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普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

跟著韓團愛豆「聖地巡禮」一日遊！韓國６條追星路線推薦

2019-06-01 10:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

跟著韓團愛豆去一日遊

韓團愛豆一日遊路線＃1

EXO世勳、姜丹尼爾－《Coffee Friend》

相信應該不少人在今年年初都有收看由柳演錫、孫浩俊擔任固定主持人，在濟州島所拍攝的公益咖啡企劃節目《Coffee Friend》，不只倡導了自由捐款的概念，更邀請了不少韓團愛豆像是東方神起允浩、EXO世勳來參加節目，寫實親和的節目內容受到許多人喜愛，就連人氣超高的姜丹尼爾也自願去幫忙，看完也好想來去濟州島一趟啊！

其實濟州島的自然資源豐富，四季都有不同的好玩之處，春天可以到節目中橘子園採果，春天可以到濟州大學賞櫻，夏天可以去爬圭賢也愛的漢拿山，秋天則可以賞楓，冬天也有機會看到雪，既可以聖地巡禮又可以好好欣賞風景！

拍攝地點：濟州島西歸浦市安德面西光里1791號（서귀포시 안덕면 서광리 1791번지）

韓團愛豆一日遊路線＃2

NU'EST 黃旼炫－《我獨自生活》

今年四月底以完成體回歸重新出發的NU'EST，也接下了許多節目，包含團綜《NU'EST ROAD》之外，成員們也有出演個人節目，其中旼炫的《我獨自生活》討論度就非常高，不只是因為首次公開他的住處，更有許多讓人驚訝又佩服的獨自生活堅持。

而在節目中，他也久違地和從釜山來的媽媽前往一日遊，來到了首爾近郊的兩水頭公園，這裡是北漢江與南漢江的交會處，也是好友朴敘俊主演韓劇《她很漂亮》拍攝地，天氣晴朗時，湖面會映出白雲與蔚藍的天空，沿著岸邊散步非常療癒！

拍攝地點：京畿道楊平郡楊西面兩水頭街 (楊西面)경기도 양평군 양서면 두물머리길

團愛豆一日遊路線＃3

NU'EST 金鍾炫－《鬼怪夜市》

其實在完整體回歸之前，NU'EST的鍾炫就已經接了不少綜藝節目，其中《鬼怪夜市》就去了很多地方，像是仁川、群山、水原華城、釜山等地取景，其中一集還特地到了鍾炫的家鄉江陵，前往鍾炫家以前在江陵中央市場所開的小吃店等地取景。

若你是喜歡金鍾炫的拉芙一定要看這集，以後去韓國旅遊的時候就有很多地方可以排成江陵一日遊囉～而且江陵同時也是人氣韓劇《鬼怪》的拍攝地點，來到這裡別忘了順便到江陵海邊拍張同款照在IG上打卡啊！

拍攝地點：江陵中央市場－江原道江陵市金城路21 (城南洞)강원도 강릉시 금성로 21

韓團愛豆一日遊路線＃4

河成雲

▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-愛寶樂園。（圖／攝影者：official.hasung...
▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-愛寶樂園。（圖／攝影者：official.hasungwoon, Instagram）
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除了出演綜藝節目之外，這幾年韓團愛豆也很流行在V LIVE在上開直播，包含各種演出和生活的分享，先前solo出道的河成雲就曾在愛寶樂園演出「現在春天!野餐音樂LIVE」時直播，讓好多粉絲看了大喊自己當時怎麼沒有在愛寶樂園，只好下次去韓國旅遊時，去朝聖一下成雲表演的地方囉！

拍攝地點：愛寶樂園

韓團愛豆一日遊路線＃5

《Produce 101》

▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-坡州英語村。（圖／坡州英語村）
▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-坡州英語村。（圖／坡州英語村）
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▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-坡州英語村。（圖／坡州英語村）
▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-坡州英語村。（圖／坡州英語村）
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而以上幾位韓團愛豆，都因人氣韓國選秀節目《Produce 101》有了非常多的關注，加上現在第四季也剛剛開播，如果你是這幾位韓團愛豆的粉絲，當然也不能錯過拍攝節目的「坡州」啦！

拍攝《Produce 101》的場所其實名叫坡州英語村，是一個仿歐美風格打造的主題園區，需要買票才能進入參觀，園區內除了歐式建築之外，還有英國風電話亭、電車等等景觀，好拍又好玩，如果還有力氣的話，也可以到附近的坡州Outlet去血拼，來趟充實的追星一日遊！

拍攝地點：경기도 파주시 탄현면 얼음실로 40 (京畿道坡州市炭縣面法興里)

  • 官方網站：坡州英語村

    • 韓團愛豆一日遊路線＃6

    KPOP演唱會

    ▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-大邱炸雞啤酒節。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
    ▲韓團愛豆聖地巡禮一日遊-大邱炸雞啤酒節。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    最後要推薦給大家一個CP值超高的追星玩法，那就是大邱炸雞啤酒節（대구치맥페스티벌)！大邱炸雞啤酒節除了有好吃的啤酒跟炸雞之外，每年也都會有KPOP演唱會，大約在5~6月左右就會公布參加的韓團愛豆名單，這時候就可以準備好買機票去追星啦，一邊吃著炸雞一邊看愛豆表演，豈不是很幸福嗎？

  • 官方網站：大邱 炸雞啤酒節

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    一日遊濟州島大邱

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