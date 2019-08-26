韓國最文藝壁畫村！ 「木浦」就像懷舊電影中場景

【圖．文｜行遍天下】

韓國到處都有壁畫村，但木浦可能是最有文藝氣息的一個。位在儒達山雕塑公園和達城公園附近的小山丘上，充斥著小徑與階梯，濃濃古樸感的建築群裡大多是尚未被翻新改建的傳統家屋。復古理髮廳、轉角的老雜貨店，搭配著陳年店招，以及各種主題壁畫，彷彿是懷舊電影裡的場景。

老屋錯落的壁畫村瀰漫著古樸感。 分享 facebook

動漫、童話、風景⋯⋯壁畫村的題材很豐富。 分享 facebook

這裡誕生了許多木浦名人，包含名劇作家車凡錫、韓國傳統舞蹈大師李梅芳。最吸引人的莫過於去年韓劇《死之詠讚》的故事主人翁金祐鎮，這位韓國近代天才劇作家，出生木浦望族，在留學日本期間認識了韓國首位女聲樂家尹心悳，由於當時特殊的政治時代背景與家庭因素，讓兩人最後投海殉情，成為一段悽美的愛情故事。「青春啊，請不要停滯不前。像流水般冰涼 ，像落花般哀傷，人的青春就是這樣流走。青春是人生流水中的一把泥團，用力扔向人生的浪潮中吧。」這首曾在劇中出現名為〈青春〉的短詩，就展示在他的故居前。

宏偉的近代歷史館建築起初為日本人所建的領事館。 分享 facebook

在歷史館裡感受木浦的浪漫與知性。 分享 facebook

想知道木浦為何擁有如此獨特的古典氣息，來近代歷史館準沒錯。一館起初為日本領事館，是木浦具代表性的近代建築。豐富的文物展示，讓人迅速理解韓國近代歷史、文化發展進程。還可以換上韓服，變身革命青年，一起參與萬歲運動！而館前看似沈靜的和平少女像，其實默默控訴著二戰時期許多韓國婦女被迫擔任日軍慰安婦的這段歷史。二館前身為東洋拓殖株式會社木浦分公司，同樣為具代表性的近代建築，內部以展示歷史照片為主。

近代歷史館二館旁的幸福滿屋咖啡是由過去韓國富豪的家屋改造。 分享 facebook

濃濃懷舊風的幸福滿屋咖啡。 分享 facebook

鄰近二館有間「幸福滿屋咖啡」，爬滿綠意的圍牆、典雅華麗的日式建築引人入勝。建於日據時期，戰後成為了韓國富豪的家屋，轉售到現任主人時改造成了咖啡館。空間擺設古典歐風家具、雜貨與服飾，點完咖啡飲料，吧台一旁有老闆自己做的點心可免費取用。





景點介紹

木浦近代歷史館

地址｜全羅南道木浦市繁華路18

電話｜+82-61-270-8728

時間｜9:00∼18:00(週一休)

價格｜個人：成人2,000韓元、青少年1,000韓元、小學生500韓元﹔團體：成人1,500韓元、青少年 700韓元、小學生500韓元





幸福滿屋咖啡

地址｜全羅南道木浦市海岸路165號街45

電話｜+82-61-247-5887

時間｜11:00∼22:00





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