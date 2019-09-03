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到韓國拜師習武！霸氣操刀、射箭都能現場學

2019-09-03 22:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

韓國全羅南道除了獨特的美景、美食之外，還有數不完的文化體驗活動。在靈巖氣武藝道場裡，有武術高手使劍揮矛展現高超武藝。寬敞的道場展示著韓國武士的傳統服飾、兵器、盔甲。換上韓國傳統武士服裝，現場還可以拜師習武，操刀、射箭，化身武林俠士。

在靈巖氣武藝道場欣賞精湛的傳統武術表演。
在靈巖氣武藝道場欣賞精湛的傳統武術表演。
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另外，想來場森林浴，頭輪山是個好地方。這座位於全羅南道的名山，由8座綠油油如抹茶般的山峰構成。地處偏南，山間林木是亞熱帶長綠闊葉樹與溫帶落葉闊葉樹所組成的森林。

山裡的寺廟、古蹟、步道羅布，秀麗的自然景觀引人入勝。從大興寺入口登達山頂需2至3個小時，若搭乘頭輪山纜車，只需8分鐘左右便可抵達。山頂有完善的步道可通往另一座山頭的瞭望台，可將莞島灣、康津灣、珍島灣等島嶼羅列的海灣盡收眼底。天氣晴朗的時候，甚至用肉眼就可看見濟州島的漢拏山。

規劃完善的頭輪山山頂步道。
規劃完善的頭輪山山頂步道。
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雲霧繚繞充滿仙氣的瞭望台。
雲霧繚繞充滿仙氣的瞭望台。
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被列為世界遺產的大興寺就坐落於頭輪山山麓，是著名的佛教聖地。原名大芚寺，由阿道和尚於三國時代百濟武寧王14年時創建。佛寺靜謐的氛圍與優美如畫的風景，讓遊客終年絡繹不絕。寺內擁有國寶第308號的大興寺北彌勒庵磨崖如來座像，還有西山大師文物館內寶物第88號的塔山寺銅鐘等珍貴文物。每年11月中旬紅葉燦爛，是造訪大興寺最美的時節。

優美如畫的佛教聖地大興寺。
優美如畫的佛教聖地大興寺。
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佛殿前的樹下陶燈林立。
佛殿前的樹下陶燈林立。
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景點介紹

靈巖氣武藝道場

地址｜全羅南道靈巖郡海山面楊山路40-3號

電話｜+82-61-473-4566

網站｜www.y-ki.co.kr

　

大興寺

地址｜全羅南道海南郡三山面大興寺街400

電話｜+82-61-534-5502

網址｜www.daeheungsa.or.kr

門票｜個人一般3,000韓元、國高中生1,500韓元、小學生1,000韓元﹔團體一般2,500韓元體驗傳統工藝和動感卡丁車、國高中生1200韓元、小學生800韓元

　

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