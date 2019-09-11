趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019下半年去韓國旅遊5大理由！

韓國景點自由行理由＃1

韓幣貶值

▲韓國景點自由行-韓幣貶值。（圖／Pixabay） 分享 facebook

最近受到國際情勢擺盪，以及日韓貿易戰影響，韓幣在下半年跌破0.028元（一塊台幣大約可兌換35韓幣），是七年來韓幣最低的匯率，因此如果這時候無論是到韓國景點自由行、跟團都會便宜許多，更不用說買東西可以多省多少錢啦～你還不心動嗎？

＊小資省錢：不嫌麻煩的話，可以先在台灣換美金，再到韓國換錢所換韓幣，會更划算唷！

韓國景點自由行理由＃2

賞秋楓銀杏

▲韓國景點自由行-禪雲山公園楓葉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

而且接下來的10月開始，正是韓國秋楓與銀杏最美的時刻，滿山遍野的紅葉、金黃色的銀杏大道，都是秋天到韓國景點自由行絕對不能錯過的景緻，趁著現在韓幣貶值，趕快換好韓幣，出發到首爾市區賞銀杏，或是到南怡島、內藏山、禪雲山賞楓葉吧！

＊小資省錢：趁著早鳥時段和韓幣貶值先買機票都會比較划算喔！

韓國景點自由行理由＃3

韓國機票下殺

▲韓國景點自由行-機票促銷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

前往韓國景點自由行，除了門票、買東西變便宜之外，首先要考量的更是出發的機票囉！近年來因為廉航市場競爭激烈，所以往往都會有早鳥或是季末出清大促銷，經常可見原本來回要6000~8000元的韓國機票，下殺到3000~5000元，甚至還含行李，這種時候能不買嗎？當然是先直接買下去，再來慢慢思考要去哪些韓國景點玩囉！

＊小資省錢：鎖定早鳥或是季末出清大促銷消息

韓國景點自由行理由＃4

郵輪旅遊盛行

▲韓國景點自由行-郵輪旅遊。（圖／Pixabay） 分享 facebook

因為近年來廉航盛行，加上促銷機票多，前往韓國景點自由行的人越來愈多，也讓韓國首爾、釜山、大邱旅遊風氣越盛，連以往以日本地區為主的遊輪旅遊也開始增加釜山等航線，讓旅人可以一次快速遊覽日本、韓國景點，擁有超高CP值的旅遊感。

＊小資省錢：想要一次玩遍日韓又不想排行程的高CP值玩法

韓國景點自由行理由＃5

迷妹追星

▲韓國景點自由行-韓星演唱會。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

相信一定有不少人到韓國景點自由行，不只是為了賞櫻、追楓，更是為了追星！而且每年從九月開始就會陸陸續續有各大音樂榜、電視台等等的表演或頒獎典禮，開放讓粉絲們購買或抽獎入場一同參與，尤其是年末的三大頒獎典禮，絕對是迷妹人生必看一現場的心願清單啊！

＊小資省錢：適合想追星但苦於不會韓文無法買門票和交通的女孩

看完以上5個下半年一定要去韓國景點自由行的理由，你是不是也有點心動了呢？無論你有沒有打算要去韓國，趕快趁著最近韓幣貶值，先把韓幣換一換，想到就可以馬上出發韓國景點自由行啦！

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