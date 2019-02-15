身心靈的非凡饗宴 預約大阪關西的尊榮體驗

撰文/Vanilla 圖片提供/LUXURY&WELLNESS

許多人都去過大阪旅遊，但以結合健康美容、傳統與現代的獨家行程，恐怕就不是每個人都擁有過的尊榮體驗。大阪會議旅遊局設計了一整套能淨化身心靈的療癒專案，由專業的企劃秘書為您設計專屬的「非凡大阪之旅」，以最先端的醫療技術與日本傳統文化全面守護您的身心靈。

透過活用最先端的技術進行健康診斷，還準備最先端最高級的醫療美容選擇。 分享 facebook

獨家頂級樂活行程 全面寵愛你的健康

媲美飯店的高規格環境，所有的檢查都能在舒適高雅的環境下進行，根據不同的需求，你可以選擇基礎版、經濟版及豪華版的健康檢查，不論是遺傳因子診斷，或者是PET/CT癌症綜合檢查，在沒有任何疼痛感的精密儀器下，檢測出體內最深處不易被察覺的病變因子，根據你的檢查報告，擬訂一份於屬於你的健康白皮書，全方位為你的健康把關。你也能在大自然裡來一場修行的體驗，沐浴在充滿靈氣氛圍中，為自己存下滿滿的健康資本。

PET/CT癌症綜合檢查，能檢測體內最深處較不易被察覺的小癌細胞可能。 分享 facebook

大阪一向有水都之稱，大型河川及運河交錯流動，不論是過去或現在對於居民都佔有一席重要的角色。搭乘著摩登及高品味Cruise「GRACE」遊艇，品嘗道地義大利料理，隨著遊艇穿梭在沿岸並排的歷史建築中，一睹大阪多彩景觀，絕對是你不能錯過極致奢華體驗。

大阪有水都之稱，是個傳統與現代兼具的城市。 分享 facebook 除了健康檢查以外，還能參加只有在日本才有辦法實際體會的傳統文化體驗。. 分享 facebook 到大自然裡進行修行體驗，絕對是你珍貴的旅行回憶。 分享 facebook

日本傳統藝術代表 體驗現代傳統「能」和「浮世繪」

起源於約700年前，深受日本武士喜愛的表演藝術「能」。除了是作為日本傳統藝術的代表，更是世界最古老的面具表演。在擁有90年歷史的「山本能樂堂」，隱藏在喧擾熱鬧商業區的獨特空間。當您穿過門時，將被籠罩在一個「寧靜」的氛圍中。當您由閃亮的黑色木頭搭建而成的舞台抬頭看著屋頂時，彷彿會被悠久歷史所淹沒。在這不算大的舞台上演示出的能，您必能被他壯大的世界觀以及魅力深深吸引。

深受日本武士喜愛的表演藝術「能」，具有700多年歷史。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

想要深入了解另一項日本傳統藝術代表「浮世繪」嗎？來到道頓堀的「太上方浮世繪館」，除參觀主題浮世繪版畫和製作工具，更可以實際體驗浮世繪的製作過程，打印自己專屬的浮世繪作品帶回家，絕對是無比珍貴的美好旅程。 日本傳統藝術代表「浮世繪」。 分享 facebook 分享 facebook

大阪觀光旅遊局（LUXURY&WELLNESS）

網址：https://wt-osaka.jp/

諮詢信箱：support@wt-osaka.jp

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