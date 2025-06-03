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兩大男神夢幻同框！周杰倫夜遊京都 竟是山下智久當地陪

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/翻攝自周杰倫IG限時動態
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亞洲天王周杰倫近日與老婆昆凌一同赴日本京都旅遊，意外曝光他與日本男神山下智久（山P）的深厚交情，再度引發網友熱議。兩人在社群平台曬出合照，還一同賞夜景、看煙火，貼文一出立刻吸引超過20萬網友按讚，不少粉絲驚呼：「這組合太夢幻了！」

這次由山下智久擔任地陪，陪周杰倫夫婦在京都知名景點打卡、共度夜晚。周杰倫更幽默改編自己的經典歌曲《忍者》歌詞，將「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做禪」改為「叫做友情」，凸顯兩人跨國情誼。山下智久也在社群上轉發周董限動，周杰倫則寫下「明天繼續玩」，顯示兩人的約會還未結束。

圖/翻攝自周杰倫IG限時動態
圖/翻攝自周杰倫IG限時動態

事實上，周杰倫與山下智久的私下互動可以追溯到去年12月，當時山下智久曾低調現身台北大巨蛋，親自觀賞周杰倫「嘉年華」演唱會，當時還自稱是「追星」前來，兩人尚未建立私交。不料短短幾個月內，雙方情誼迅速升溫。今年4月，山下來台旅遊時，周杰倫化身「地表最強地陪」，帶對方賞畫、健身、喝咖啡、吃日料，兩人互動越來越頻繁。

粉絲們對這段台日男神情誼相當感動，有人甚至在京都巧遇周杰倫，大呼幸運；也有人回應：「兩位都代言DIOR，應該來場跨國合作」、「《忍者》配友情，太有感覺了」、「這種友情，我支持一輩子」。

此外，周杰倫也在這次旅程中考驗粉絲的認真程度，有人透露要成功合照，必須答出節目《周遊記3》是否收看，甚至要知道隨行人員的名字，讓現場粉絲哭笑不得。

圖/翻攝自周杰倫IG限時動態
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