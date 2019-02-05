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大阪為期3年的「高科技夜間漫步」讓大阪城公園化身奇幻世界

2019-02-05 08:00Japan Walker

大阪必訪的大阪城公園，除了地標大阪城外，近年周邊古蹟改建成時尚複合設施、觀景餐廳，已跳脫古蹟景點，2018／12／15∼2021／11，為期3年請來加拿大高科技藝術團隊Moment Factory，以整座大阪城公園為舞台，規劃了獨特的數位科技夜間漫步「SAKUYA LUMINA」。

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★SAKUYA LUMINA

大阪必訪的大阪城公園，除了地標大阪城外，近年周邊古蹟改建成時尚複合設施、觀景餐廳，已跳脫古蹟景點，成為最新潮流的發信地。如今，更請來加拿大高科技藝術團隊Moment Factory，以整座大阪城公園為舞台，規劃了獨特的數位科技夜間漫步「SAKUYA LUMINA」，2018／12／15∼2021／11，為期3年。這是LUMINA夜間漫步系列的第9個作品，利用光影、音樂、影像及智慧型手機的互動，讓夜晚的大阪城周邊展現出與白晝截然不同的風貌，每1步都是精采的探險。會場共分為9個章節與主題，公園的樹木、城牆、橋墩，一草一木都有了生命，更可透過影像技術用手機拍出獨特的造型照片或進行互動，讓來訪者也成為奇幻故事中的角色，最吸引人的夜間冒險行程，就此展開。（前賣券¥2700／人、當日券¥3200／人）

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大阪城天守閣的石牆也成為投影的舞台，還能拍出獨特美照。
大阪城天守閣的石牆也成為投影的舞台，還能拍出獨特美照。
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入口處的拍照模式，讓來訪者化身故事中的角色，展開夜間探險。
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透過特殊影像效果，利用手機連動拍出專屬的照片。
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飛驒之森的石牆化身一個個可愛角色，有的大笑、有的跟你抱怨，彷彿走進了奇幻電影中。
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維妙維肖的狸貓會傳授如何讓來自未來的主角回到原本世界的方法，充 滿故事性。
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各個角色請來渡邊直美、木村祐一等人氣諧星擔任配音，探險時心情更雀躍。
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