衝環球影城前一定要看！ 懶人必備全攻略「大阪環球影城特輯」

【FunTime小編群】大阪環球影城一直都是人氣不減，每逢周末、寒暑假、連續假期等時段，必定爆滿的大型遊樂園，光是門票分級、設施種類就超多種，常常讓初次遊大阪環球影城的人一頭霧水。今天FunTime小編就來整理從買票到入園整個過程如何去搭配你想要的方案，以及如何避開人潮最滿的時段，不僅省錢，又能玩得盡興喔！看完還是對環球影城有很多疑問？

大阪環球影城交通

難波站出發

路線：從大阪難波站搭乘阪神難波線至西九條車站，轉乘JR櫻島線（夢咲線）至環球城站

花費時間：約15分鐘

大阪／梅田站出發

路線：從大阪車站搭乘大阪環狀線至西九條車站，轉乘JR櫻島線（夢咲線）至環球城站

花費時間：約11分鐘

小編小提醒：部分大阪環狀線列車會直接連接JR櫻島線（夢咲線），無須在西九條站轉車就可以抵達，搭乘時記得留意，或是多多觀察同車廂的人的動向，通常大家都是準備前往環球影城的！

關西國際機場出發

路線1：從關西機場站搭乘關西機場線至西九條車站，轉乘JR櫻島線（夢咲線）至環球城站

花費時間：約1小時

路線2：從關西機場站搭乘利木津巴士直達環球城站

花費時間：約1小時20分鐘

大阪環球影城營業時間、入場排隊

營業時間：大阪環球影城每日營業時間都不太一樣，開園時間通常會是08:00-09:30之間，而閉園時間通常會是19:00-22:00之間，每日營業時間請至官網確認。

入場排隊時間：建議至少提早一小時抵達影城入口排隊，因為通常大阪環球影城的開園時間，會比官網公布的開園時間早30分鐘左右，尤其是沒有買快速通關或是任天堂入園保證券的旅客，想玩好玩滿一定要把握機會！

大阪環球影城門票

門票種類

門票種類。

注意事項：

1. 大阪環球影城不開放現場售票，記得提前於線上訂票！

2. 大阪環球影城門票通常會在2個月前開賣，部分超熱門時段（暑假、特別節日）也可能提前3個月開賣，先搶先贏要把握！

3. 除了年票外，持其他票券之遊客離開園區後，不可於同日再次入園。

4. 入園前記得先將門票QR-code印出，並妥善保存，不要折到或凹到。

5. 門票售出後皆不接受退換票。

6. 0-3歲幼童不需購買門票。

浮動票價等級

大阪環球影城根據淡旺季、人潮量多寡，分成以下五種票價等級：

浮動票價等級。

大阪環球影城各園區介紹

大阪環球影城各園區介紹。

選好入園日期、購買門票後，可以先到大阪環球影城官網下載園區地圖，大概了解園區內各個遊樂設施的位置分布，選出最想玩的幾個遊樂設施、想看的遊行路線、想吃的東西、想逛的商店，才不會入園之後毫無方向的浪費時間呦！

超級任天堂世界

日本環球影城官方地圖。 圖／FunTime小編群

超級任天堂世界。 圖／IG, ly18_food

超級任天堂世界是目前大阪環球影城最熱門的園區，裡面有瑪利歐世界、咚奇剛國度，永遠都是滿滿人潮，真的強烈建議大家購買快通，才不用花超多時間排隊！進入園區要先經過超巨大的綠色水管，穿過水管後映入眼簾的是超精緻的瑪利歐王國，還有會動的金幣、食人花、石像等等，而咚奇剛國度的造景也很有狂野叢林感，真的彷彿置身遊戲世界中，一進入瞬間覺得值回票價！如果購買能量手環Power Up Band，還能在任天堂園區內到處敲磚塊蒐集金幣、收集隱藏圖章，與其他玩家進行排名，帶入感滿滿～

小編小提醒：需持有「區域入場保證券」、「區域入場抽選券／整理券」才能進入超級任天堂世界喔！

熱門必玩設施：咚奇剛的瘋狂礦車、瑪利歐賽車－庫巴的挑戰書、耀西冒險

特色互動遊戲：能量手環的關鍵挑戰（需買專用手環才可互動）

人氣排隊餐廳：奇諾比奧咖啡廳

熱門小吃鋪：耀西小吃島、叢林節拍奶昔、瑪利歐爆米花

必逛商品店：1UP工廠

行動電源租借位置：奇諾比奧咖啡店旁的化妝室前

哈利波特的魔法世界

哈利波特的魔法世界。 圖／IG, jeffgogojp

哈利波特的魔法世界。 圖／IG, morena._.momooo

撞到樹的飛天車、完美重現的斜角巷、熟悉的哈利波特配樂、超壯觀的霍格華茲城堡、牆上會動的照片，這裡就是哈利波特迷的天堂！斜角巷有許多紀念品店可以逛，除了學院袍、魔杖、雷根糖、青蛙巧克力等等很值得買，也有一些隱藏彩蛋，推薦留時間進去逛一逛！旁邊餐車有販售無酒精奶油啤酒，雖然有點太甜，但可以買塑膠杯或鋼杯的組合，喝完就能把杯子帶回家做紀念啦～

熱門必玩設施：哈利波特禁忌之旅、鷹馬的飛行

特色互動遊戲：魔杖課程（需買專用魔杖才可互動）

人氣排隊餐廳：三根掃帚、豬頭酒吧

熱門小吃鋪：奶油啤酒餐車

必逛商品店：貓頭鷹郵局、德維與班吉巫師用品商店、奧利凡德魔杖店、蜂蜜公爵

小小兵樂園

小小兵樂園。 圖／kkday

小小兵樂園一定是整個大阪環球影城最歡樂的地方，一進來耳邊就會充斥小小兵獨特的笑聲，園區中央、牆上都有小小兵們在玩耍、搞怪的造景，無論大人、小孩一進來就會被小小兵感染好心情！小小兵園區不大，但紀念品店就有足足三間，裡面的小小兵周邊商品真的可愛到想通通包下來，另外小小兵造型的飲料瓶、爆米花桶也是許多人的必買商品！

熱門必玩設施：小小兵瘋狂乘車遊

人氣排隊餐廳：快樂咖啡廳（在對面的舊金山區域，但主要提供小小兵餐點）

熱門小吃鋪：Delicious Me！

必逛商品店：甜蜜俘虜、小小兵流行商店、粉絲商店（三間商品店相通）

付費攤販遊戲（禮品）：香蕉卡巴那（度假小小兵娃娃）、狙擊手（小小兵娃娃、獨角獸娃娃）

好萊塢區域

好萊塢區域。 圖／IG, illenium_0822

真正的洛杉磯好萊塢太遙不可及，先來大阪環球影城的好萊塢大街走走！從園區入口進入就會抵達這個區域，美式造景、耳熟能詳的音樂，為所有剛入園的遊客注入滿滿活力～大家來到這個區域別錯過可以自行選擇喜歡音樂搭配玩的好萊塢美夢．乘車遊，以及討論度不如其他設施高，但其實絢麗又刺激的太空幻想列車，大推！

熱門必玩設施：太空幻想列車、好萊塢美夢．乘車遊（含逆轉世界）

人氣排隊餐廳：影城巨星餐廳、梅兒茲餐廳、比佛利山莊法式咖啡

熱門小吃鋪：小小兵爆米花桶

必逛商品店：因為此區位於園區入口，商品店選擇非常多！

延伸閱讀>>【大阪環球影城攻略】門票種類、快速通關、限定活動、遊樂設施推薦！

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