韓國SNS網紅店！釜山旅遊必吃的10家美食推薦

【作者:雪_姬】

-全部美食店都是SNS網紅店

-雪姬親嚐認證的真正美食店

-去釜山不用看旅遊書推介，跟著雪姬推薦的絕對不中伏

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到底雪姬在釜山會吃什麼呢？！粉絲們應該都會很好奇吧！本篇將會為大家推薦10間遊釜山必試的美食店，釜山雖然資訊繁多而且跟著旅遊書去的都是遊客店，想吃得地道很得韓國點，大家只要看完此篇就可以吃好吃的吃飽吃滿還可以打卡呢！

以下不分排名的10間必吃美食店，包括：

1.白鐘元推薦美味滿分梵魚寺下的辣炒鴨肉店

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釜山必到景點之一梵魚寺，秋天來時紅葉滿滿打卡一流，但很多人不知道原來距離梵魚寺不遠竟然有間白鐘元到訪並推薦過的美食店，上梵魚寺大家會在梵魚寺鐵路站下車後轉乘唯一一班循環巴士到達梵魚寺，而這間美食店都是同一循環巴士路線上，所以是必經之路上，店就在巴士站旁啊！

美食店的特色是一進店內一張桌都沒有擺好！因為他們會隨客人選擇位置後，再把用餐的小餐桌抬過來，而這裡店員的絕技是。。。頭頂餐桌送餐！這個動作就連白鐘元看到時都嚇到了，立馬幫忙搬桌！

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他們的招牌就是辣炒鴨肉，鴨肉以鮮紅辣醬餣製過，老闆會幫忙炒好上菜，鴨肉難熟所以等待的時間也比較長，老闆會一邊炒鴨一邊跟客人聊天，非常友善好客，炒到近乎熟透，香味便撲鼻而來，鴨肉甜甜辣辣的非常惹味，絕對是偷飯極品！差不多吃完時再追加一個炒飯來吃，辣炒鴨肉加炒飯一個字『絕』！必吃必吃！

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菜單參考：

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店名：경주집

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地址：부산금정구하마2길6

2.釜山年輕情侶蒲點廣安里人氣酒吧烤肉店

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這間烤肉店在韓sns網內搜尋廣安里美食店時會不斷出現，他位置就在廣安里，從美食店走到海邊只是5分鐘距離。釜山的年輕情侶都喜歡來這裡用餐，不但可以喝杯特色酒品，亦可以吃烤肉，但他們的烤肉是墨西哥或的，所以這裡的食物和裝潢都是歐洲風，點杯啤酒配個烤肉拼盤，氣氛非常輕鬆又浪漫。

墨西哥烤肉拼盤主要以牛肉跟蝦為主，大家用墨西薄餅夾著烤肉沾上各種醬料來吃，兩人一個烤肉拼盤超大份量，拼盤還會配上法式麵包，絕對要空著肚子才去吃！

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菜單參考：

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店名：Grill106/그릴106

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地址：부산수영구광남로106

3.令人回味再三網評滿分的烤排骨店

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這種烤排骨店在首爾很難找到，但釜山就不難了，晚飯時間一到店外就會大排長龍，位置就在西面樂天百貨附近的食街內，很容易便找到它。

店內提供四種口味的烤排骨，原味鹽燒、小辣、普遍辣和辣味，即是分不同辣度，怕太辣的朋友選小辣便好，選擇非常多。排骨每件都大大隻的，而且啖啖肉，大家只要捉緊火喉烤，嫰肉的惹味加啜啜骨香，一回神已經吃光了，超級美味的烤排骨啊。我們當時點的是辣味和鹽燒，辣味雖然非常之辣，但我們還是不斷讚嘆它的美味邊流著汗極速吃光,吃完還要啜啜手指呢，哈哈。雪姬第一次在韓國吃這種烤排骨就是這店，自從吃過這家的烤排骨雪姬便愛上吃了，不斷的在找首爾和濟州有沒有類似的呢！

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菜單參考：...

原文出處：[釜山 / 美食店] 釜山旅遊必吃的10家韓國SNS推介美食店

延伸閱讀：[大邱 / 美食店] 大邱旅遊必吃的10家韓國SNS推介美食店

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