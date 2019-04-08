親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

春日裡，粉嫩櫻花大片大片的綻放，怎能叫人不陶醉其中！每年3月底至4月初，正是春櫻盛開的時節，想把握這浪漫美景，心動不如馬上行動，除了到日本賞櫻，在韓國也有好幾處美拍的櫻花勝地，就連馬路旁也是滿滿的櫻花樹，其中，這三個賞櫻景點，更是來到韓國不能錯過的打卡點。

韓國春櫻正盛，4月是賞櫻的好時機。記者張芳瑜／攝影
韓國春櫻正盛，4月是賞櫻的好時機。記者張芳瑜／攝影
分享

1.慶尚南道：慶和站

來到韓國賞櫻，必訪的賞櫻景點就是位於鎮海市的「慶和站」，因韓國最盛大的慶典活動「鎮海軍港節」而聞名，不但有長約800公尺的櫻花隧道，鐵道兩側滿開的濟州大王櫻花，配上火車頭格外浪漫，隨手一拍都是IG打卡美照。原本為小火車站的慶和驛站，自2009年陸續重建，透過表演與慶典，再現火車通過後吹落櫻花的美景，不過近年因為安全考量，則不再有火車表演，則是將火車頭作為車站擺設，供遊客拍照取景。

地址：慶尚南道昌原市鎮海區鎮海大路648(慶和洞)一帶

站在慶和站鐵道上拍下美照。記者吳致碩／攝影
站在慶和站鐵道上拍下美照。記者吳致碩／攝影
分享

慶和站的火車頭造景。記者張芳瑜／攝影
慶和站的火車頭造景。記者張芳瑜／攝影
分享

2.慶尚南道：余佐川

從慶和站開車10分鐘以內的距離就能來到「余佐川」，因此也是軍港節期間的熱門景點之一。流經鎮海市區的余佐川，從入口處直到鎮海有長達1.5公里的櫻花隧道，河川旁366棵櫻花樹滿開，隨著櫻花瓣掉落河川，又是不一樣的賞花美景。想拍下美照，最佳的拍照位置就是位於河道中段、韓劇羅曼史拍攝地的「羅曼史之橋」，周邊同步販賣應景的櫻花餅、櫻花咖啡，另外，余佐川在夜晚也有夜櫻供遊客觀賞。

地址：慶尚南道鎮海市余佐洞

在余佐川的「羅曼史之橋」拍下賞櫻美照。記者吳致碩／攝影
在余佐川的「羅曼史之橋」拍下賞櫻美照。記者吳致碩／攝影
分享

余佐川夜櫻。圖／韓國觀光公社提供
余佐川夜櫻。圖／韓國觀光公社提供
分享

3.釜山：三樂生態公園

「三樂生態公園」被遊客稱為最能感受春天的場所，不只有櫻花，還能觀賞到山茶花、迎春花、木蘭等花卉。因為在春天期間，看不到盡頭的櫻花隧道，三樂生態公園在近幾年成為隱藏版的旅遊景點，實際上，公園主要是提供當地民眾休憩所用，不時會有單車、跑者經過，能在如此浪漫的櫻花樹下運動、野餐，是很幸福的事！來到這裡想拍美照，最佳取景點就是站在步道中央，背景就是滿滿的櫻花樹。

地址：釜山廣域市沙上區三樂洞686號一帶

三樂生態公園有看不到盡頭的櫻花隧道。記者張芳瑜／攝影
三樂生態公園有看不到盡頭的櫻花隧道。記者張芳瑜／攝影
分享

公園賞櫻美景釜山步道
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-31 10:30

影／南韓東部山林大火 1人死亡、300多棟房屋焚毀

2019-04-05 14:00

500萬人參加！「首爾夜貓子夜市」吃美食、買文創　4月5日登場

2019-04-02 15:45

把握最後花開！韓國求禮郡「山茱萸」的黃色浪漫

2019-03-26 10:12

ARMY必搶！「防彈少年團」特別版轉轉卡　免費玩35個首爾景點

2019-03-29 23:19

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

又要被收稅！日本中部國際機場9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

櫻花妹票選TOP.1燒肉店「惠比壽Kintan」東京高CP值美食！

2019-04-07 10:00

離台僅2小時！福岡５間「IG打卡人氣名店」心動美食趕快筆記！

2019-04-08 08:00

快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

2019-04-07 22:00

來去武士家作客！京都「武家屋敷日置亭」樸實卻精緻的美味

2019-04-08 11:00

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top