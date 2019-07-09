挑戰韓國新高度！高空滑索 海上纜車 超刺激

2019-07-09 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／專題報導



滑索過程可欣賞韓國南海岸風景。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

現在到韓國旅遊，還在追逐韓劇打卡點，那就太落伍了！

近幾年，韓國正流行高空刺激活動，趕快來體驗一下。

這幾年韓國增加了許多極限休閒設施，像是滑翔傘、高空滑索，都是超人氣的休閒遊樂，甚至連海上纜車也是增加了透明車廂，不得不佩服韓國人追求刺激冒險的膽量！這次來到慶尚南道體驗韓國速度最快高空滑索，乘坐松島最長海上纜車，再加碼一處IG最新打卡熱點「長林浦口彩繪屋」，讓你的韓國行，成為朋友間最夯的討論話題。

松島天空花園有許多動態恐龍裝置。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

亞洲最長高空滑索

韓國慶尚南道的河東郡，因為靠近釜山，一直是韓國人在國內旅遊的熱點，在春天期間更是賞櫻勝地。這兩年，河東的「金烏山」多了一個熱門景點，是全亞洲最長、也是韓國第一個全自動滑索系統的「金烏山冒險高空滑索」。這個高空飛索全長3.186公里，從金烏山最高點海拔849公尺，分為三段滑索區域，向下滑行，最快的時速可達120公里，高速俯衝而下，原先上山的恐懼壓力就在瞬間釋放，還能欣賞腳下韓國南海岸的風景，大人小孩都能享受在高空飛翔的感覺。其實只要克服最一開始的心理壓力，體驗過一次高空滑索，短短不到10分鐘的過程，玩過一次絕對還想玩第二次，就連韓國知名綜藝節目Running Man也曾在此挑戰。

● 慶尚南道河東郡金南面仲坪里493-9

● 平日成人4萬韓元、假日4萬5千韓元

● 130~200公分╱35~110公斤╱8歲以上青少年

繽紛彩繪小鎮打卡

長林浦口彩繪屋的繽紛小屋。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

距離松島海上纜車約30分鐘車程的「長林浦口彩繪屋」，有釜山小威尼斯之稱，是這兩年網路IG打卡的最新熱點。沿著港口兩側，整齊排列的彩色小屋，原來是當地漁民們倉庫改建而成，因此吸引愛拍照的網美們前來充滿異國風的港口打卡，在網路上造成話題，部分小屋還有店家進駐，在周末假日販售道地的韓國美食小吃。不論是與朋友坐在河岸邊拍照，或是倚著彩色小屋來個五連拍，與藝術造景合影，記得下回來釜山，別忘了拍張美照再走。

● 釜山廣域市沙下區長林路93號街72

長林浦口彩繪屋可愛路標。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

最長海上水晶纜車

「釜山AIR CRUISE」是目前韓國最長的海上纜車。 記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

接著來到位於松島的海上纜車「釜山AIR CRUISE」，在2017年、時隔29年重返釜山地標，曾在60年代風光一時的度假勝地，在當地企業耗資700億投資下，終於重新開放，再次吸引觀光人潮，假日期間還需要花費一小時排隊，才能乘坐「韓國最長的海上纜車」。因不少遊客來此指定搭乘底部透明的「水晶纜車」，刺激的俯瞰腳下的大海，業者將一共39輛的海上纜車，改造當中19輛為水晶纜車。隨著纜車來到另一端「松島天空花園」，觀景台上設計豐富的互動設施，包括VR空中盪鞦韆、恐龍冒險、時間膠囊、瓶中信等，無論是情侶、全家大小，都能在這裡開心的玩上大半天。

● 釜山市松島海道路171號

● 成人一般車廂－來回15,000韓元；

● 透明車廂－來回20,000韓元