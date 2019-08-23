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釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

釜山景點玩法推薦

釜山景點推薦＃1

甘川村洞文化村

▲韓國釜山景點推薦-甘川洞文化村。（圖／Pixabay）
▲韓國釜山景點推薦-甘川洞文化村。（圖／Pixabay）
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沒錯～第一次去釜山自由行，絕對不能錯過的釜山景點就是彩色的甘川村洞文化村！這裡早期是韓戰期間難民們聚集而成的村落，近年因藝術團體的大力推動，成為了具有特色住宅與彩色壁畫的熱門釜山景點。

除了探索甘川村洞文化村的歷史背景與文化之外，也有不少旅人會在甘川村洞文化村租韓服四處走走逛逛，與美麗可愛的小山城合照，可以說是非常具有紀念性的玩法！

＊地址：부산광역시 사하구 감내2로 203 (감천동)

＊交通：土城洞站6號出口→轉搭綠色小巴－沙下1-1、西區2、西區2-2或轉搭計程車

釜山景點推薦＃2

海雲台海水浴場

▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）
▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）
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如果說首爾是像台北一樣的現代都市，那麼釜山就是像高雄一樣的港都，因此來釜山自由行，也一定要到海邊走走，感受一下大海的遼闊，而且釜山海雲台海水浴場不只有乾淨潔白的沙灘，最特別的地方在於有非常多的海鷗，如果想餵牠們的話，可以先買一包蝦味先來唷！

▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）
▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）
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欣賞完海景、餵完可愛的海鷗之後，可以到海雲台海水浴場附近走走，其中像是海雲台傳統市場、大創都非常好逛，不只可以讓你吃飽飽，更可以買得開心，絕對值得一去～

＊地址：釜山廣域市海雲臺區海雲臺海邊路264

＊交通：從「海雲台站」3號或5號出口步行即可抵達

釜山景點推薦＃3

OPS 麵包店

來到釜山自由行，也不能錯過釜山人氣美食，其中有三家非常有名的釜山麵包店：OPS、백구당、B&C，在釜山各地都有連鎖分店，而位於地鐵海雲台與冬柏站附近就有一家OPS的Camellia Haute分店，裡面的法式風格裝潢非常優雅，主打商品是卡斯提拉蛋糕、奶油泡芙和草莓蛋糕，還有各種飲品可以選擇，就連人氣韓團NU’EST都曾來過這裡吃麵包喔！

＊地址：부산 해운대구 마린시티1로 167 1층

釜山景點推薦＃4

雲村港

如果覺得只在海雲台海水浴場玩不過癮的話，可以在OPS麵包店附近的雲村港（운촌항），搭乘豪華的Tiffany21郵輪出海，一邊享受高級的晚餐料理一邊從海上遊覽廣安大橋，以及釜山夜景，也是一種特別的釜山自由行玩法！

釜山景點推薦＃5

廣安大橋

▲韓國釜山景點推薦-廣安大橋。（圖／Pixabay）
▲韓國釜山景點推薦-廣安大橋。（圖／Pixabay）
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說到釜山夜景，第一個想到的就是廣安大橋啦！這座著名的釜山廣安大橋，總長7.42公里，光是建造工程就長達八年，是僅次於仁川大橋的跨海大橋，更是是釜山市的代表景點。無論是白天或是夜景都非常壯闊美麗，到釜山自由行的話，千萬別忘了與它一起打卡拍照喔！

＊地址：부산광역시 해운대구 수영강변대로 203 (재송동)

＊交通：釜山地鐵2號線廣安站，徒步約10分鐘

釜山景點推薦＃6

西面站

說到釜山吃吃喝喝的地方，絕對少不了西面站！這裡有從早上就開始營業的室內傳統市場－西面市場，有賣蔬菜、水果等食物，附近還有一條西面小吃一條街，可以吃到韓劇中像是辣炒年糕、豬腳、血腸、海鮮煎餅、魚板等等小吃，當然～最有名的還是豬肉湯飯一條街，其中最有名的就是松亭三代豬肉湯飯，千萬不要錯過囉！

＊地址：41 Seomyeon-ro 68beon-gil, Bujeon-dong, Busanjin-gu, Busan

＊營業時間：17:00–05:00

釜山景點推薦＃7

釜山塔

▲韓國釜山景點推薦-釜山塔。（圖／Pixabay）
▲韓國釜山景點推薦-釜山塔。（圖／Pixabay）
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當然囉！來到釜山自由行，怎麼能不去釜山景點代表的釜山塔呢？釜山塔建於1973年，高約120公尺，可以看到整個釜山市區與海邊的夜景，釜山塔下還有科學館和水族館，更何況我們接著要介紹的超好買釜山景點－南浦洞、樂天百貨也都在釜山塔附近，怎麼能不去呢？

＊地址：37-30 Yongdusan-gil, Gwangbokdong 2(i)-ga, Jung-gu, Busan

＊營業時間：10:00 – 23:00

釜山景點推薦＃8

南浦洞商圈

看到這裡就是買買買的開始啦～因為南浦洞整個周邊地區，都有可以採買的地方，包含了南浦洞地下街、光復路商店街、札嘎其海鮮市場都在走路範圍內，無論是你是想買韓國服飾、潮牌、雜貨、小吃通通都有，可以一次滿足你！

＊地址：부산중구대청로141번길15-1

＊營業時間：10:00~21:00

釜山景點推薦＃9

樂天百貨

來到釜山自由行肯定也少不了大採買的行程，建議大家可以在行程的最後幾天到位於南浦洞站的樂天百貨來採買！裡面不只有樂天超市、文具品牌ARTBOX、永豐文庫、LINE FRIENDS等等店家，其中LINE FRIENDS也有販售防彈少年團所代言的BT21周邊，阿米們千萬不要錯過啦！

另外，來到樂天百貨除了採買之外，也一定要去11F的空中庭園及觀景臺走走，因為這裡可以看到超美的釜山夜景和釜山塔，還有很多好拍的美麗燈飾，非常適合逛累了想休息一下的旅人～

＊地址：2, Jungang-daero, Jung-gu, Busan 

＊營業時間：10:30 – 20:00

＊交通：地鐵1號線南浦站8號或10號出口

釜山景點推薦＃10

Love Some Cafe

除了知名的釜山觀光景點、釜山好買景點之外，其實韓國釜山跟首爾一樣也有許多受歡迎的咖啡廳，這次要推薦給大家的，就是滿滿少女風格的Love Some Cafe，這間位於西面站田浦咖啡街的小店，結合了粉紅色調與工業風，主打的餐點則是滿滿新鮮草莓、葡萄的水果派與水果塔，不只好吃又好拍，絕對是適合女孩們的釜山景點。

＊地址：부산광역시 부산진구 전포동 680-20 1층 러브썸

＊營業時間：12:30~22:30

看完以上的韓國釜山景點的介紹之後，你是不是也覺得韓國不只首爾好玩了呢？趕快趁著暑假還沒來臨之前，安排好韓國機票和行程，跟著趣吧達人一起來去探索釜山景點的有趣之處吧！

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釜山自由行夜景

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