親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道．東北
東京愛旅遊
京都愛旅遊
大阪愛旅遊
關西地區
中部．中國
沖繩
關東地區
四國．九州

他們年收入超過200萬 為什麼不用繳所得稅

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

身心靈的非凡饗宴 預約大阪關西的尊榮體驗

2019-02-15 15:30Ciao潮旅

撰文/Vanilla 圖片提供/LUXURY&WELLNESS

許多人都去過大阪旅遊，但以結合健康美容、傳統與現代的獨家行程，恐怕就不是每個人都擁有過的尊榮體驗。大阪會議旅遊局設計了一整套能淨化身心靈的療癒專案，由專業的企劃秘書為您設計專屬的「非凡大阪之旅」，以最先端的醫療技術與日本傳統文化全面守護您的身心靈。

透過活用最先端的技術進行健康診斷，還準備最先端最高級的醫療美容選擇。
透過活用最先端的技術進行健康診斷，還準備最先端最高級的醫療美容選擇。
分享

獨家頂級樂活行程 全面寵愛你的健康

媲美飯店的高規格環境，所有的檢查都能在舒適高雅的環境下進行，根據不同的需求，你可以選擇基礎版、經濟版及豪華版的健康檢查，不論是遺傳因子診斷，或者是PET/CT癌症綜合檢查，在沒有任何疼痛感的精密儀器下，檢測出體內最深處不易被察覺的病變因子，根據你的檢查報告，擬訂一份於屬於你的健康白皮書，全方位為你的健康把關。你也能在大自然裡來一場修行的體驗，沐浴在充滿靈氣氛圍中，為自己存下滿滿的健康資本。

PET/CT癌症綜合檢查，能檢測體內最深處較不易被察覺的小癌細胞可能。
PET/CT癌症綜合檢查，能檢測體內最深處較不易被察覺的小癌細胞可能。
分享

大阪一向有水都之稱，大型河川及運河交錯流動，不論是過去或現在對於居民都佔有一席重要的角色。搭乘著摩登及高品味Cruise「GRACE」遊艇，品嘗道地義大利料理，隨著遊艇穿梭在沿岸並排的歷史建築中，一睹大阪多彩景觀，絕對是你不能錯過極致奢華體驗。

大阪有水都之稱，是個傳統與現代兼具的城市。
大阪有水都之稱，是個傳統與現代兼具的城市。
分享
除了健康檢查以外，還能參加只有在日本才有辦法實際體會的傳統文化體驗。.
除了健康檢查以外，還能參加只有在日本才有辦法實際體會的傳統文化體驗。.
分享
到大自然裡進行修行體驗，絕對是你珍貴的旅行回憶。
到大自然裡進行修行體驗，絕對是你珍貴的旅行回憶。
分享

日本傳統藝術代表 體驗現代傳統「能」和「浮世繪」

起源於約700年前，深受日本武士喜愛的表演藝術「能」。除了是作為日本傳統藝術的代表，更是世界最古老的面具表演。在擁有90年歷史的「山本能樂堂」，隱藏在喧擾熱鬧商業區的獨特空間。當您穿過門時，將被籠罩在一個「寧靜」的氛圍中。當您由閃亮的黑色木頭搭建而成的舞台抬頭看著屋頂時，彷彿會被悠久歷史所淹沒。在這不算大的舞台上演示出的能，您必能被他壯大的世界觀以及魅力深深吸引。

深受日本武士喜愛的表演藝術「能」，具有700多年歷史。
深受日本武士喜愛的表演藝術「能」，具有700多年歷史。
分享
分享
分享

想要深入了解另一項日本傳統藝術代表「浮世繪」嗎？來到道頓堀的「太上方浮世繪館」，除參觀主題浮世繪版畫和製作工具，更可以實際體驗浮世繪的製作過程，打印自己專屬的浮世繪作品帶回家，絕對是無比珍貴的美好旅程。

日本傳統藝術代表「浮世繪」。
日本傳統藝術代表「浮世繪」。
分享
分享

大阪觀光旅遊局（LUXURY&WELLNESS）

網址：https://wt-osaka.jp/

諮詢信箱：support@wt-osaka.jp

分享

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「Ciao潮旅 」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪義大利觀光

Ciao潮旅

《Ciao潮旅》代表著全新的旅遊感官體驗。每月以一段充滿大人味的感性旅程，引領讀者探索世界的美好，帶你潮玩全世界，提供零時差的旅遊與美食資訊、好感度滿分的生活情報，讓您的每一趟旅程都能成為精采的回憶。
FB：潮旅Ciao粉絲團
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

大阪為期3年的「高科技夜間漫步」讓大阪城公園化身奇幻世界

2019-02-05 08:00

住膩同一家飯店？大阪10間特色膠囊旅館總整理！

2019-01-18 09:00

史上最狂！環球影城「Cool Japan」6大動漫齊聚闖關

2019-01-03 14:00

冬季限定！聖誕節到大阪環球影城狂歡

2018-12-01 10:00

坐在榻榻米上吃排隊美食 大阪老字號「北極星蛋包飯」好滑嫩

2018-11-19 11:02

最新！2018環球影城必玩設施、必看遊行總整理

2018-10-27 12:00

走到哪吃到哪！大阪美食 難忘的美妙滋味

2019-02-02 12:04

2025世博後館場變賭場？大阪市有此計畫

2018-11-25 21:30

熱門文章

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 17:59

東京淺草６家必吃精選餐廳！ 米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~

2019-02-14 09:01

拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 11:30

必敗商品！暢玩東京迪士尼、大阪環球影城別錯過這些

2019-02-15 10:00

日本香川「金刀比羅宮」此生必去朝聖的重量級景點

2019-02-14 21:00

仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(上)

2019-02-15 09:00

身心靈的非凡饗宴 預約大阪關西的尊榮體驗

2019-02-15 15:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top