韓國三大賞櫻景點 享受櫻吹雪的浪漫！

2019-04-08 22:49 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



春日裡，粉嫩櫻花大片大片的綻放，怎能叫人不陶醉其中！每年3月底至4月初，正是春櫻盛開的時節，想把握這浪漫美景，心動不如馬上行動，除了到日本賞櫻，在韓國也有好幾處美拍的櫻花勝地，就連馬路旁也是滿滿的櫻花樹，其中，這三個賞櫻景點，更是來到韓國不能錯過的打卡點。

韓國春櫻正盛，4月是賞櫻的好時機。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

1.慶尚南道：慶和站

來到韓國賞櫻，必訪的賞櫻景點就是位於鎮海市的「慶和站」，因韓國最盛大的慶典活動「鎮海軍港節」而聞名，不但有長約800公尺的櫻花隧道，鐵道兩側滿開的濟州大王櫻花，配上火車頭格外浪漫，隨手一拍都是IG打卡美照。原本為小火車站的慶和驛站，自2009年陸續重建，透過表演與慶典，再現火車通過後吹落櫻花的美景，不過近年因為安全考量，則不再有火車表演，則是將火車頭作為車站擺設，供遊客拍照取景。

地址：慶尚南道昌原市鎮海區鎮海大路648(慶和洞)一帶

站在慶和站鐵道上拍下美照。記者吳致碩／攝影 分享 facebook

慶和站的火車頭造景。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

2.慶尚南道：余佐川

從慶和站開車10分鐘以內的距離就能來到「余佐川」，因此也是軍港節期間的熱門景點之一。流經鎮海市區的余佐川，從入口處直到鎮海有長達1.5公里的櫻花隧道，河川旁366棵櫻花樹滿開，隨著櫻花瓣掉落河川，又是不一樣的賞花美景。想拍下美照，最佳的拍照位置就是位於河道中段、韓劇羅曼史拍攝地的「羅曼史之橋」，周邊同步販賣應景的櫻花餅、櫻花咖啡，另外，余佐川在夜晚也有夜櫻供遊客觀賞。

地址：慶尚南道鎮海市余佐洞

在余佐川的「羅曼史之橋」拍下賞櫻美照。記者吳致碩／攝影 分享 facebook

余佐川夜櫻。圖／韓國觀光公社提供 分享 facebook

3.釜山：三樂生態公園

「三樂生態公園」被遊客稱為最能感受春天的場所，不只有櫻花，還能觀賞到山茶花、迎春花、木蘭等花卉。因為在春天期間，看不到盡頭的櫻花隧道，三樂生態公園在近幾年成為隱藏版的旅遊景點，實際上，公園主要是提供當地民眾休憩所用，不時會有單車、跑者經過，能在如此浪漫的櫻花樹下運動、野餐，是很幸福的事！來到這裡想拍美照，最佳取景點就是站在步道中央，背景就是滿滿的櫻花樹。

地址：釜山廣域市沙上區三樂洞686號一帶