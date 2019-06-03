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韓國明洞歷久不衰的「Q彈冷麵」-咸興麵屋

2019-06-03 11:36背包客棧

【作者:ice_duckj】

圖／背包客棧
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這天午餐吃的是來韓國第一次查了以後還存在的店家，基於前面查得很多間都消失的心情裡，對於在網路上查到的這間已經抱著隨緣的心態前往，可是對這間店的存在有比較多的信心，因為前次要往明洞聖堂的路上迷路時，有遇到他，這間就是位在明洞的”咸興麵屋”。

圖／背包客棧
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(如果走捷運站一出來那條大路的話，路線會很簡單)

圖／背包客棧
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(但我走的路線是令人感到有點緊張的巷子裡)

還沒吃以前就覺得應該是好吃的店，畢竟不是流行性風格的店面，所以我推測他應該是老店，且也因為地處邊緣，所以被淘汰的機率沒有那麼高，吃午飯時間是下午三點多時，一進去店內的確是有點時間的感覺，雖然有點時間，可是店裡很乾淨，並且明洞畢竟是觀光區，所以菜單是有圖片、中文，所以點菜上面一定不會有問題。

圖／背包客棧
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(要不是上次迷路有經過，我可能會找很久)

圖／背包客棧
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(我的路線讓他看起來超邊緣的)

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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(中文滿滿，圖片滿滿)

雖然吃飯時間怪異，不過人數也不少，且除了我們以外其他都是在地人，當天我們點了辣拌班鰩冷麵、溫麵和加點餃子(又是餃子啊啊啊啊!!!但終於是這次旅程最後一次吃餃子了!!感謝主!!!哈哈)，因為怕辣的麵會太辣，所以當時選擇一碗會辣一碗不會辣且有帶湯的。

圖／背包客棧
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(有圍裙可借，可是我覺得他們穿的位置，都沒遮到容易被噴射的位置)

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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(班鰩的存在感很低)

圖／背包客棧
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(牛肉之薄到佩服師傅的刀工!!!)

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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(店裡有時代的感覺，但很乾淨，且有暖爐真是太好了)

圖／背包客棧
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在食物送送上來前，大媽會先給你兩杯暖湯，一開始我以為是濁濁的溫水，結果喝下去是湯的時候，心中莫名的很抵抗(個人覺得圖文不符而已!!阿姨會幫你續湯)，湯應該是大骨湯的濁濁，不是煮麵水的濁濁。

圖／背包客棧
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(調味醬我都沒用，所以不知有啥)

等了蠻一下後，麵終於上桌，拍照就是跟大媽的剪刀比時間，因為他們把碗放下後會很順勢的要剪麵，但當下有發現我在拍照，大媽就剪刀開到一半的在等我，並且流露理解的臉，親切!!終於，我拍好要讓她剪的時候，大媽一瞬間把上面美麗的水梨、黃瓜絲和蛋，用剪刀撥到旁邊，喀擦喀擦地撿起來。

這是我第一次吃冷麵，雖然他沒有像我在電視上看到有冰塊在旁邊飄著的狀態，不過真的是會冷啊!!然後一吃完全可以理解麵為啥要剪，因為超級超級Q彈，沒有剪真的是咬不斷，他Q彈到我以為是蒟蒻，是一個超級神奇的食物，很值得吃看看，這間吃起來可以。

然後，兩碗比起來我覺得辣的那碗比較好吃，溫麵那碗湯我覺得直接喝太鹹，但是配麵吃又不夠鹹，整體而言沒有辣的那碗好吃，且他湯鹹到我無法喝光，之前有看過有人會把湯喝掉，但我覺得很鹹，無法喝完，最後我都把溫麵的麵夾去辣的那碗配醬吃，然後上面的牛肉片和班鰩給的份量都超節制，讓你有種好像有吃到，又好像不存在一樣的感覺。

圖／背包客棧
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(湯頭是高湯，但都沒有油浮在上面，很厲害!!)

圖／背包客棧
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(白白的是水梨絲)

圖／背包客棧
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(看起來很辣)

圖／背包客棧
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(但不會，且他從端上桌時，我就沒看到魚的存在，需要仔細地找找)

另外，就是本次韓國行的最後兩顆餃子，經過這麼多天的餃子洗禮，我和我媽一致給餃子的評語是:還好，沒有贏過YAGO MANDOO小氣餃子店，跟廣藏市場的吃起來差不多無聊，然後我覺得麵量很少，適合鳥胃。...

原文出處：(韓國-明洞)在明洞歷久不衰的Q彈冷麵-咸興麵屋

延伸閱讀：吃吃喝喝在夜晚的廣藏市場!!

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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