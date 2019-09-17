搭郵輪旅遊去！ 釜山、沖繩郵輪旅遊包車玩法大公開

沖繩郵輪旅遊包車玩法

沖繩郵輪旅遊包車

▲郵輪包車旅遊。（圖／Pixabay） 分享 facebook

由於沖繩郵輪旅遊落地的時間通常只有半天，若是還要自己租車、查看地圖找路或是搭乘大眾運輸交通工具，其實還蠻費力氣的，若是直接，還可以客製化行程，可以在最短的時間內玩遍沖繩，輕輕鬆鬆成為沖繩旅遊達人！

沖繩郵輪旅遊景點＃1

波上宮

▲沖繩郵輪包車推薦景點-沖繩波上宮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沖繩波上宮的位置就在沖繩郵輪停靠港口的附近，絕對是郵輪旅遊落地後的必去景點之一。居高臨下建於海邊斷崖的波上宮，有700年以上的歷史，紅色屋瓦顯現出莊重的神聖氣息，是過去琉球國王每年新年參拜的地方，也是現今琉球八社中最多人參拜的神社，大家走過路過千萬不要錯過啦！

沖繩郵輪旅遊景點＃2

國際通&牧志市場

▲沖繩郵輪包車推薦景點-國際通Blue seal冰淇淋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到沖繩郵輪自由行，絕對不能錯過的當然還有沖繩最有名的國際通大街，無論是吃的買的玩的都應有盡有，像是各大百貨公司，如RYUBO、唐吉軻德、大國藥妝、PABLO、Calbee+等等名店，不少店家都有沖繩限定商品，也別忘了到沖繩特有的冰淇淋店Blue seal吃個冰淇淋，這才算來過沖繩郵輪旅遊呀！

▲沖繩郵輪包車推薦景點-牧志市場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你是喜歡感受當地氛圍的話，不妨可以走到國際通尾端，進入那霸第一牧志公設市場逛逛，裡面有各式各樣的沖繩特產與海鮮，若是要吃飯的話，也有幾間平價又具在地風味的食堂，也是沖繩郵輪旅遊的很推薦的包車旅遊景點喔！

沖繩郵輪旅遊景點＃3

瀨長島

▲沖繩郵輪包車推薦景點-瀨長島幸福鬆餅。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沖繩瀨長島是近年來興起的人氣打卡景點，因為有著仿希臘式的全白色建築，以及靠海第一排的美麗景觀，因此吸引不少年輕人到此打卡拍照，當然，絕對不可錯過的就是鼎鼎大名的幸福鬆餅！做在海邊一邊吃著軟綿綿的舒芙蕾鬆餅，一邊欣賞開闊的漸層藍海景，絕對是人生一大樂事阿～

其實瀨長島離沖繩機場非常近，但距離沖繩單軌列車站有點距離，所以小編建議大家自行租車或是選擇沖繩郵輪包車一日遊前往，可以省去交通上的許多麻煩唷！

郵輪旅遊景點＃4

玉泉洞

▲沖繩郵輪包車推薦景點-玉泉洞。（圖／沖繩世界文化王國園區官方網站） 分享 facebook

要來場文化體驗的沖繩郵輪一日遊，就不能錯過這個沖繩景點－玉泉洞，這是目前日本第二大的鐘乳石洞，全長約5公里長，目前僅開放部分給遊客參觀，沿途可見各種奇形怪狀的鐘乳石，還有泉水流經的景象，加上燈光效果更顯奇特，且距離那霸市區開車僅須約30分鐘，怎麼能不排入沖繩郵輪包車景點當中呢？

沖繩郵輪旅遊景點＃5

美國村

▲沖繩郵輪包車推薦景點-美國村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

美國村是以前美國統治時留下的遺址去重新打造的，擁有濃濃美國風情，除了村內的房屋造型都精心設計過，大街上的椰子樹也相當應景，還有販賣美國雜貨的商店。在遠處就能看到紅色的摩天輪，在車廂內可以一覽整個美國村景色，無論是白天的海岸景色或是夜晚村內燈光閃爍的夜景，都很值得一看。

釜山郵輪旅遊包車玩法

釜山郵輪旅遊包車

除了日本郵輪、沖繩郵輪旅遊之外，近年來也出現越來越多日韓郵輪、釜山郵輪旅遊的行程，一個又一個的釜山景點不停出現，究竟釜山郵輪包車旅遊要怎樣玩比較順、比較方便又好玩？接著就讓小編將是和釜山郵輪旅遊包車一日遊的景點，也一併介紹給大家！

釜山郵輪旅遊景點＃1

甘川洞文化村

▲釜山郵輪包車推薦景點-甘川洞文化村。（圖／Pixabay） 分享 facebook

沒錯～第一次去釜山自由行，絕對不能錯過的釜山景點就是彩色的甘川村洞文化村！這裡早期是韓戰期間難民們聚集而成的村落，近年因藝術團體的大力推動，成為了具有特色住宅與彩色壁畫的熱門釜山景點。

除了探索甘川村洞文化村的歷史背景與文化之外，也有不少旅人會在甘川村洞文化村租韓服四處走走逛逛，與美麗可愛的小山城合照，可以說是非常具有紀念性的玩法！

釜山郵輪旅遊景點＃2

海雲台海水浴場

▲釜山郵輪包車推薦景點-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay） 分享 facebook

如果說首爾是像台北一樣的現代都市，那麼釜山就是像高雄一樣的港都，因此來釜山郵輪旅遊，也一定要到海邊走走，感受一下大海的遼闊，而且釜山海雲台海水浴場不只有乾淨潔白的沙灘，最特別的地方在於有非常多的海鷗，如果想餵牠們的話，可以先買一包蝦味先來唷！

釜山郵輪旅遊景點＃3

釜山塔

▲釜山郵輪包車推薦景點-釜山塔。（圖／Pixabay） 分享 facebook

當然囉！來到釜山郵輪旅遊，怎麼能不去釜山景點代表的釜山塔呢？釜山塔建於1973年，高約120公尺，可以看到整個釜山市區與海邊的夜景，釜山塔下還有科學館和水族館，更何況我們接著要介紹的超好買釜山景點－南浦洞、樂天百貨也都在釜山塔附近，怎麼能不去呢？

釜山郵輪旅遊景點＃4

樂天百貨

來到釜山郵輪包車旅遊肯定也少不了大採買的行程，建議大家可以在行程的最後幾天到位於南浦洞站的樂天百貨來採買！裡面不只有樂天超市、文具品牌ARTBOX、永豐文庫、LINE FRIENDS等等店家，其中LINE FRIENDS也有販售防彈少年團所代言的BT21周邊，阿米們千萬不要錯過啦！

另外，來到樂天百貨除了採買之外，也一定要去11F的空中庭園及觀景臺走走，因為這裡可以看到超美的釜山夜景和釜山塔，還有很多好拍的美麗燈飾，非常適合逛累了想休息一下的旅人～

釜山郵輪旅遊景點＃5

海東龍宮寺

▲釜山郵輪包車推薦景點-海東龍宮寺。（圖／韓國觀光公社） 分享 facebook

如果家裡有長輩的話，不妨可以帶他們到釜山有名的海東龍宮寺走走，在韓國傳說中，觀世音菩薩住在海岸孤絕處，因此韓國觀音信仰多形成於海邊或島嶼。相傳海東龍宮寺建於1376年，是由高麗時代恭民王的王師懶翁和尚所修建而成，這裡也是韓國三大觀音勝地之一，並具有將大海、龍及觀世音結合的特色，是許多到釜山郵輪包車旅遊都會前往的景點。

想知道更多郵輪自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」