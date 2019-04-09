走跳世界／韓流新體驗 寺廟寄宿滌雜念

2019-04-09 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱專題報導



雙蹊寺入口。 記者吳致碩／攝影 分享 facebook

至大雄殿與法師進行108拜的禮佛課程。 記者張芳瑜╱攝影 分享 facebook

到韓國旅遊不只是購物、景點打卡，想來點不一樣的韓國之旅，或許可以嘗試選擇遠離喧囂、嘈雜觀光地區，體驗「寺廟寄宿」活動。兩天一夜的寺廟生活，將一切雜念、煩惱放下，久違的與自己對話，這將會是一趟為心靈充電的難忘旅程。

現代人總被工作、家庭壓得喘不過氣，每當心情鬱悶，必須找尋適當的抒發管道。韓國近幾年非常流行Temple stay「寺廟寄宿」體驗，無關宗教信仰，許多年輕上班族，甚至是情侶，也到寺廟裡，學習放慢腳步，讓繁忙的生活得以喘息。這次來到韓國慶尚南道的「雙蹊寺」，親自感受寺廟寄宿的療癒力量。

六祖慧能大師頂項供奉處，繞院三圈後可至內殿祈願。 記者張芳瑜╱攝影 分享 facebook

與時俱進的雙蹊寺

位於韓國五大名山之首「智異山」南麓的雙蹊寺，地處慶尚南道河東郡花開面花開里至雲樹里之間，尤其在每年春季，雙蹊寺櫻花特別有名，有長約6公里的櫻花路，櫻花盛開時結合清澈的溪水與奇岩、古樹，絕美的風景吸引許多當地人造訪。

雙蹊寺最早起源於公元723年，寺內因供奉六祖慧能大師頂項(頭骨)而聞名，同時也是佛教音樂「梵唄」起源地、韓國最早的茶葉栽培地，並保留國寶級、有形文化財等眾多文化遺產。寺廟雖歷史悠久，但法師認為，佛教需要與時俱進，不定期前往世界各地了解不同的宗教文化，趕上時代才能與現代人溝通。

雙蹊寺寄宿體驗的餐食。 記者張芳瑜╱攝影 分享 facebook

寺廟寄宿的吸引力

雙蹊寺寄宿體驗時間為兩天一夜，大部分民眾會選擇周末前來體驗，第一天周六下午四點入住，到隔天周日吃完午餐後離開。

這趟體驗由尚珉法師帶領，抵達後首先換上寺廟提供的服裝，隨後跟著法師學習拜禮的方法進行禮佛課程，原先以為體驗的人數可能不多，集合時卻發現年輕人占了大多數，甚至情侶也來參與。一問之下，原來是因雙蹊寺的環境優美，想釋放工作與家庭壓力，放鬆生活步調而來。

寄宿體驗還安排了寺廟導覽、與法師茶談，晚間9點鐘入睡，隔天清晨3點半早起禮佛，緊接著清晨冥想等，吃完早飯後再與法師漫步山林，環顧寺廟環境與風景，大家放鬆地與法師對談，了解寺廟的環境，享受自然風景，如果這時候在滑手機，好像就成了煞風景的事情了。

另外，寺廟提供的三餐素齋也比想像中美味好吃，沒有肉食一點都不空虛，或許是身心靈都已經飽足了吧。

寺廟寄宿的注意事項

寺廟體驗需要早睡早起，想全程參與的民眾務必配合課程時間。這次入住的宿舍是新建的，非常新穎舒適，不過寺廟也講求環保，沒有提供毛巾、牙刷等沐浴用品，吹風機也要自備。宿舍一次最多可入住四人、男女分宿，房間內配有廁所、浴室，方便使用，睡覺打地鋪還有溫暖的地熱，在春天還算寒冷的山區裡顯得特別溫暖，課程後還要撰寫心得，並自行整理房間才算結束。在韓國除了雙蹊寺之外還有許多寺廟提供寄宿體驗，包括奉恩寺、曹溪寺、洛山寺、法住寺、麻谷寺等，體驗活動可能因寺院而有所不同，需提前至網站預約(https://eng.templestay.com/)。

寺廟宿舍新穎舒適。 記者張芳瑜╱攝影 分享 facebook

如果你想去

雙蹊寺

59 Ssanggyesa-gil,

Hwagae-myeon, Hadong-gun,

Gyeongsangnam-do, Korea

http://www.ssanggyesa.net/

兩天一夜50,000韓元/人

(約台幣1,400元)

+82 55-883-1901