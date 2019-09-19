韓妞人手一桶！橄欖油油炸「油漆桶洋芋片」根本減肥嘴饞的神器

2019-09-19 13:01 聯合新聞網 陳信儒



圖／bonillaalavista IG 分享 facebook 追劇邊嗑洋芋片是人生最享受的「發懶活動」之一，不過食用過量的洋芋片不只造成健康負擔，也可能一個不小心身材大走樣！近期，韓妞人手一桶「油漆桶」洗版IG，別以為她們喜歡當油漆工，而是裡頭裝滿滿號稱世界「最健康」的洋芋片，標榜以橄欖油油炸，嗑完一整桶也完全沒負擔！ 圖／bonillaalavista IG 分享 facebook

這款來自西班牙的洋芋片Bonilla a la Vista，嚴選有機馬鈴薯作為原料，採用橄欖油油炸，連調配的鹽巴都是選用天然海鹽，讓洋芋片控吃起來毫無罪惡感！Bonilla a la Vista是來自西班牙的品牌，創辦人原本只是在街頭販售洋芋片的攤商，因為口味與品質深受肯定，進而成立公司創立品牌，陸續在世界各地走紅。 圖／bonillaalavista IG 分享 facebook

Bonilla a la Vista洋芋片被網友評為是到西班牙旅遊必買伴手禮之一，除了桶裝，還有一般袋裝可以選購。Bonilla a la Vista洋芋片爆紅後引進南韓也引發話題，光是看韓妞人手一桶油漆桶洋芋片就能略知一二。 圖／bonillaalavista IG 分享 facebook