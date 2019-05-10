韓劇場景再重現！金秘書、我的維納斯取景地 小夫妻的大邱之旅

【作者:coshinwang】

這兩三年常常往韓國跑，韓國很近、很方便，消費水準也都在很能接受的程度，跟大家的順序或許差不多，先從首爾玩起，再來到釜山、慶州，接著就是此行大邱了。

不熟韓國的朋友們紛紛詢問：大邱有什麼好玩？為什麼要去大邱？

好吧！坦白說選定大邱，純粹因為機票便宜而且沒去過，是種貪小便宜與集點的概念。原本還有點小看大邱只是個小城市，只排了短短的4天3夜，最後發現即使非觀光旺季(春櫻、秋楓、冬雪)，完整的4天也還是玩不完。

2月底的大邱有什麼好看好玩呢？來看看我歸納出來，不分季節都好看的這些景點吧！

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韓劇景點系列

31獨立運動路

大邱市區的近代胡同散步路線，可以串聯很多市區的小景點和特色建築，非常適合在搭乘紅眼班機第一天，有點神智不清的時候來趟輕鬆市區散步行程。住在東城路一帶的民宿，步行就可以抵達很多小景點，其中一個當然就是火紅的副會長與金秘書到大邱假出差真約會的這個階梯場景！看到這個階梯出現時，精神振奮都醒了過來。

拍攝韓劇：《金秘書為何那樣》

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啟明大學大明校區

啟明大學在大邱有好幾個校區，都很漂亮、各有特色，排在最後一天的零星旅遊時間，所以選擇了離市區比較近的大明校區來參觀。浪漫的大學校園總是小資夫妻造訪每座城市都不想錯過的選擇，這座校園因為不是本部，僅有藝術學院等幾個系所在此上課，占地不很大，但歐風的建築非常漂亮，而且在校園內就可眺望83塔。我們抵達的這天是學生不用上課的韓國國定假日，校園靜謐的正好能夠舒服的拍照。

拍攝韓劇：《愛情雨》、《花樣男子》

(後者是在城西校區拍攝)

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峨洋橋

過去是廢棄的舊鐵道所改建而成，從大邱國際機場進入市區，一定第一個先看到這座橋的日景。日景很平凡，但夜景點上燈光就換上不同的面貌了，在河岸的倒影映襯之下，讓人感受到她低調又隱約孤傲的美！或許造訪的時候不是假日，人潮不多非常寧靜，慢慢走在橋上，看著在河堤兩旁綠地慢跑的當地居民，看見拍攝韓劇浪漫景點的日常風景，真的很舒服自在。

拍攝韓劇：《我的維納斯》

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前山展望台

特別挑了天氣最好的一天，一大早就搭乘公車趕往前山公園搭乘第一班纜車上山，就是為了經典的韓劇場景啊！纜車下車後所有人都往左手邊前進，但標示前山展望台卻是右手邊，跟著標示走過去僅200公尺就會抵達可以眺望大邱市景的前山展望台了。雖然是陽光普照的大晴天，現場卻壟罩著厚厚的霧霾，彷彿披上白紗般看不清晰，是汙染嗎？是霧氣嗎？不得而知，很可惜沒辦法拍到清楚的景色，但副會長和金秘書甜蜜約會的展望台倒是能原汁原味呈現。

拍攝韓劇：《金秘書為何那樣》

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83塔+Eworld

好久沒有去樂園玩了，膽小鬼二人組一向不玩遊樂設施，但我們非常推薦選擇Eworld夜間通票+83塔的方案，不玩遊樂設施也有超多夢幻夜間燈飾可以拍照，老夫老妻也重拾浪漫情懷啊！83塔就在樂園旁邊，夜晚比白天更美，另外購票上塔的人不多，但在塔上可以看到大邱夜景和遊樂園的燈光也不錯，2樓則有幻覺藝術博物館，許多3D的繪畫可以拍出許多有趣的照片，我們5點半入場，一路玩到快要10點樂園關門呢！...

原文出處：【韓國大邱】意猶未盡，4天GO不夠

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