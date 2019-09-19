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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

韓妞人手一桶！橄欖油油炸「油漆桶洋芋片」根本減肥嘴饞的神器

2019-09-19 13:01聯合新聞網 陳信儒

圖／bonillaalavista IG
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追劇邊嗑洋芋片是人生最享受的「發懶活動」之一，不過食用過量的洋芋片不只造成健康負擔，也可能一個不小心身材大走樣！近期，韓妞人手一桶「油漆桶」洗版IG，別以為她們喜歡當油漆工，而是裡頭裝滿滿號稱世界「最健康」的洋芋片，標榜以橄欖油油炸，嗑完一整桶也完全沒負擔！
圖／bonillaalavista IG
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這款來自西班牙的洋芋片Bonilla a la Vista，嚴選有機馬鈴薯作為原料，採用橄欖油油炸，連調配的鹽巴都是選用天然海鹽，讓洋芋片控吃起來毫無罪惡感！Bonilla a la Vista是來自西班牙的品牌，創辦人原本只是在街頭販售洋芋片的攤商，因為口味與品質深受肯定，進而成立公司創立品牌，陸續在世界各地走紅。

圖／bonillaalavista IG
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Bonilla a la Vista洋芋片被網友評為是到西班牙旅遊必買伴手禮之一，除了桶裝，還有一般袋裝可以選購。Bonilla a la Vista洋芋片爆紅後引進南韓也引發話題，光是看韓妞人手一桶油漆桶洋芋片就能略知一二。

圖／bonillaalavista IG
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根據網友開箱文指出，Bonilla a la Vista洋芋片口感酥脆不死鹹，細細品味還能吃到橄欖油香氣。Bonilla a la Vista洋芋片售價比一般洋芋片貴一些，一桶500克價格韓幣27000左右，大約新台幣400元，近期到南韓旅遊的大家也許可以帶一桶「油漆桶洋芋片」嚐嚐看喔。

圖／bonillaalavista IG
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西班牙伴手禮必買IG

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