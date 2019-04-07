快速記憶「釜山」美食、景點簡潔整理包！好吃到尖叫的厚豬肉塊

【作者:dorothylu0716】

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這次釜山旅遊定調為家族旅遊，身為海洋子民的我們趁著年假來臨前，決定前往釜山和家人一起享受天倫之樂。釜山是繼首爾後第二大城市，位於南韓領土東南方，也是港口城市。在遊玩五天的行程裡，深刻感受到如果同行友人有人能說韓語，整體旅遊會容易些。不過，人與人之間與生俱來存在著肢體語言，即使語言不同，基本上購物、饗食、住宿，都不是問題。

快速記憶釜山

1.南韓第二大城市。2.港口城市。3.釜山國際電影節/BIFF（BusanInternationalFilmFestival）

釜山必吃

韓國食物非常對我的胃，以下精選不吃後悔，吃了會非常想念的清單。

1.味贊王鹽烤肉。2.密陽血腸豬肉湯飯。3.黑糖餅

NO.1南浦洞味贊王鹽烤肉

來到韓國一定要吃韓國豬，平常在台灣吃的大多為豬肉薄片；而味贊王鹽烤肉最大的特色在於3.5公分厚的豬肉呀！在享受美食的同時，每桌都有搭配店員親自烤肉，親自解說吃法，每咬下一口的飽滿，都會尖叫。

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NO.2釜山海雲台站/密陽血腸豬肉湯

千萬不要小看豬肉湯，真的是非常的好吃；不僅小菜可續，佐料也很實在。特別在寒冷的天氣，喝下熱騰騰的豬肉湯真的很幸福。

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NO.3黑糖餅

釜山旅遊必吃黑糖餅，它是釜山知名的特色小吃之一。在這次五天四夜的自由行裡，我們選擇住在南浦洞商圈，鄰近BIFF廣場及光復路，而在BIFF廣場就集結了眾多韓國小吃攤販，其中黑糖餅小販就有兩家位在廣場中心，我們兩家都有嚐鮮，基本上黑糖餅內餡包含滿滿的堅果並塗上滿滿的黑糖，一個紙杯就能帶走，方便邊逛街邊來個甜點心。

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釜山景點必去十大景點

1.甘川洞文化村2.海東龍宮寺2.冬柏島3.海雲臺4.BIFF廣場＆光復路5.樂天百貨6.松島海水浴場＆松島纜車7.釜山博物館8.影島大橋9.龍頭山公園＆釜山塔10.CheckinBusan咖啡廳

這五天在釜山的交通工具為地鐵、公車、纜車、觀光巴士等，每天景點安排約2-3個景點，為了完成美食清單及精選景點，在盡可能寬鬆的時程裡，平均每天至少走路約8-10小時；這趟自由行特性為早出晚歸，由於釜山是個充滿階梯與陡坡，我們需要充足的腳力及體力，才能在短短五天看得更多，感受更多。

NO.1甘川洞文化村

整個釜山行我最期待的景點，就是甘川洞文化村了。一開始是因為被它鮮豔的房子吸引。在搭乘小巴前往時，真心覺得韓國人開車氣量非常的霸氣與直接，當已被擠滿的小巴遇到前往甘川洞文化村路上無敵陡坡，心中有著幾分的緊張。甘川洞文化村似處可在牆上看見藝術壁畫，景點路口旁就是旅遊服務中心，依照網友們推薦，我也購買了中文版地圖；不過這次的旅遊我們真的非常隨性，沒有方向感的我們，不僅沒有依照地圖指示，當下也忘了拿WiFi機，那就隨興的感受她的美吧！

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甘川洞文化村至今仍住著居民，有的巷弄可以從山上抵達半山腰，有的可以直接通往商圈主街；在不經意的小巷中，散發著街區的寧靜，主街商圈上最有名氣的與小王子的合影，我與腦公在有限的時間裡走遍無數個階梯與陡坡，就是為了尋找拍照的絕佳位置，但很可惜的是，這裡雖然很美很有特色，但是許多美麗的照片似乎都在居民的屋頂上，不管怎麼拍，都會不小心把電線留在構圖裡。決定就四處拍拍，隨意晃晃。為了彌補先前前往首爾沒有體驗美麗的韓服，我在前往甘川洞文化村前一晚，在KKday訂購韓服體驗，原本很擔心在這麼寒冷的冬天穿著韓服體驗會冷到難受，實際上真的不冷，只是一直流鼻涕而已！透過穿著韓國服飾，穿梭在傳統與現代間，體驗半日韓國妹子文化...

原文出處：2019海洋之子遊釜山 X 必去十大景點

延伸閱讀：【2019中國 /上海 · 蘇州】五天自由行精選

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