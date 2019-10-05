親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

好友借車後一看油箱竟見底 她怒吼「沒下次了」

韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

2019-10-05 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

釜山景點包車一日遊

釜山景點包車去＃1

甘川洞文化村

▲釜山景點包車一日遊-甘川洞文化村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-甘川洞文化村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

說到釜山景點最知名的莫過於甘川洞文化村，這裡在韓戰時期是難民們所居住的地方，依著山勢可見多達800多棟的民宅，隨著藝術家與文化的推廣活動，讓甘川洞文化村搖身一變成為藝術聚落，更有可愛的小王子與狐狸可以拍照留念，絕對是釜山包車一日遊中不可錯過的釜山景點。

不過由於甘川洞文化位於釜山地鐵站尚有一段距離，建議大家可以到地鐵土城站轉搭計程車或是參加一日遊，會比較方便喔！

釜山景點包車去＃2

松島天空步道

▲釜山景點包車一日遊-松島天空步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-松島天空步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

釜山松島天空步道（스카이워크）建於海面上，因此又被稱為是「松島雲端散步路」，沿途可見開闊海景與裝置藝術，腳底下也有透明玻璃和縷空可以直接俯視海面。另外，還可以搭乘一般或是水晶纜車到對面的岩南公園一遊，從不同的角度遊覽整個釜山港口，非常特別。

釜山景點包車去＃3

扎嘎其海鮮市場

從影島大橋底下的幹魚市場至忠武洞早市區一帶，這是韓國最大的水産市場。朝鮮戰爭以後定型爲活魚市場，札嘎其是結合了新東亞市場、乾魚貨市場的大型水產市場，這裡賣魚的人基本上都是女人，她們都被稱爲 「札嘎其嫂子」。

釜山景點包車去＃4

影島大橋

▲釜山景點包車一日遊-影島大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-影島大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

連接南浦洞與影島的影島大橋，是日據時期為了輸送人群所建的橋樑，也是釜山第一座跨海大橋。為了讓來往於南港與北港的船隻經過，設計為單臂式活動橋形式，可以升起讓船隻通過。現在開橋主要是觀光用途，所以每天只會在下午2:00開橋一次，因為只有短短的十分鐘，想要拍照留念的大家，千萬要把握住這珍貴的開橋時間啊！

釜山景點包車去＃5

南浦洞

看完影島大橋之後，就可以去旁邊的南浦站逛街啦！這裡有各式各樣的店可以逛，旁邊就是樂天光復店，有各大品牌和Emart進駐，如果喜歡逛平價小店的，就往南浦站地下街去，如果想逛各大美妝和商店的，就往光復街走就對啦！在這條熱鬧的大街上可以找到KAKAO FRIEND專賣店、ABC MART等店家，走到底就是扎嘎其海鮮市場，保證讓你有得逛有得吃，絕對不會失望！

釜山景點包車去＃6

釜山塔

▲釜山景點包車一日遊-釜山塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-釜山塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

如果想要去釜山景點－釜山塔的話，只要在光復街中找到這個龍頭山公園的入口，搭乘手扶梯上去就可以抵達了！手扶梯共有四段，每一段的藝術裝置都不同，若想拍照的話，也可以走兩側的樓梯上下，不過記得不要妨礙其他人通行，也要注意安全唷！

釜山塔建於1973年，約120公尺高，正面可以遠眺整個釜山港口和廣安大橋，背面則是釜山山城景致，想要登上釜山塔需要購買門票，成人是8000韓幣，除了展望台之外，下面還有光影藝術展，不只好玩又好拍，是個CP值超級高的釜山景點！

釜山景點包車去＃7

56島天空步道

位於韓國東海與南海交界的此處，以「行走在天上」之意將步道命名為「56島天空步道」。位於高達35公尺的懸崖上，用鐵製的支柱加上24片玻璃板，全長15公尺的玻璃步道。透過下方的透明玻璃可以看到海浪拍打著絕壁，給人強烈的刺激感。56島天空步道也是知名的攝影勝地，站在此處，可見大海於眼前開展，無時無刻都呈現美麗的姿態，當天氣晴朗時，還可以看到日本的對馬島。

釜山景點包車去＃8

廣安里海水浴場

▲釜山景點包車一日遊-廣安大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-廣安大橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

來到釜山景點包車一日遊的話，絕對不能錯過廣安里海水浴場！這裡不只可以近距離觀賞壯觀美麗的廣安大橋，夏日白天可以戲水，晚上可以看廣安大橋燈光秀和周邊高樓大廈的夜景，和三五好友或另一半坐在沙灘上，吹吹海風，絕對是釜山最浪漫放鬆的玩法！

釜山景點包車去＃9

海雲臺海水浴場

▲釜山景點包車一日遊-海雲台海水浴場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲釜山景點包車一日遊-海雲台海水浴場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

除了廣安里海水浴場之外，釜山的代表海水浴場還有海雲臺海水浴場，這裡佔地達58,400平方公尺，有著無邊際與美麗的白沙海岸線，廣闊的海景配上藍天，非常美麗。附近還有海雲台市場跟大創等商店可以走走逛逛，是釜山景點包車一日遊絕對不能錯過的必去之地！

