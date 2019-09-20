韓國洪川大明滑雪場懶人包！ 洪川大明滑雪場交通、課程整理

洪川大明滑雪場介紹

▲韓國滑雪場推薦-洪川大明滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

距離韓國首爾僅需90分鐘車程的洪川大明維瓦爾第公園渡假村(VIVALDI PARK)，是著名韓劇《藍色海洋的傳說》拍攝景點。洪川大明滑雪場占地面積約1,322,021平方米，擁有12條初、中、高階級的滑雪道，總長共6,784公尺，完善的場地與設備滿足了不同等級的滑雪者需求，且因這座滑雪場適合當天往返及深夜滑雪，而大受韓國年輕人及遊客們的歡迎。

另外渡假村裡還設有高檔飯店、美食街、韓式汗蒸幕、室外溫泉、三溫暖等設施，以及全韓國最大的室內、室外水上樂園等，讓所有來到這裡的遊客都能盡情地享受他們的假期，現在就跟著小編的介紹，玩遍這座韓國洪川大明滑雪場吧！

大明滑雪場交通

定期往返巴士

巴士班次：東首爾巴士客運站→大明維瓦第公園渡假村/大明維瓦第公園渡假村→東首爾巴士客運站

購票地點：首爾地鐵2號線江邊站4號出口

冬季免費接駁巴士

▲韓國洪川大明滑雪場免費巴士時刻表。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

洪川大明滑雪場推薦玩法

洪川大明滑雪場玩法#1

雙板滑雪(Ski)

▲韓國洪川大明滑雪場-雙板滑雪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雙版滑雪，是由兩個滑雪板再加上雪杖來維持身體平衡，並於雪地中滑行的運動，也是每位初學者來到滑雪場的入門款學習課程。來到洪川大明滑雪場，其兩條專為初學者設計的平坦滑雪道，讓每位初試滑雪的遊客都能放膽地去練習，且只要數個小時便能得心意手；想學習初級滑雪的你，可以從雙板滑雪開始學起哦！

洪川大明滑雪場玩法#2

單板滑雪(Snowboard)

▲韓國洪川大明滑雪場-單板滑雪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

而這種類似衝浪玩法的單板滑雪呢，則是種將雙腳固定在一塊雪板上，靠著身體和雙腳来控制方向於雪地中滑行。對於初學者來說，相對的比雙板滑雪來的困難，但只要經過數日的練習，便能輕鬆地掌握滑雪技巧，帥氣地稱霸洪川大明滑雪場哦！

洪川大明滑雪場玩法#3

冰雪樂園(Snow Land)

▲韓國洪川大明滑雪場-冰雪樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了具有挑戰性的滑雪運動外，來到洪川大明滑雪場的冰雪樂園，也能體驗堆雪人、玩冰球、雪地塗鴉、挑戰多人雪橇與雪地摩托車等雪地活動；無論是大人、小孩，在這裡都能感受到不一樣的雪國刺激，沈浸在歡樂的冰雪世界之中哦！

洪川大明滑雪場玩法#4

水上樂園(Ocean World)

▲韓國洪川大明滑雪場-水上樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

若是來到洪川大明滑雪場卻不想玩雪的話，渡假村裡還有一座韓國最大的室內、外水上樂園。無論是超刺激的高空滑水道、有趣的漂漂河、或是造浪機創造出的人工大浪等設施，這裡應有盡有！穿著泳裝在室內大玩水上設施時，遠望著室外的白雪世界而形成的強烈對比，也可說是一個相當特別的體驗呢！

洪川大明滑雪場課程推薦

無論是韓國當地人，或是來自各地的國際遊客，都十分推薦洪川大明滑雪場的原因在於，洪川大明滑雪場除了有規劃詳盡的滑雪場地及多種不同的休閒設施外，還提供多種階級的滑雪課程，由專業教練帶著你一步步地學習。是不是對滑雪場內提供了那些學習課程可供選擇感到好奇了呢？那就讓我們繼續看下去吧～

洪川大明滑雪場課程#1

基礎滑雪課程

▲韓國洪川大明滑雪場-基礎滑雪課程。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

對於完全不會滑雪的人來說，第一步就是先學會如何選擇及穿戴裝備了！首先由專業的中文教練親自指導，從如何以正確的跌倒姿勢學起、起身、站立、行走、滑行、轉向、停止等，一步步地了解並在初學者坡道上練習，相信在上完課之後，你也能夠輕鬆地享受在雪地裡滑雪的樂趣呢！

洪川大明滑雪場課程#2

初級滑雪課程

掌握了基礎的滑雪技巧後，再來就是學著如何在雪地滑行時要如何轉彎了，利用身體傾斜的角度來達到轉彎滑行的目的，在這同時教練也會一一檢視你的滑雪姿勢是否正確；通過更一階級的學習，除了能讓你在雪地滑行中更加的順暢外，也更知道該如何在滑雪的過程中保護自己不要受傷哦！

洪川大明滑雪場課程#3

中、高級滑雪課程

除了基本的基礎與初級滑雪課程外，若你是已會滑雪的人，也可以參加這裡提供的更高階滑雪課程，由專業的教練進行指導，讓你的滑雪技術，更上一層樓哦！

在過去，對於不會下雪的台灣而言，滑雪就像個遙不可及的夢想；但隨著交通越來越方便，現在的我們要到鄰近的日本、韓國體驗滑雪樂趣，變得相當容易；若有機會，不妨也到小編推薦的洪川大明滑雪場體驗在冬日滑雪、玩雪的不同風情吧！

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