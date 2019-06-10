首爾必逛！韓國東大門逛街地圖總整理

今年韓流襲捲全球，台灣也不例外，許多人到韓國首爾一定會到東大門採買，東大門就像台北的五分埔，商品相當多樣，各種服飾、流行商品都可以在東大門找到，是韓國最大的服飾集散地，本期小編就帶大家來看看到東大門如何採買吧！

東大門 圖／news.joins.com 分享 facebook

★購物狂必知好康：置物櫃

▶DPP東大門設計廣場的Art Hall A1入口右手邊

▶地鐵東大門站以及東大門歷史文化公園站、售票處

▶LOTTE fitin 的服務中心

到東大門採買最精華的地區在東大門站和東大門歷史文化公園站中間，大致分為零售區與批發區，以DDP東大門設計廣場為中線，左邊為零售區，右邊為批發區；通常，白天可以看到零售店營業，批發商則在晚上營業。

零售

Doota

Doota 圖／Wikimedia 分享 facebook

這家東大門零售商所販售的商品偏向高級服飾，且是少數裝潢及商品都像百貨公司，在這邊甚至可以找到韓國新銳設計師的作品，商品品質佳，當然價格也偏貴。Doota也有彩妝店、精品小店，如果想要採購，這裡非常適合，畢竟在批貨區必須一次買兩件以上，推薦給消費數量較少的人。

地址：서울특별시 중구 을지로6가 장충단로 ２７５

時間：10:30-05:00

Lotte FITIN

Lotte FITIN 圖／Flickr 分享 facebook

東大門樂天的裝潢相當前衛，很有設計感，價格和Doota一樣偏高，不過購物區域與地鐵相連接，十分方便！在樂天可以找到許多設計品牌，精品、高檔品牌通通有，還提供退稅服務，舒適漂亮的逛街空間，怎麼能錯過呢？

地址：서울특별시 중구 을지로6가 을지로 264

時間：11:00-00:00

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批發

U：US

U：US 圖／sijung.co.kr 分享 facebook

這裡所販售的商品皆由設計師設計製作，商品為韓製，價格並不低，平均上衣價格落在3萬韓幣以上，不過品質和剪裁當然也比較好，如果喜歡韓貨，也對品質較為講究的話，可以來這裡看看！

地址：서울특별시 중구 신당동 마장로 22

時間：20:15-06:00

APM Luxe

APM Luxe 圖／ameblo.jp 分享 facebook

一樣是高檔批貨百貨，商品以設計師巧思為主，商品品質佳，也是台灣批發商很喜歡的批貨商場，這裡的配件銷量比較少，建議觀光客可以嘗試問問看店家，多數可以零售。

地址：서울특별시 신당1동 서울 중구 신당동 199-17 apM LUXE 지하1층

時間：08:00-05:00

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住東大門旁邊從早逛到晚！

東大門亞庫比飯店，近東大門設計廣場，CP值超高

東大門亞庫比飯店 圖／agoda 分享 facebook

特色：房間寬敞，裝潢新穎，走路到東大門、一隻雞、廣藏市場都很方便，飯店對面也有機場巴士站

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰地鐵乙支路4街站步行4分鐘

附近景點︰東大門設計廣場、廣藏市場、陳玉華一隻雞

同場加映：東大門購物要注意

▶批發區無法刷卡

▶東大門往往參雜很多中國貨，如果想要知道產地可以直接問店家

▶批發區的店家並不是每個晚上都有開，需要注意營業時間

▶批發區不是每一家都可以零售，要開口問

▶多數衣服不能試穿、不能退換

▶建議和姐妹們在同一家一起買多件，否則售價跟在台灣買會差不多

機+酒買好就出發東大門掃貨囉！

要到一級戰區東大門掃韓流服飾，當然能省下旅費帶越多貨越好，除了隨時追蹤航空公司的機票促銷，有時機+酒一起買也超划算，通常會安排5~6天的旅遊天數，含稅價約1萬1~1萬5之間，甚至接近出發日，可能會有免萬的清艙價喔！

東大門店家相當多，腹地也大，本期僅介紹多數台灣代購或網友推薦的店家，建議大家真的想採買新品，可以到當地慢慢逛，相信可以找到很多不錯的貨色唷～

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