釜山景點包車去＃10

田浦咖啡一條街

在結束了經典的釜山景點後，推薦大家可以到西面站走走，這裡不只有像是SPAO、教保文庫、大創等店，附近還有非常有名的田浦咖啡一條街，有各式各樣風格的咖啡廳，也有許多適合文青跟網美拍照的甜點可以選擇，絕對可以治癒大家走了一整天的疲憊身心靈，完美結束釜山之旅！

想知道更多釜山自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

釜山步道一日遊

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

韓國洪川大明滑雪場懶人包！ 洪川大明滑雪場交通、課程整理

2019-09-20 10:58

韓妞人手一桶！橄欖油油炸「油漆桶洋芋片」根本減肥嘴饞的神器

2019-09-19 13:01

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-19 08:02

搭郵輪旅遊去！ 釜山、沖繩郵輪旅遊包車玩法大公開

2019-09-18 08:59

趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019-09-11 22:00

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

到韓國拜師習武！霸氣操刀、射箭都能現場學

2019-09-03 22:00

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

韓國最文藝壁畫村！　「木浦」就像懷舊電影中場景

2019-08-26 12:02

釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02

韓國首爾景點推薦：文青放空露營！2019韓國首爾景點懶人包

2019-08-09 08:00

挑戰韓國新高度！高空滑索 海上纜車 超刺激

2019-07-09 10:03

韓國愉快心情全泡湯！時尚部落客Nancy爆「超雷網美店」　驚呼：飲料不好喝，廁所還很臭！

2019-09-19 21:33

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

有獨木舟還可打水仗！漢江夏季慶典7／19登場　11座公園都玩得到

2019-07-13 16:09

OMG！麥當勞期間限定「海鹽焦糖冰淇淋」　超酥脆焦糖表層＋霜淇淋收服冰品控的心

2019-06-24 12:35

首爾明洞懶人包！帶你換錢、購物、吃好料全攻略

2019-06-24 09:00

樂遊大邱 啃炸雞、汗蒸幕、瘋玩E-WORLD樂園

2019-06-19 10:01

暑假去釜山看海！ 釜山必去免費景點懶人包

2019-06-12 23:20

首爾必逛！韓國東大門逛街地圖總整理

2019-06-10 11:02

韓國明洞歷久不衰的「Q彈冷麵」-咸興麵屋

2019-06-03 11:36

跟著韓團愛豆「聖地巡禮」一日遊！韓國６條追星路線推薦

2019-06-01 10:00

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-17 11:10

南韓儒家書院上榜世界遺產預備清單 6月底可能過

2019-05-14 16:00

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

韓劇場景再重現！金秘書、我的維納斯取景地　小夫妻的大邱之旅

2019-05-10 22:00

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放　4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

韓國大邱「食在東城路」 商圈美食懶人推薦店家大公開

2019-05-07 08:00

韓國SNS網紅店！釜山旅遊必吃的10家美食推薦

2019-05-04 09:00

藍瓶咖啡進軍南韓首爾　一號店5／3在聖水洞開幕、二號店落腳這裡

2019-05-01 00:20

藏在韓國弘大巷內半自助式烤肉 人潮滿滿的弘村牛排

2019-04-25 21:21

4月底關閉！ 韓國東大門超美「LED玫瑰燈海」將撤除　網嘆：真不捨！

2019-04-17 11:21

走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

影／南韓東部山林大火 1人死亡、300多棟房屋焚毀

2019-04-05 14:00

500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創　4月5日登場

2019-04-02 15:45

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-31 10:30
看更多

熱門文章

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 16:00

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

北方絕美海鮮！ 來札幌非吃不可的頂級螃蟹料理–鄉土料理亭 杉之目

2019-10-03 10:42

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼「全新列車」2020年上路

2019-09-26 13:36

東京第一間同志友善飯店！從裝潢設計到沐浴乳都充滿「很貼心」

2019-10-01 13:00

走跳世界／九州觀光鐵道之旅 盡攬山澗溪谷美景

2019-10-01 10:02

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 16:30

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59

走跳世界／深川北海道隱藏版祕境 夏採果 秋賞銀杏楓紅 冬戲雪

2019-10-03 09:01

山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

2019-09-24 10:09

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

向日葵花海與夜玫瑰點燈秀 APA渡假村上越妙高夏末秋之旅

2019-10-01 11:03

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

「北海道廳舊本廳舍」10月起「休館3年」！經典紅磚外觀要拍要快

2019-09-28 11:50

連日本天皇都嚐過函館美食！ 老舖洋食館美味咖哩–五島軒 雪河亭本店

2019-09-26 12:02

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

北海道鐵道小旅行　懷舊的花咲線之旅

2019-09-24 08:03

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

到沖繩就是要吃肉！大口吃肉的餐廳推薦

2019-09-22 12:00

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-19 10:20

2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00

京都文青微旅行！ 入住ENSO ANGO 體驗古都的今日與往昔

2019-09-20 21:03

韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

2019-10-05 11:00

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

2000年悠久歷史別所 6座「外湯」溫泉可以一天泡完

2019-09-24 11:02

多彩花燈漂浮河面超浪漫！韓國「晉州南江流燈節」10月1日登場

2019-09-27 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top