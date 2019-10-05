韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

釜山景點包車一日遊

釜山景點包車去＃1

甘川洞文化村

▲釜山景點包車一日遊-甘川洞文化村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到釜山景點最知名的莫過於甘川洞文化村，這裡在韓戰時期是難民們所居住的地方，依著山勢可見多達800多棟的民宅，隨著藝術家與文化的推廣活動，讓甘川洞文化村搖身一變成為藝術聚落，更有可愛的小王子與狐狸可以拍照留念，絕對是釜山包車一日遊中不可錯過的釜山景點。

不過由於甘川洞文化位於釜山地鐵站尚有一段距離，建議大家可以到地鐵土城站轉搭計程車或是參加一日遊，會比較方便喔！

釜山景點包車去＃2

松島天空步道

▲釜山景點包車一日遊-松島天空步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

釜山松島天空步道（스카이워크）建於海面上，因此又被稱為是「松島雲端散步路」，沿途可見開闊海景與裝置藝術，腳底下也有透明玻璃和縷空可以直接俯視海面。另外，還可以搭乘一般或是水晶纜車到對面的岩南公園一遊，從不同的角度遊覽整個釜山港口，非常特別。

釜山景點包車去＃3

扎嘎其海鮮市場

從影島大橋底下的幹魚市場至忠武洞早市區一帶，這是韓國最大的水産市場。朝鮮戰爭以後定型爲活魚市場，札嘎其是結合了新東亞市場、乾魚貨市場的大型水產市場，這裡賣魚的人基本上都是女人，她們都被稱爲 「札嘎其嫂子」。

釜山景點包車去＃4

影島大橋

▲釜山景點包車一日遊-影島大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

連接南浦洞與影島的影島大橋，是日據時期為了輸送人群所建的橋樑，也是釜山第一座跨海大橋。為了讓來往於南港與北港的船隻經過，設計為單臂式活動橋形式，可以升起讓船隻通過。現在開橋主要是觀光用途，所以每天只會在下午2:00開橋一次，因為只有短短的十分鐘，想要拍照留念的大家，千萬要把握住這珍貴的開橋時間啊！

釜山景點包車去＃5

南浦洞

看完影島大橋之後，就可以去旁邊的南浦站逛街啦！這裡有各式各樣的店可以逛，旁邊就是樂天光復店，有各大品牌和Emart進駐，如果喜歡逛平價小店的，就往南浦站地下街去，如果想逛各大美妝和商店的，就往光復街走就對啦！在這條熱鬧的大街上可以找到KAKAO FRIEND專賣店、ABC MART等店家，走到底就是扎嘎其海鮮市場，保證讓你有得逛有得吃，絕對不會失望！

釜山景點包車去＃6

釜山塔

▲釜山景點包車一日遊-釜山塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果想要去釜山景點－釜山塔的話，只要在光復街中找到這個龍頭山公園的入口，搭乘手扶梯上去就可以抵達了！手扶梯共有四段，每一段的藝術裝置都不同，若想拍照的話，也可以走兩側的樓梯上下，不過記得不要妨礙其他人通行，也要注意安全唷！

釜山塔建於1973年，約120公尺高，正面可以遠眺整個釜山港口和廣安大橋，背面則是釜山山城景致，想要登上釜山塔需要購買門票，成人是8000韓幣，除了展望台之外，下面還有光影藝術展，不只好玩又好拍，是個CP值超級高的釜山景點！

釜山景點包車去＃7

56島天空步道

位於韓國東海與南海交界的此處，以「行走在天上」之意將步道命名為「56島天空步道」。位於高達35公尺的懸崖上，用鐵製的支柱加上24片玻璃板，全長15公尺的玻璃步道。透過下方的透明玻璃可以看到海浪拍打著絕壁，給人強烈的刺激感。56島天空步道也是知名的攝影勝地，站在此處，可見大海於眼前開展，無時無刻都呈現美麗的姿態，當天氣晴朗時，還可以看到日本的對馬島。

釜山景點包車去＃8

廣安里海水浴場

▲釜山景點包車一日遊-廣安大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到釜山景點包車一日遊的話，絕對不能錯過廣安里海水浴場！這裡不只可以近距離觀賞壯觀美麗的廣安大橋，夏日白天可以戲水，晚上可以看廣安大橋燈光秀和周邊高樓大廈的夜景，和三五好友或另一半坐在沙灘上，吹吹海風，絕對是釜山最浪漫放鬆的玩法！

釜山景點包車去＃9

海雲臺海水浴場

▲釜山景點包車一日遊-海雲台海水浴場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了廣安里海水浴場之外，釜山的代表海水浴場還有海雲臺海水浴場，這裡佔地達58,400平方公尺，有著無邊際與美麗的白沙海岸線，廣闊的海景配上藍天，非常美麗。附近還有海雲台市場跟大創等商店可以走走逛逛，是釜山景點包車一日遊絕對不能錯過的必去之地！

釜山景點包車去＃10

田浦咖啡一條街

在結束了經典的釜山景點後，推薦大家可以到西面站走走，這裡不只有像是SPAO、教保文庫、大創等店，附近還有非常有名的田浦咖啡一條街，有各式各樣風格的咖啡廳，也有許多適合文青跟網美拍照的甜點可以選擇，絕對可以治癒大家走了一整天的疲憊身心靈，完美結束釜山之旅！

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