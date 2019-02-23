懶人包／大阪環球影城「哈利波特魔法世界」入場要點

在2014年暑假開幕的大阪環球影城「哈利波特魔法世界」是全亞洲首座的哈利波特樂園，也是全球第2座！開幕至今，人氣依舊非常旺！時不時也會搭配一些季節性的活動，像是聖誕節及跨年等等，都有特別專屬於哈利波特魔法世界的表演。然而到底要怎麼搶票？怎麼拿票？讓小編告訴你！

哈利波特魔法世界。 圖／pixabay.com 分享 facebook

如何買票？

「哈利波特魔法世界」是屬於大阪環球影城園區內的一個園區，只要有購買環球影城的入園券就可以進入囉！但要注意的是，園方會依照當時的人潮狀況判斷，是否開放抽取哈利波特魔法世界的入場確定券。

哈利波特魔法世界入場確定券

為了讓旅客可以玩得盡興，當人潮眾多、擁擠時，園方會採取憑入場確定券才能進入園區的措施。此票券為入場當日在樂園内獲取，持券人需在票券上指定時間内進入哈利波特魔法世界。

索取時間：依照園方公佈，於入場當日在樂園内獲取

索取地點：中央公園

索取方法：持大阪環球影城當日門票至「中央公園」領取哈利波特魔法世界的入場確定券。

小編偷偷說：當「入場確定券」達到預計發行數量時，則會發行「入場抽選券」，建議當日在現場詢問工作人員呦！

入場確定券搶票Tips！

1. 排隊抽票時，每個團體可以派出一個人代為排隊，只要出示所需張數的環球影城門票即可。

2. 若是旺季，入園入數通常會非常驚人！若是在入園前就已經知道可以抽取入場確認券，第一站就是衝到中央公園！所以小編強烈建議旅人們，事先規劃好入園後的遊玩路線，可以省去很多時間，搞不好還能因此多玩幾個遊樂設施。入場確定券詳細資訊>>

3. 假如你抱著非進去不可的決心，那就買「環球Express門票券」吧！

入場確認券搶票Tips！ 圖／Universal Studios Japan官方粉絲團 分享 facebook

環球Express門票

環球Express門票其實快速通關券。不同日期的EXPRESS PASS價格會不同，也就是說如果你是假日來，就要付比較多。環球的EXPRESS PASS分為3種版本，每種都有不同的指定設施可以免排隊，大家可以依自己情形決定是否購買。目前環球Express門票4及環球Express門票7皆附有哈利波特園區內的「禁忌之旅」，旅人如欲購買可選擇其中一種。環球Express門票詳細資訊>>

哪裡買：台灣各大旅行社、旅遊體驗平台、大阪環球影城官網、大阪環球影城現場

環球影城快速通關票含稅價：

環球影城快速通關票含稅價。 分享 facebook

哈利波特禁忌之旅。 圖／www.usj.co.jp 分享 facebook

鷹馬的飛行。 圖／新店阿蘭姐薑母鴨FBwww.usj.co.jp 分享 facebook

小提醒：EXPRESS PASS只是快速通關使用，並不包含環球影城的門票！

環球影城門票含稅價：

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看完這篇之後有清楚相關票券的資訊嗎？一定很多人想問到底要怎麼買保證入園券，別著急下回告訴你，而且還要帶你深入大阪環球影城及哈利波特樂園的場景和設施，讓你不想去都難～麻瓜迷們準備好就出發吧！

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