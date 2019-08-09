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韓國首爾景點推薦：文青放空露營！2019韓國首爾景點懶人包

2019-08-09 08:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

韓國首爾景點推薦

韓國首爾景點＃1

夢幻露營Glamping

▲韓國首爾景點 － 夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 － 夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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近年來風靡全球的夢幻露營，打破你對營地就是簡陋設施的刻板印象，無須攜帶任何裝備，只要上網預訂，就能輕鬆體驗露營的樂趣呢！韓國免裝備露營Glamping，提供一泊三食，提供午餐、韓式燒烤套餐跟隔日早餐，讓你能盡情放鬆享受夢幻露營的悠閒氛圍！

▲韓國首爾景點 － 夢幻露營／動物農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲韓國首爾景點 － 夢幻露營／動物農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而來到這座首爾近郊的夢幻露營場，裡面不只提供了完善的露營設施，另外還有多種休閒活動，如滑草道、動物農場、夜燈慶典、韓式燒烤等可供選擇，再搭配上周邊的多個景點，讓大人、小孩都能藉此親近大自然，享受沐浴在森林裡的氛圍哦！

韓國首爾景點＃2

COEX星空圖書館

位在韓國首爾市中心的COEX星空圖書館，裏頭有著超過5萬本的藏書，配色鮮豔地陳列於書架，再搭配上挑高13公尺的建築設計，讓陽光自然撒入，一眼望去色彩繽紛；到了夜晚，館內燈光亮起，夢幻氛圍猶如地面星空；無論何時造訪，都能沉浸於文藝的書香世界裡，也因此成了首爾的熱門打卡景點。

而除了星空圖書館外，在COEX MALL裡也進駐了超過3000家的店舖，吃喝玩樂一應俱全，推薦給大家來到韓國，一定要來到這個首爾景點走走，絕對會讓你驚嘆不已、滿載而歸哦！

＊開放時間：10:30-22:00 (全年無休)

＊交通資訊：首爾地鐵２號線三成站５、６號出口，步行七分鐘即可抵達

韓國首爾景點＃3

Soma美術館

因韓劇「她的私生活」而爆紅的首爾景點Soma美術館，是座以雕塑公園及現代藝術為主題而建造的複合式文化藝術空間。裏頭除了典藏許多來自世界知名藝術家的珍貴作品外，還設有繪畫中心、美術教育工作室、多功能活動室等設施，讓無論是誰來到這裡，都能參與藝術作品的創作。

有機會來到韓國首爾，不妨也將Soma美術館放入行程，在此重溫男女主角的浪漫愛情故事、欣賞各式的藝術作品，為你的首爾自由行帶來不一樣的難忘回憶哦！

＊開放時間：10:00-18:00 (入場截止時間：17:00／開放時間會因展覽而異)

＊交通資訊：首爾地鐵９號線漢城百濟站２號出口，步行兩分鐘即可抵達

韓國首爾景點＃4

普羅旺斯村

▲韓國首爾景點 – 普羅旺斯村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 普羅旺斯村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於首爾近郊的普羅旺斯村，是座以南法風情為主題所建造的小型歐洲村落，粉嫩色彩的可愛建築，搭配上四季盛開的鮮豔花卉，讓人彷彿來到了夢幻童話王國。不只能拍下一張張猶如童話般的美麗照片，園區內一座座被樹木與鮮花環繞的創意店家，更能讓你盡情地享受購物與美食，推薦給大家有機會一定要來到這個可愛的首爾近郊景點走走哦！

韓國首爾景點＃5

HEYRI藝術村

▲韓國首爾景點 – HEYRI藝術村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – HEYRI藝術村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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集結了300多位藝術家進駐的HEYRI藝術村，有著各式的美術作品與大自然相融於此，是個非常適合親子、情侶、閨蜜同遊的首爾近郊景點。

