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去韓國金「梵魚寺」體驗非常傳統的文化之旅

2019-08-03 15:41背包客棧

【作者:ocgirl】

這次受韓國觀光局邀請去韓國的行程當中最特別難忘的就是去深山寺廟去住了一晚這件事.

在這篇前文(旅遊Youtubers 的神秘世界)我有提到這次行程全部由觀光局安排,六天五夜的行程當中其中兩天是分組活動.分組活動有三個選擇,一是到濟州島潛水,二是留在首爾體驗韓流文化,最後一個是釜山/慶州“文化歷史之旅”.我跟胖胖想說我倆年紀大了,選擇最後一項靜態一點的活動好了,而且我們沒去過釜山/慶州趁這機會去也好.至於“文化歷史之旅”實際內容是什麼完全沒有概念...

一直到韓國之後才第一次聽導遊提到我們將去釜山“TempleStay”.蝦米是TempleStay?聽導遊說韓國人生活壓力太大了,都市的人都機會就想到深山裡遠離城嘯,因為韓國的廟大多蓋在深山裡,因此近年來去廟裡小住幾天成了一種另類觀光....

我們導遊很好笑,她一定想如果太早把templestay的細節講出來的話會嚇壞大家,所以她一直等到前一晚才四兩撥千斤的語氣說“嗯～我們明天要去體驗”非常傳統“的廟,跟廟裡的和尚一樣男女分開睡地板大通鋪.你們可能會睡的背很酸,但我們就是要來體驗韓國和尚生活的嘛,對不對？哈哈哈！你們都是Youtubers,這會是很好的題材喔”

我自認可以接受～我學生時期也是滿喜歡露營,每年暑假都參加很多夏令營之類的,在外睡地板,合宿的經驗很多.但胖胖嬌生慣養,從來沒跟陌生人睡過一個房間,我斜眼看看他...ㄜ…臉都綠了

但話又說回來,雖然我有過這樣的經驗,但那也是很久很久以前的事了.自從自己賺錢旅行後就再也沒有住過那麼克難了.想一想我也有點頭皮發麻...再仔細回想以往救國團的經驗,突然想到一件事趕快跑去問導遊

“導遊,導遊,我們住那邊怎麼洗澡啊？”

“嗯嗯嗯...”導遊吱吱嗚嗚”洗手間會在另外一棟,洗澡的地方男女各一間,一間有好幾個蓮蓬頭但沒有隔開...所以...不過我們就是來體驗傳統和尚生活的嘛,哈哈哈,接受就是了”

是啊～都來了當然是只好接受不然怎麼辦？不過第二天要出發時還真有一位Youtuber被嚇到了臨時打退堂鼓不去了...（其實這個念頭也有出現在我腦海過,只是我沒膽...)

接待我們的是位於金井山梵魚寺,離釜山市區約半小時的車程.遊覽車不能到寺廟正門口,必須自己拉行李上坡走個約20分鐘.

圖／背包客棧
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一路上有森林有小溪,果然是忙碌的都市人渴望的大自然

圖／背包客棧
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到了！TempleStay的入口

圖／背包客棧
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這就是這兩天一夜我們大部分活動的地方,晚上也睡這裡.

圖／背包客棧
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行李放好，寺廟的人要我們換上統一服裝，理由是在廟裡越不引人注目越好.其中一位youtubers好厲害，還是想辦法把看起來很歐巴桑的上衣塞進褲子，又把褲子穿成高腰繫上寬皮帶，不愧是時尚網紅....可惜她穿沒多久就被寺廟人員糾正，不可以搞怪！

接下來我們在寺廟的時間幾乎都是由這位師父帶著.

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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首先帶我們介紹寺廟的環境.金井山梵魚寺有一千多年歷史,但因火災,戰亂等燒掉過多次,目前最老的建築物大概只有幾百年歷史,都是國家古積.儘管如此金井山梵魚寺仍是南韓最有聲望的佛寺之一....

原文出處：[韓國] 金井山梵魚寺寄宿體驗

延伸閱讀：旅遊Youtubers 的神秘世界

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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