Q4：有紋身可以進入汗蒸幕嗎？

A：可以，但如果還是覺得不安的話可以事先打電話詢問。

Q5：為什麼汗蒸的時候要吃煮雞蛋還有喝米釀呢？

A：在汗蒸的時候，身體會處於缺乏水份和營養的狀態，所以必須補充水分和營養，冰鎮的米釀不僅解渴還可以讓身體保持最佳狀態，還非常幫助消化，雞蛋可以補充蛋白質，保持體力。

噓！汗蒸幕的小祕密

①基本上必須全裸入浴，不論是更衣室或是澡堂都沒有遮蔽物，澡堂不能夠帶毛巾。

②基本上是24小時營業，需要補眠或過夜的話，需要小心財物及鼾聲打擾，如果介意的話可以選擇女性專用汗蒸幕。

③當地人其實很少把毛巾弄成羊角狀，但熱愛韓劇的大家還是可以玩玩看！

迫不及待體驗韓國風情，機+酒一起買省很大！

想要認真享受一次汗蒸幕的功效，可以考慮選擇「自由行」，行程彈性可以依照自己的喜好安排待的時間長短。而不論是首爾或釜山，都有許多汗蒸幕可以選擇，旅行社也常常推出機+酒一起買更優惠，通常會安排5~6天的旅遊天數，含稅價約1萬1~1萬5之間，甚至接近出發日，可能會有免萬的清艙價喔！

汗蒸幕裡的食物

汗蒸幕裡的食物。 圖／FunTime
汗蒸幕裡的食物。 圖／FunTime
分享

汗蒸幕裡的販賣部有各種吃的喝的，需要的話都可以來這邊購買，值得一提的是，相信大家在韓劇裡都會看到，只要去汗蒸幕一定會喝米釀、吃雞蛋，這是為什麼呢？

米釀

在汗蒸的時候，身體會處於缺水的狀態，所以必須補充水分，米釀不僅可以解渴還可以幫助消化，幫助很大呢！

熟雞蛋

汗蒸的時候，不僅需要多補充水分，也需要多補充體力，而雞蛋正巧就扮演了這樣的角色，補充蛋白質，非常營養唷！

小編提醒：其實是不能自己私帶東西進汗蒸幕的，有需要的話可以在販賣部購買。

汗蒸幕各種功效

汗蒸幕。 圖／IG, xksklix
汗蒸幕。 圖／IG, xksklix
分享

許多人到韓國會很驚訝地發現：韓國人的皮膚狀態都非常好！其中一個原因即是因為韓國人喜歡約家人或朋友，三不五時到汗蒸幕紓壓一下！汗蒸幕其實對皮膚身體都非常好，來看看有哪些良好的功效：

黃土

黃土有殺菌效果，促進細胞原生態機能、讓皮膚再生，可以促進血液循環、防止老化，能發送能量並溶解體內的有害物質。

鹽可以促進動脈循環，使身體更加有活力，利於預防高血壓及冠心病，也可以解決腸胃不好的問題，還有消毒殺菌的作用，還可以提高心臟功能。

紫水晶

為用於醫療的重要礦石，是韓國特產中最有名的，具有消毒作用，可以溶解體內毒素，防止高血壓、糖尿病及冠心病等，還可以促進細胞活力，加速身體循環，有利於排出體內的有害物質，可以讓身體感覺更加輕鬆。

木炭

木炭有助於中和血液的酸性，利於身體健康、促進血液循環，能排除積累在血液中的不良物質，有助於減緩疲勞並治療各種皮膚病，對於風濕、腰痛、高血壓及神經痛都有顯著的效果。

玉石

玉石含有充足的礦物質，可以滲透皮膚，到達身體內部相當深的層次，促進血液循環、加速新陳代謝，有利於排出體內有害物質，改善脫髮及神經方面疾病。

氧氣

氧氣能夠充分釋放熱元素，提供新鮮的空氣，讓體內的疲勞隨著汗水排出，空氣新鮮，能夠滋潤皮膚，達到身心放鬆的狀態。

溶洞岩石

汗蒸房以溶洞岩石製作而成，可以吸收更多能量，緩解身體疼痛，對於神經痛及肌肉痛等有顯著的效果，可以加速新陳代謝，有至於風濕及腰痛的恢復。

冰桑拿房不是出汗的地方，是讓身體的毛孔完全收縮，可以促進皮膚彈性，讓燃燒的身體緩和下來，但女性、小孩及老人要小心使用，不要不小心感冒了唷！

首爾汗蒸幕推薦

首爾大家常去的汗蒸幕推薦：

首爾汗蒸幕推薦。 圖／FunTime
首爾汗蒸幕推薦。 圖／FunTime
分享

在汗蒸幕內可以看到許多韓國當地的生活文化，這是台灣難以經驗到的！小編建議大家到韓國逛街逛到鐵腿時，可以到汗蒸幕放鬆一下，除了體驗韓國文化之外，甚至可以省下一晚住宿呢！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅行社IG釜山自由行