而園內除了有許多的藝術創作外，也時常舉辦各式有趣的展覽活動；隨意走入一間設計咖啡廳內，體會韓國的文化薰陶與味蕾品嚐，以不一樣的角度來認識這有著悠久文化歷史與豐富藝術設計的國家吧。

韓國首爾景點＃6

瑞士

▲韓國首爾景點 – 童話瑞士村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 童話瑞士村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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提到瑞士這個國家你會想到什麼呢，純淨的山谷、蔚藍的天空、歐式風情的鄉村村落等，是不是很讓人嚮往呢！來到首爾近郊的瑞士村，一座座色彩繽紛的建築映入眼簾，真的會讓人有種來到阿爾卑斯山村落的錯覺呢！

而園區內有著許多代表瑞士文化的博物館，像是葡萄酒、奶酪、巧克力、聖誕老人、泰迪熊等，帶你了解其文化與歷史的發展。有機會來到韓國自由行，千萬別錯過了這個相當特別的瑞士文化體驗哦！

韓國首爾景點＃7

江村鐵路

▲韓國首爾景點 – 江村鐵路自行車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 江村鐵路自行車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這座位在首爾近郊的江村鐵道，原本是條連接首爾與春川的京春線鐵路，在2010年停止服務後，改建成了鐵路自行車主題園。

來到這裡，騎乘上鐵道自行車，欣賞沿途優美的春川風景，4個搭配上不同聲光效果的鐵路隧道，更讓人有種掉入時光機的錯覺，最後搭上復古造型的小火車抵達終點，相當有趣。若想體驗不一樣的韓國首爾之旅，那就不妨來到這裡走走吧!

首爾景點＃8

青春博物館

▲韓國首爾景點 – 青春博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 青春博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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穿越時空來到了首爾近郊的青春博物館，復古鐵路、青春戲院、傳統雜貨店、古早沐浴場等一幕幕的場景，真實呈現了70、80年代的韓國生活環境，也讓現代的我們感覺特別新鮮。

換上高中制服，體驗古早味烤糖、傳統遊戲機、跳房子、踢毽子等活動；坐在教室內，來份韓國復古飯盒，真讓人回憶起當年的校園時光。館內各式的3D壁畫，更讓你我都能拍出一張張的復古風照，相當逗趣，最後在離開前，還能寫一封信給未來的自己，期許未來的生活事事順利哦！

韓國首爾景點＃9

兩水頭浪漫公園

▲韓國首爾景點 – 兩水頭公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 兩水頭公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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第一次看到兩水頭公園的照片，肯定都讓人難以相信這樣的美景是在韓國吧；清晨瀰漫的水霧搭配上垂入江中的楊柳，營造出江邊村莊特有的優美景緻，如畫一般。

走入江邊附近的咖啡廳內，來杯香濃咖啡，遠眺這片夢幻美景，讓人忘卻了平時生活裡煩憂。若有機會，一定要來親自走訪這個首爾近郊的絕美景點，說不定還能在這遇見一位屬於你的歐巴哦！

首爾景點＃10

妙覺寺冥想體驗

▲韓國首爾景點 – 妙覺寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲韓國首爾景點 – 妙覺寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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坐落於韓國首爾市中心的妙覺寺，一直以來保佑著首爾市民的生活，而在2002年的世界盃足球賽時更被指定為體驗佛教文化的寄宿寺廟，因而大受觀光客熟知，而成了知名的首爾景點。

來到這裡，體驗傳統的佛教文化，靜心冥想，透過108拜拋去各種的雜念與慾望，讓身心靈回歸平靜，對於現今生活忙碌的我們來說，是一個很好的機會能讓自我得到放鬆。推薦給大家這樣一個不同的韓國首爾新玩法，若有機會一定要來試試哦！

以上小編介紹的首爾景點新玩法，是不是讓你對韓國旅遊的既定印象改觀了呢，有機會一定要來親自走訪，感受各種不一樣的韓式風情哦！

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露營瑞士美景

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