走跳世界／搭客輪遊韓日雙城 釜山．福岡景點大公開

2019-08-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／專題報導



釜山Hayden Cafe擁有絕佳海景。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

近年來，前往韓國旅遊的遊客數不比日本少，大多數遊客喜愛玩首爾，釜山觀光客就顯得沒那麼多了，其實釜山近海，最適合吹海風、沙灘玩水、大吃海鮮。現在搭乘台灣虎航直飛，3小時就能抵達，還能從國際港口轉乘渡輪，直達日本福岡，一次暢玩兩個旅遊熱門城市。

避開人擠人 韓國也能這樣玩

位於釜山機張郡的「九頭山竹林」。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

遊賞自然

在釜山，除了大片的無敵海景，山與森林也很豐富，像是在機張郡的「九頭山竹林」，或是往南到影島區的「太宗臺遊園地」，都是很推薦的大自然景點。九頭山竹林擁有400多年的歷史，超大片的茂密竹林，光是用看的就覺得暑氣全消，觀光人潮不多，可以說是當地人的私藏景點，其背景是當地文人的住宅。另外，也因為壯闊的竹林美景，讓九頭山竹林成為不少知名韓國電視劇的取景地，有機會到訪此地，別忘了拍張美照再走吧!

九頭山竹林

釜山廣域市機張郡鐵馬面美洞街37-1

5,000韓元

釜山名勝景點「太宗臺」。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

盛開的繡球花為太宗臺的著名風景之一。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

太宗臺「DANUBI」觀光車。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

海蝕美景

說到釜山名勝中的頭等景觀，非「太宗臺」莫屬了，由大片樹林構成的自然景觀、蔚藍大海與海岸邊獨特的海蝕絕壁美景，這裡不只是國家指定文化財，絕佳的景色也讓古代新羅太宗「武烈王」時常陶醉於此，與大臣們在此射箭遊玩。由於太宗臺面積廣大，大部分遊客都會選搭像小火車一樣的「DANUBI」觀光車，環繞總長4.3公里的路線，抵達太宗寺、影島燈塔、瞭望台等知名景點，不少在地人也會來此爬山健行，每年的6、7月，還能欣賞超大片的美麗繡球花。

太宗臺

釜山影島區展望路257(東三洞)

開放時間：04:00~24:00

免費

觀光車車票：成人3,000韓元、青少年2,000韓元、兒童1,500韓元

釜山機張海邊人氣咖啡廳「Hayden Cafe」。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

觀海咖啡

這家位於釜山機張海邊、有著小小耶誕樹logo的「Hayden Cafe」，是這兩年相當有人氣的海邊咖啡廳，三層樓高加上大片的落地窗玻璃，還有灰色調的超質感清水模建築，完完全全符合現代人拍照打卡的喜好，但它不只滿足年輕人愛打卡的需求，後院還有相當大的空間讓小孩們盡情奔跑、玩沙，而大人們也能坐在一旁喝咖啡顧小孩還能吹吹海風，這不就是度假最完美的享受嗎！

Hayden Cafe

11:00 - 22:00 最後點餐 21:30

釜山唯一一座的藍莓園「Durufarm」老闆尹先生。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

現採藍莓

如果覺得這樣還不夠，就來藍莓農場體驗現採藍莓的樂趣吧！平常只吃到進口藍莓，從沒看過藍莓樹長什麼樣子，釜山唯一一座的藍莓園「Durufarm」就在金海國際機場附近，面積3315坪採無農藥有機種植，每年6、7月能採摘新鮮藍莓，12月至隔年5月則以溫室草莓為主。

老闆設計了豐富的體驗課程，讓遊客自行摘果，間接幫助藍莓平均生長，讓整座農場的產值一年高達五噸。穿梭在藍莓樹中體驗採摘樂趣，邊採邊吃也沒問題，課程安排了藍莓冰淇淋製作，炎炎夏日在藍莓冰上撒滿新鮮的酸甜藍莓，有趣的內容一點都不讓人覺得累，而且課程平均費用只要台幣600元至700元左右，還能帶走250公克的新鮮藍莓超划算。

藍莓農場 Durufarm

韓國釜山江西區Bonglim-dong 234-5

109：00~18：00

客輪上過夜 醒來在福岡

全九州最大購物中心「鳥栖 OUTLET」。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

放膽血拚

玩夠了釜山，接著搭乘近期很夯的旅遊接駁工具「新山茶花號New Camellia」，這艘客輪頻繁的往來韓國釜山與日本福岡之間，適逢開航15周年，船上的設施、體驗、服務，也跟著不斷提升。遊客能在船上享受美食、表演，也有大浴池、K歌房等豐富設施，對於只停留一個晚上的遊客來說非常足夠了。一覺起床就抵達日本福岡，往南走抵達佐賀縣，這裡不但有全九州最大購物中心「鳥栖 OUTLET」、精美的有田燒等等滿足你的購買欲，還有知名的瓷器咖啡廳、武雄圖書館、嬉野溫泉，保證會讓你一秒愛上佐賀。