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

蜂蜜控開喝！韓國CU新品「蜂蜜燒酒」甜甜的燒酒喝著就微醺了

2019-10-17 15:52

韓國旅遊秋冬好好玩！韓國賞楓預測、銀杏、燈節搶先看

2019-10-16 09:30

韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

2019-10-05 11:00

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

韓國洪川大明滑雪場懶人包！ 洪川大明滑雪場交通、課程整理

2019-09-20 10:58

韓妞人手一桶！橄欖油油炸「油漆桶洋芋片」根本減肥嘴饞的神器

2019-09-19 13:01

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-19 08:02

搭郵輪旅遊去！ 釜山、沖繩郵輪旅遊包車玩法大公開

2019-09-18 08:59

趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019-09-11 22:00

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

到韓國拜師習武！霸氣操刀、射箭都能現場學

2019-09-03 22:00

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

韓國最文藝壁畫村！　「木浦」就像懷舊電影中場景

2019-08-26 12:02

釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02

韓國首爾景點推薦：文青放空露營！2019韓國首爾景點懶人包

2019-08-09 08:00

挑戰韓國新高度！高空滑索 海上纜車 超刺激

2019-07-09 10:03

沿途看打擊樂、魔術表演！首爾「公演觀光巴士」上路

2019-10-12 18:10

韓國愉快心情全泡湯！時尚部落客Nancy爆「超雷網美店」　驚呼：飲料不好喝，廁所還很臭！

2019-09-19 21:33

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

有獨木舟還可打水仗！漢江夏季慶典7／19登場　11座公園都玩得到

2019-07-13 16:09

OMG！麥當勞期間限定「海鹽焦糖冰淇淋」　超酥脆焦糖表層＋霜淇淋收服冰品控的心

2019-06-24 12:35

首爾明洞懶人包！帶你換錢、購物、吃好料全攻略

2019-06-24 09:00

樂遊大邱 啃炸雞、汗蒸幕、瘋玩E-WORLD樂園

2019-06-19 10:01

暑假去釜山看海！ 釜山必去免費景點懶人包

2019-06-12 23:20

首爾必逛！韓國東大門逛街地圖總整理

2019-06-10 11:02

韓國明洞歷久不衰的「Q彈冷麵」-咸興麵屋

2019-06-03 11:36

跟著韓團愛豆「聖地巡禮」一日遊！韓國６條追星路線推薦

2019-06-01 10:00

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-17 11:10

南韓儒家書院上榜世界遺產預備清單 6月底可能過

2019-05-14 16:00

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

韓劇場景再重現！金秘書、我的維納斯取景地　小夫妻的大邱之旅

2019-05-10 22:00

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放　4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

韓國大邱「食在東城路」 商圈美食懶人推薦店家大公開

2019-05-07 08:00

韓國SNS網紅店！釜山旅遊必吃的10家美食推薦

2019-05-04 09:00

藍瓶咖啡進軍南韓首爾　一號店5／3在聖水洞開幕、二號店落腳這裡

2019-05-01 00:20

藏在韓國弘大巷內半自助式烤肉 人潮滿滿的弘村牛排

2019-04-25 21:21

4月底關閉！ 韓國東大門超美「LED玫瑰燈海」將撤除　網嘆：真不捨！

2019-04-17 11:21

走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49
看更多

熱門文章

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 17:00

颱風天玩命！日男扮「假面騎士」870萬人看傻...

2019-10-13 23:02

北陸新幹線部分鐵路中斷 替代轉乘方案一次看懂

2019-10-15 10:48

哈吉貝暴雨 把幾百公斤輻射去汙垃圾沖到河裡

2019-10-13 16:12

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

哈吉貝襲日！東京鬧區變空城 超商泡麵、麵包被搶光

2019-10-12 15:27

颱風哈吉貝重創日本 釀7死15失蹤124傷

2019-10-13 10:36

現在出發還來得及！ 北海道季節限定絕景 美食美湯享受體驗

2019-10-15 10:38

哈吉貝襲日 鎌倉江之電附近濱海步道塌陷

2019-10-14 11:18

不只嵐山！京都「高雄、大原」千年古寺11月迎楓紅

2019-10-12 19:17

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

61年最強颱哈吉貝侵襲！各大航班異動資訊懶人包

2019-10-13 11:00

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生

2019-10-06 08:00

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

富士山用吃的？卡哇伊點心讓人愛不釋手喔

2019-10-12 11:04

日本大阪斷崖絕壁，你敢放手往後躺嗎？

2019-10-15 09:03

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

2019-10-11 08:00

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

「森林裡的小木屋酒吧、日本最大室內人造浪泳池、最靠近天堂的雲海咖啡廳。」夏天來北海道這樣玩

2019-10-11 22:00

一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00

踩點踩起來！ 快搭上周董MV的順風車一同遊東京

2019-10-17 12:04

韓國旅遊秋冬好好玩！韓國賞楓預測、銀杏、燈節搶先看

2019-10-16 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top