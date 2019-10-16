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韓國旅遊秋冬好好玩！韓國賞楓預測、銀杏、燈節搶先看

2019-10-16 09:30Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

韓國賞楓預測

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一年一度的賞楓，但是韓國這麼大，該怎麼賞起呢？不用擔心，在這裡先幫你做好了賞楓預測！還有一些推薦景點。韓國大約從9月底，楓葉開始陸續轉紅，10月中到10月底為最盛！幾乎整個韓國都被紅色跟金色給覆蓋了～，大自然這麼努力給我們那麼漂亮的美景，我們是不是也要帶著相機到韓國，用力的給他拍下去啊！（以歷史資料推估，還是以當時天氣狀況為準）

☛小提醒：這裡的黃金楓紅期，是指楓紅最盛的狀況。

韓國楓葉人氣景點推薦

韓國楓葉人氣景點推薦＃1

雪嶽山國家公園

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韓國最北部的國立公園，名景不勝數，山岳與溪谷之美，更是一絕！是韓國楓葉最先染紅的地方，約從9月下旬開始，雪嶽山頂往山下楓樹漸漸轉紅，10月中旬楓葉成熟，整座雪嶽山形成一片滿山紅葉美景。

☛楓紅時間：10月中～11月初

韓國楓葉人氣景點推薦＃2

德壽宮

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賞楓、賞銀杏一次滿足！德壽宮的石牆路，被首爾人公認為最美的散步景點之一，在當地，以情侶熱門約會路線而著名。深秋時節的德壽宮，銀杏樹林立，有著繽紛的紅葉與銀杏落葉。據說只要到此一遊，浪漫美景絕對令人難忘！

☛楓紅時間：10月中～11月初

韓國楓葉人氣景點推薦＃3

南怡島

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萬年不衰的韓劇首選景點！到了初秋，小島上的紅葉逐漸轉紅，一顆顆銀杏樹連成一條銀杏隧道，猶如仙境般的世外桃源，令人過目難忘！

☛楓紅時間：10月中～11月中

韓國楓葉人氣景點推薦＃4

慶尚北道 周王山國立公園

（Photo on 韓國觀光公社）
（Photo on 韓國觀光公社）
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周王山有著壯麗的岩石山峰與溪谷、瀑布，三者彼此襯托著彼此，加上楓葉點綴，走在這裡聽著流水聲，看美景，呼吸著芬多精，真的是一大享受。其中周王溪谷路線，坡度較平緩，最為熱門。尤其天剛亮，起霧的時候，煙霧繚繞， 更有氣氛。

☛楓紅時間：10月中～11月中

韓國楓葉人氣景點推薦＃5

慶州 佛國寺

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從西元八世紀新羅時期就存在於韓國的佛國寺，除了其建築是新羅經典代表，世界文化遺產之外，佛國寺的楓紅，也是韓國賞楓的必訪景點！走在這靜謐的寺院中，觀賞著楓紅，及古代的建築，是不是更有氣氛了呢？

☛楓紅時間：10月中～11月中

韓國楓葉人氣景點推薦＃6

內藏山國家公園

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韓國第一的賞楓名山，內藏山國立公園有著名的道德瀑布、金仙瀑布、白羊寺、內藏寺等。賞楓季期間，從登山路口約500公尺的山路上，絢麗的楓葉有如紅瑪瑙綴於枝頭。內藏山有一條被紅葉覆蓋的「丹楓走廊」，為不折不扣的紅葉名所。

☛楓紅時間：10月中～11月中

韓國楓葉景點周邊玩法

韓國楓葉景點周邊玩法＃1

採草莓

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韓國的草莓又大又甜，而且冬天是盛產季節，也就是最好吃的時節啦！很多人第一次看到韓國草莓時，真的很驚訝它怎麼可以長得這麼大顆！千萬不要以為韓國草莓只有重看不甜大顆，可是照樣甜滋滋～因此喜歡吃草莓的朋友，可以選擇有到草莓園的點，這樣不但能體會田園樂趣，還能大飽口福XD。

韓國楓葉景點周邊玩法＃2

浪漫燈節

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想要來個浪漫聖誕節或跨年之旅的也可以考慮到韓國小旅行喔！因為首爾、釜山的街道每到聖誕節前夕會開始亮起燈飾，再加上許多樂園像是愛寶樂園、樂天世界，還會有季節限定的夜晚燈飾，浮誇和美麗的程度完全不輸日本喔～

韓國楓葉景點周邊玩法＃3

冬季慶典

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韓國冬天，有許多慶典，像是有雪雕、冰柱展、登山大會、冰屋咖啡、雪花溜滑梯、星光節⋯⋯，把天然的白雪，施加魔法，變成冰雪奇緣的世界～，還有另一項超推薦大家去體驗的就是冰釣啦！這可不是專給觀光客的芭樂行程喔，在地韓國人自己也十分熱衷，在厚冰上釣魚或是在冰涼的河川裡徒手抓山川魚，抓到後還有專人可以幫你料理成生魚片或是各式魚料理，直接品嚐鮮嫩美味！

韓國經典冬季慶典

大關嶺雪花節：江原道，2月

太白山雪花節：江原道，1月中～2月中

平昌鱒魚節：江原道，12月中～2月底

安城冰魚節：京畿道，12月中～2月底

寶城茶園燈節：全羅南道，12月中～1月中

名品七甲山噴泉冰柱節，忠清南道 12月底～2月中

韓國楓葉景點周邊玩法＃5

滑雪樂園

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還記得幾年前台灣意外下雪的冬天，國人紛紛去看雪的興奮嗎？對於平常一個只能爬到高山上去碰碰運氣看雪的台灣人來說，滑雪這件事的新鮮度和吸引力都十分強大啊～因此冬天來韓國玩的朋友，可以考慮有滑雪樂園的行程，一起來體驗台灣玩不到的樂趣呦！即使不滑雪，也有許多冰上活動可以玩，像是：堆雪人、滑雪橇、打雪仗等等。

本文由趣吧與旅遊咖合作授權，想知道更多韓國自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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賞楓國家公園銀杏

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