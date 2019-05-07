韓國大邱「食在東城路」 商圈美食懶人推薦店家大公開

【作者:coshinwang】

我們在大邱短短四天旅行，本來事前做功課準備了些口袋名單，不過旅行不以追逐美食為目的，最後懶得一一找尋店家，發現大邱根本就不用美食計畫！我們住在最熱鬧的東城路商圈一帶，在這個商圈，餐廳、小吃、點心應有盡有，於是此行90%以上全部集中在這覓食了！接下來就公開分享東城路商圈所有吃過的美食喔！

大樹屋蔘雞湯

位於藥令博物館旁的二樓，去過大邱的人大概很少人不把它放入口袋名單中，很多去過的人都說餐廳內台灣人比當地人還多，我們在旅途最後一天的下午入內用餐，確實台灣人比較多啊！號稱宋仲基也來吃過的大樹屋蔘雞湯是真的很美味，基本上是此行中個人評比的第一名了，我們點2種不同的餐點(餐廳也只有3種餐點)，雞肉鮮嫩、湯汁濃郁又有藥膳的滋補，絕對很值得。不過客人很多的這間餐廳，服務態度倒是比較不親切，但絲毫不減餐點的美味，絕對還是大推！

推薦指數：★★★★★

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京城漢堡排

位於中央路站2號出口左轉巷子內的二樓，是在抵達大邱第一天的中午1點左右，逛東城路商圈時路過的。這間漢堡排餐廳的裝潢佈置很歐風，商業午餐的餐點價位平價，醬汁濃郁偏鹹，不過大體上口味還不錯，肉質也很軟，很適合飢腸轆轆又想要在舒服環境中好好吃頓飯的人。印象深刻的是老闆娘超級愛看韓劇，一有空閒就追劇，直到結帳下樓才發現原來這裡也有拍攝過兩部韓劇，其中一部是我很喜歡看的「我黃金光輝的人生」(雖然想不起來是哪個拍攝場景)。

推薦指數：★★★

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大邱的麵包系列

1.三松麵包

東城路商圈有3家知名的麵包店，其中三松麵包的「麻藥麵包」(也就是玉米麵包)真的很好吃！另外兩家都以紅豆麵包知名，但玉米麵包反而有自己的特色，鹹甜的口感、紮實的用料，這種口味是在台灣沒有嚐過的，小資夫妻異口同聲覺得讚。

推薦指數：★★★★★

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2.近代胡同紅豆麵包

近代胡同紅豆麵包的名氣比起另一家大些，價格也稍微高一點，口味比較新潮多元，有奶油紅豆、抹茶紅豆和草莓紅豆3款可以選擇，包裝也很精緻。我們買的是抹茶紅豆款，餡料很濃郁，嗜甜的小資夫覺得非常好吃，小資妻則是比較鍾意傳統口味。

推薦指數：★★★★

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3.朴起台紅豆麵包

很開心在最後搭機的零星時間還有胃可以品嚐看看最後一家老店，朴起台紅豆麵包價格稍微便宜一點，口味也是傳統的奶油紅豆麵包，不過小資妻是比較喜歡這家的口感，可能是因為比較喜歡麵皮佔比較厚實吧！餡料也不會太甜。

推薦指數：★★★★

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紫菜包飯系列

1.半佬

紫菜包飯其實只是我的備用選項，最後兩家卻都嚐到了。我們都是在賞完夜景要回飯店時，有點微餓當成宵夜來吃，選擇在返回民宿圖中的半佬，當時時間已晚僅有這家還開著，僅有韓文菜單，我們就只好隨便拍下店內的圖示照片點一個帶回去吃。料的有點普通、米飯也不很軟Q，就是一個果腹用囉！

推薦指數：★★

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2.高峰民

賞完夜景的另一個晚上肚子再度小餓了，這次時間比較早，返回民宿途中(半月堂站16號出口一帶現代百貨巷內)看到這家還開著，已經準備打烊了，趕緊衝進去看著英文菜單點一個炸蝦口味的飯捲。這家沒有令我們失望，無論是用料、米飯都大勝前一家，而且價格還比較便宜，如果要選擇的話我們一定是推薦這家喔！...

原文出處：【韓國大邱】食在東城路─懶人覓食推薦店家大公開

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