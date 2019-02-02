走到哪吃到哪！大阪美食 難忘的美妙滋味

【作者:qmipep】

~~~串炸八重勝~~~~

串炸，是大阪的庶民美食之一，將食材沾過麵糊以及麵包粉後下鍋油炸，簡單、快速，卻有著令人難忘的美妙滋味。

在通天閣，每走幾步路就能看見一間間的串炸店家。

前兩晚，我們住在動物園前站附近的飯店(businessHotelChuo)，第二天早上，便徒步走到ジャンジャン橫町商店街。

串炸名店八重勝距離入口處不遠，且左右兩間都是該店的用餐空間，遠遠就能看見排隊的人龍。

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菜單價目從100~450日圓，看似不貴，但是這樣更容易讓人失心瘋的點上一輪。

請注意，桌上的醬汁是店內客人共同使用，所以請在食材入口前沾一次醬汁，入口後就不能再沾第二次。若第一次沾不夠，可以拿店家送上的高麗菜片沾醬汁後淋在您的食材上。

店家也會定期打撈醬汁內的麵衣，以維持醬汁的乾淨。

長方形的用餐空間將師傅們圍在中間，只見他們熟練地手起刀落....不是，是沾麵糊、裹粉、下鍋油炸，很快地，一隻隻呈現金黃色的誘人串炸就來到眼前了。

我們點了炸蝦、炸起士、炸牡蠣、炸牛肉串、炸豬肉串、炸雞蛋、炸香菇、炸蓮藕，厚實彈牙，外層酥脆，雖然外層僅裹附了薄薄一層的麵衣，卻能將各食材的肉汁或風味緊緊包覆在內，又散發出淡淡的香味。

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其中燒牛筋更是一絕，軟嫩的牛筋佐以味噌及七味粉提味，濃郁甘醇，極力推薦。

~~~新世界元組串炸~~~

不管在通天閣或是道頓堀、心齋橋，都能看見它的分店。

我們選擇心齋橋分店，直接點了新世界套餐，共10品。店內最特別的是用軌道火車送餐，牆上則畫了大阪的知名景點。

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套餐可選擇燉牛筋、白菜或毛豆其中一項，我們點了燉牛筋，就是一般的紅燒口味，我和老婆都偏愛八重勝的味噌風味。

其餘的串炸口感不差，但是新世界的醬汁較八重勝酸澀，所以整體而言，我們較喜愛八重勝的串炸。

~~~大興壽司~~~

動物園前站附近的ジャンジャン橫町商店街有兩間大阪知名美食，一是串炸八重勝，一是大興壽司。因此，當我們第二天上午在排隊等候串炸八重勝時，一直看到對面的大興壽司不斷有客人進入，便決定在離開這裡的飯店前一定要來此享受一番。

大興壽司一份三貫150圓起，網友評價佳又平價，話不多說，就來嚐鮮吧。

一進入店內，小小的空間被當地民眾擠得水洩不通，師傅一邊製作壽司一邊與熟客閒聊，這是迴轉壽司店無法感受的氛圍。

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除了桌上的菜單外，也可參考牆上的價目表，會有當日魚貨或是不固定菜單。

便宜的價格讓我們盡情的點，尤其300日圓以下的幾乎都點了一輪，吃得超爽快。

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桌上有醬汁，請用刷子在壽司刷個幾下，但因為醬汁是客人共用，和串炸八重勝一樣，請不要咬一口後又用刷子沾醬喔。

食材的新鮮度不錯，魚肉上還泛有光澤，份量也足夠，CP值相當高。但請注意，師傅會詢問是否敢吃芥末，若回答OK，他便會將芥末加到醋飯和魚肉中間，若是像我一樣貪吃大口吃下，可能會和我眼淚直流，又哭又笑的表情讓我女兒一頭霧水。

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整體而言，價格合理，食材新鮮，師傅親切和客人間的互動都是值得推薦給想吃壽司的您的好選擇。...

原文出處：大阪美食 天下廚房，走到哪吃到哪

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