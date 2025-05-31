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神戶這麼好玩！ 入住「神戶須磨海景飯店」 從房間可賞海豚、免費暢遊水族館看虎鯨

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圖：向日遊顧問有限公司／提供
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神戶須磨海洋世界可賞虎鯨表演。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
神戶須磨海洋世界可賞虎鯨表演。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】星宇航空、長榮航空紛紛在今年4月開航直飛神戶！來到神戶可以怎麼玩？除了異國港口風情之外，從市區搭乘電車，約30分鐘就能抵達西南方的絕美白沙海灘－須磨海岸。

可以選擇入住坐落在須磨海岸的「神戶須磨海洋世界水族館官方飯店「神戶須磨海洋世界飯店」，每間客房皆能眺望海景，房間充滿海洋元素，有些房型甚至設有水族箱。頂樓展望露台可眺望明石海峽大橋和落日餘暉，飯店前還有日本第一座海豚潟湖，從房間就可以眺望海豚可愛模樣，也能付費參加住宿旅客專屬海豚互動體驗。住宿可享用飯店餐廳「瀨戶內港口餐廳」早晚自助餐，提供使用兵庫縣、淡路島等在地食材的豐富多樣料理。

另外，住客能獲得神戶須磨海洋世界的專屬護照，從入住日到退房日可不限次數免費進入水族館，並使用住客專用入口，尊榮感滿滿。也能預約住宿旅客限定，在水族館開館前和閉館後進行的獨家導覽（需額外付費）。

大型三床房，陽台便可一望瀨戶內海的絕佳景色。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
大型三床房，陽台便可一望瀨戶內海的絕佳景色。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

神戶須磨海洋世界飯店，所有房型皆面向海測。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
神戶須磨海洋世界飯店，所有房型皆面向海測。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

神戶須磨海洋世界是一個結合海洋教育和互動體驗的大型水族館，園區分成「虎鯨 Stadium」、「海豚 Stadium」和大型展示區「AQUA LIVE」。不管是一日遊還是住一晚漫遊，都能享受豐富內容。

在「虎鯨 Stadium」，可以近距離看到虎鯨精彩演出，水花四濺、氣勢十足，讓人看得目不轉睛。還有很特別的虎鯨觀賞餐廳「BLUE OCEAN」，享受一邊用餐一邊欣賞虎鯨優游水中。餐廳色調為海藍色和沙灘白，打造彷彿和虎鯨一起置身水中的空間。餐點為自助餐形式，使用兵庫縣和瀨戶內海食材，提供像是神戶牛炒麵飯、淡路牛漢堡排、魩仔魚義大利麵等特色佳餚。

「虎鯨 Stadium」內的自助式賞鯨餐廳「BLUE OCEAN」。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
「虎鯨 Stadium」內的自助式賞鯨餐廳「BLUE OCEAN」。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

「海豚 Stadium」除了定時演出，還能預約和海豚近距離互動，像是觸摸和合照，孩子們可以從玩樂中學到海洋動物的知識和保育觀念。

「海豚 Stadium」有互動區和精彩的海豚秀。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
「海豚 Stadium」有互動區和精彩的海豚秀。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

「AQUA LIVE」館內依樓層設有各種水生動物展示區，從瀨戶內魚群、熱帶魚與珊瑚、夢幻水母世界到企鵝、海獅、海豹、海龜，展示超過500種生物。一大亮點是水量670公噸巨型水槽，能在魄力滿點的畫面中觀察魟魚、鯊魚等。企鵝區則重現麥哲倫企鵝生活環境，能看到企鵝在水中遊動、進入巢穴等姿態，春天時更有機會看到養育小企鵝的情景。

「AQUA LIVE」共展示超過500種海洋生物。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
「AQUA LIVE」共展示超過500種海洋生物。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

這個夏天，如果想安排一趟享受海洋、寓教於樂又充滿驚喜的神戶旅行，不妨把神戶須磨海洋世界列入清單。無論是水族館一日遊還是在海景飯店住宿漫遊，都是值得一探的嶄新選擇！

DATA／神戶須磨海洋世界

．地點：兵庫縣神戶市須磨區若宮町1-3-5

．交通方式：搭乘至JR須磨海濱公園站後步行5分鐘

．水族館門票：大人2,900日圓起、小孩1,700日圓起

．住宿費用：雙人房51,000日圓起（含早晚餐、水族館門票）

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