在擁有150多家品牌的「鳥栖OUTLET」，廣大的購物中心隨著季節提供不同折扣，無論是運動品牌或是精品統統有，中間還有相當寬敞的美食中心，讓遊客逛累了能夠填飽肚子，整座購物中心最大特色就像是來到歐洲一樣，歐風建築在配上大包小包的戰利品，不說還以為到了歐美血拚呢！

鳥栖OUTLET

佐賀縣鳥栖市彌生阿丘8－1

10:00~20:00

佐賀有田町有「陶瓷之鄉」美譽。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

瓷器咖啡

到訪佐賀，怎麼可以沒有來「瓷器咖啡廳Gallery有田」喝杯咖啡呢？以有田燒著名的佐賀縣有田町，在歷經400多年的時光薰陶之下，越來越多人發現有田陶瓷器的魅力。這家瓷器咖啡廳最有特色的就是陳架上的杯組，到此點一杯熱咖啡、熱紅茶，就能依照自己的喜好，在2000多組有田燒杯自由挑選，別小看這裡的杯子，每款均造價5萬日幣，最貴的杯組還高達32萬日幣，這時候就看你的眼光跟運氣，是否有緣可以用到了。

Gallery有田

佐賀縣有田町本町乙3057

9:30 - 18:00

「陶山神社」使用有田燒打造的鳥居。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

藝術鳥居

在咖啡廳看完各式精緻的有田燒杯之後，別忘了來「陶山神社」看這座使用有田燒所打造的鳥居，純白底色配上淡藍色青花紋，完全顛覆以往對鳥居的想像，有機會一定要來看看這座就像藝術品般的有田燒鳥居。此外，「陶器之祖」李參平也被供奉在此，神社也陳列著許多有田燒製成的石獅子、大水缸、欄杆等，四處都能感受到陶瓷之鄉的風情。如果你是鐵道迷，陶山神社入口會經過鐵軌，可以近距欣賞列車通過的瞬間！

陶山神社

佐賀縣有田町大樽2-5-1

有田燒批發地的「arita huis」提供美味餐點。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

武雄市圖書館內部新穎的建築設計。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

買有田燒

如果想買當地的有田燒，可以到由24家店舖所組成的「有田燒批發地」，這裡匯集了從高級美術陶瓷到生活杯盤餐具等，各式各樣的陶瓷器，看到喜歡的就能直接當場買回家，要是逛累了，還可以到附近的「arita huis」用餐、住宿都不是問題！別以為佐賀之旅這樣就結束了，距離有田町不遠的武雄市，這裡不但新穎又美觀的人氣打卡點「武雄圖書館」，還有完整保存古代溫泉大浴場的「武雄溫泉樓門」，感受古代大理石溫泉的歷史，同時也能享受日本一年四季的泡湯之樂。

有田燒批發地

佐賀縣有田町赤坂丙2351-1700

從武雄溫泉新館望向樓門所看到的特別美景。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

泡美肌湯

武雄市以溫泉、陶瓷器聞名，其中被列為國家重要文化財的「武雄溫泉」絕對是不能錯過的景點之一。入口處顯眼的朱紅色樓門，建立於1915年，由設計東京火車站的知名建築師「辰野金吾」設計，穿越樓門可以看到「武雄溫泉新館」一座兩層樓的建築，與樓門建於同一時期，現已成為歷史展示區與陶藝體驗教室，一樓完整保存了當時古代泡湯的浴池，二樓休息室向外望去，還可以看到窗花與樓門組成的絕美風景。然而，到了武雄溫泉一定要體驗擁有「美肌名湯」之稱的泉質，樓門下的大眾浴湯提供「元湯」、「蓬萊湯」等湯池供民眾使用。

武雄溫泉

佐賀縣武雄市武雄町大字武雄7425番地

新山茶花號。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

如果你想去

台灣虎航台北至釜山

航班資訊：每周一三四六日16:40起飛、

19:55抵達

新山茶花號航班

客輪資訊：22:30由釜山港出發

隔日07:30到達日本九州博多港(建議18:30前完成辦理乘船手續，19:00進行出國審查)