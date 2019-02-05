大阪為期3年的「高科技夜間漫步」讓大阪城公園化身奇幻世界
大阪必訪的大阪城公園，除了地標大阪城外，近年周邊古蹟改建成時尚複合設施、觀景餐廳，已跳脫古蹟景點，2018／12／15∼2021／11，為期3年請來加拿大高科技藝術團隊Moment Factory，以整座大阪城公園為舞台，規劃了獨特的數位科技夜間漫步「SAKUYA LUMINA」。
★SAKUYA LUMINA
大阪必訪的大阪城公園，除了地標大阪城外，近年周邊古蹟改建成時尚複合設施、觀景餐廳，已跳脫古蹟景點，成為最新潮流的發信地。如今，更請來加拿大高科技藝術團隊Moment Factory，以整座大阪城公園為舞台，規劃了獨特的數位科技夜間漫步「SAKUYA LUMINA」，2018／12／15∼2021／11，為期3年。這是LUMINA夜間漫步系列的第9個作品，利用光影、音樂、影像及智慧型手機的互動，讓夜晚的大阪城周邊展現出與白晝截然不同的風貌，每1步都是精采的探險。會場共分為9個章節與主題，公園的樹木、城牆、橋墩，一草一木都有了生命，更可透過影像技術用手機拍出獨特的造型照片或進行互動，讓來訪者也成為奇幻故事中的角色，最吸引人的夜間冒險行程，就此展開。（前賣券¥2700／人、當日券¥3200／人）
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