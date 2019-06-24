首爾明洞懶人包！帶你換錢、購物、吃好料全攻略

明洞。 圖/ Flickr 分享 facebook

怎麼去明洞？

簡單的整理了一下前往明洞商圈的幾種方式，比較推薦搭乘地鐵或是機場巴士：

▶地鐵：明洞商圈位於地鐵乙支路站和地鐵明洞站中間（明洞站5.6.7號出口，7號出口有手扶梯）

▶機場巴士：搭乘機場巴士6001.6015.6021停靠明洞站

換錢所

到韓國血拼購物，萬一先前所換的韓幣不夠的話怎麼辦呢？許多人選擇到明洞的換錢所，尤其是位於明洞的「一品香換錢所」與「大使館換錢所」，這兩家換錢所匯率好、交通方便，非常多人推薦呢！

一品香換錢所

一品香換錢所。 圖/geotimes.tistory.com 分享 facebook

地址:서울시중구명동2가105（首爾特別市中區明洞2街105）

營業時間：平日09:00 ~ 21:00，假日09:00 ~ 20:30

大使館換錢所

大使館換錢所。 圖/segye.com 分享 facebook

地址:서울시중구명동2가105（首爾特別市中區明洞2街105）

營業時間：平日09:00 ~ 21:00，假日09:00 ~ 20:30

★怎麼換划算？

很多人會帶美金到韓國換，但其實匯率每天都在變動，沒有一定，且美金賣價高時，帶台幣去韓國換反而比較划算！

這兩家換錢所皆位於明洞地鐵站的5~8號出口附近，除了這兩家以外，也有其他換錢所，其實在7-11也可以換，只是換錢所外面會直接公告匯率，可以多觀察、比較，如果換的金額不大，匯差也不大，就不需要多跑一趟囉～

購物

Stylenanda Pink Hotel

Stylenanda Pink Hotel。 圖/IG, babycaca0214 分享 facebook

Stylenanda是韓國女孩喜愛的人氣品牌，在明洞商圈設立以旅館為主題的全新概念店，賣場內設計了如櫃台、餐廳、客房、洗衣間等元素，相當新穎。一樓主要是販售自家知名 3CE美妝，二樓則是SPA、美妝用品區，三樓有 Stylenanda自家Nanda Made服飾，四樓也有逛不完的流行服飾，五樓則是夢幻的咖啡廳，頂樓更是熱門的打卡景點，第一次來明洞的女孩兒千萬別錯過！

地址：서울특별시 중구 충무로2가 명동8길 37-8

營業時間：11:00-23:00

LINE FRIENDS 明洞店

LINE FRIENDS 明洞店。 圖/IG, amberambersugar 分享 facebook

想找找熊大在哪裡嗎？Line Friends Store明洞店一共有兩層樓，巨型熊大更是鎮店之寶；櫥窗內滿滿的Line Friends周邊，琳瑯滿目，讓粉絲買到手軟，除了周邊以外，含有餅乾禮盒，也很適合當伴手禮呢！

地址：서울특별시 중구 명동 명동8나길 9

時間：10;00-23:00

哈莫妮超市

哈莫妮超市。 圖/IG, janaselenelifestyle 分享 facebook

小編出國最喜歡逛超市惹～首爾明洞這家哈莫妮超市就像是台灣的全聯或頂好，規模雖然比較小，不過零食餅乾通通有！重點是，店內還有中文人員提供服務，購物只要滿5萬韓元，還可以幫你直接把戰利品送回飯店(5km內的飯店)！真的是超級貼心！

地址：서울특별시 중구 명동 명동8길 21-7

時間：08:00-00:00

其他好逛店家

其他好逛店家。 圖/FunTime 分享 facebook

美食

高峰蔘雞湯（고봉삼계탕）

高峰蔘雞湯。 圖/IG, hae_ri 分享 facebook

到韓國絕對要吃蔘雞湯！這是韓國人養身最代表性的料理之一，由一整隻雞與各式藥材長時間燉煮而成，多數會在雞身裡塞滿滿的糯米飯，讓米飯吸飽了湯汁，滿滿的米香與藥材香氣融合，絕對讓人欲罷不能！來明洞絕對要來吃！

地址：서울특별시 중구 을지로2가 명동7길 21

營業時間：08:00-23:00

阿味笑（아미소）

阿味笑。 圖/IG, bsungeun1202 分享 facebook

明洞雖然有許多韓式餐廳，但是被當地人推薦的並不多，不過阿味笑卻是個例外，這是一家高級美味的韓定食餐廳，雖然價格偏貴，但是美味程度不在話下，想要一次品嚐到炭火燒肉、韓式定食的朋友，就選阿味笑吧！

地址：서울특별시 중구 명동2가 명동4길 25

營業時間：10:00-22:00

江南麵屋明洞店（강남면옥 명동점）

江南麵屋明洞店。 圖/IG, lezgo_mooyan 分享 facebook

明洞這家江南麵屋明洞店很有名的是燉排骨跟咸興冷麵，燉排骨完全沒有使用人工的調味料，採用天然蜂蜜調味，不會辣，吃起來甜甜的，燉排骨吃完，還可以拿剩下的湯汁炒飯，對於到韓國玩耍卻不能吃辣的朋友，可真是一大福音呢！

地址：명동1가 48-2 미래빌딩 5층

看完以上明洞介紹，是不是對於首爾明洞商圈又更了解了呢？希望這篇整理對大家到明洞逛街能有所幫助，到韓國血拼，別忘了考量交通，住離商圈進一點的飯店，才不會拿著戰利品走到腿斷啊～

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