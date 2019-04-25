藏在韓國弘大巷內半自助式烤肉 人潮滿滿的弘村牛排

【作者:ice_duckj】

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滑雪回來的夜晚，其實沒有很餓，畢竟在回來的路上有多吃一個issac，所以雖然塞車晚回市區，但沒有很餓，不過來韓國沒吃烤肉怎樣也說不過去，上次吃的"胖胖豬烤肉"我覺得還好，所以這次我們來吃第一天在民宿週邊閒逛時看到的一間人滿滿烤肉店-弘村牛排。

店名:弘村牛排(홍촌쭈꾸미연포탕)

地址:마포구동교동153-7

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(naver地圖版)

他就位在我住的民宿旁邊巷子走不到3分鐘的路程，超級完美位置，也適合激烈運動後的營養補充(誤!!)，第一天經過時就看到很多人，然後當天進去後，以為也是很多觀光客的店面，因為外面招牌有寫著中文，不過沒想到裡面沒有一位會說中文的人，也沒有中文菜單。

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(韓巢版本)

以手比著兩位後而入座，店裡有兩層空間，可是當天只開放一樓供坐，廁所在二樓，椅子打開可以把衣服和包包放入，由於以為店內會有說中文或中文菜單，所以當時沒多想的就進入坐下，接著大媽們拿著菜單過來，然後我們就開始雞同鴨講。

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(店外的招牌，有種物美價廉的感覺)

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(我忘了攝影器材晚間感光較慢，所以造成很多晃到爆的鏡頭)

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(人潮天天都這麼滿)

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(這櫃檯也充滿華人氣氛，但卻沒有會中文的人!?微妙)

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我們跟他講說想要豬和牛各一份，但是店家說不能這樣點，一定要一次三份豬或三份牛????當下我一直想為什麼一定要一次來三份，一陣溝通後，他們深深覺得無法溝通後，換了另一個也是不會中文的大媽來，這時就比較清楚他的意思，總之，就是沒有一份牛或一份豬，是依人數點肉類，然後這時我看了一下桌面餐具，他給了我們三份餐具，難怪一直叫我們一次要點三人份的量，這時我終於理解後，跟他說可是我們只有兩人啊!!!然後他們也終於理解我們不是不要這麼多肉的狀態後，我們就終於成功點了2份調味排骨。

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(我自己努力用翻譯軟體翻的，可能有誤~)

一樣小菜類會先上桌，基本小菜為一碗生菜+大蒜+糯米椒、泡菜、調味生洋蔥+蔥、美乃滋蒟蒻、大醬，這家特別的是採半自助式，我覺得超棒，我喜歡這種半自助式的吃法，第一輪基本盤小菜上完後，後續都請自己去旁邊拿，大媽們會一直補料一直補料，且他也沒在怕你吃的，菜空了也可以用身體語言跟大媽說請他們補。

一方面可以節省大媽們要理不理你的時間，且只補你想要吃的物品即可，且補菜區還有其他不在基本盤裡面的小菜，如醃大蒜，個人因為不喜歡基本上沒有拿，然後店裡人都吃得很喜樂，拿菜也沒在手軟，因為我多次走過去生菜盆都是空的。

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(現在看才發現他家餐具的尺寸都偏大，沒在小氣的，很好)

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(覺得這張拍起來有神祕的視角，超像盆子的第一人稱視角，哈)

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(大媽來直接把肉弄去網子上，後續有幫我們翻過一次肉，之後就沒再過來了)

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(肉放下一會後才過來再幫我們把抽煙口拉下來)

肉終於上來後，眼裡原本覺得也太少了吧!!?但吃一吃後反而剛好，兩份調味排骨的量其實剛剛好，我們完美的搭配著生菜吃得量剛剛好，而店裡幾乎是在地人，僅有遇到一桌香港人和一個外國人，可是都是會韓文的人，然後肉我覺得比我上次第一次來吃的”胖胖豬烤肉”好吃，且菜單比較單純肉就是肉，沒有分部位，雖然比胖胖豬單點一份還貴，但是肉量也有比較多，走專心做好一件事風格的烤肉店。...

原文出處：(韓國)藏在弘大巷內半自助式的烤肉-弘村牛排

延伸閱讀：(韓國)人生必做一次的事情-滑雪(參加JKN去橡樹谷的滑雪行程分享)

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