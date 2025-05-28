快訊

世壯運／高國輝、周思齊秀美技仍輸 林煜清3.1局壓制率隊棒球奪金

國銀首季存放利差！跌至近三年新低 央行卻說「不見得是壞事」

高雄分屍案張介宗續押3個月 他喊冤：我沒有殺人

日本全國煙火盛典齊聚！ 2025大阪關西世博 各區特色煙火輪番上陣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
04/13世博開幕煙火，由「Wakino Art Factory」負責。　圖：Japan Fireworks Expo／提供
04/13世博開幕煙火，由「Wakino Art Factory」負責。　圖：Japan Fireworks Expo／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】2025年大阪關西世博會（EXPO 2025）開幕逾一個半月，總入場人次已突破400萬人，而夜間的「Japan Fireworks Expo」（以下簡稱：JFE）更讓夢洲成為2025年度最繽紛的夜空舞台。至10月初為止，官方共規劃8場主題煙火秀，邀集日本各地煙火職人合作演出，讓世博訪客在參觀展覽之餘，也能感受煙火文化的藝術與創新融合。

即將登場的 JFE 的場次包括：05/31、06/28、07/21、07/23（特別場）、08/23、09/27和10/08。除07/23特別場外，每場皆為五分鐘左右的日本全國煙火精華，將呈現不同地區煙火特色，讓觀眾感受日本煙火文化的多樣性與創新性。

為了不讓現場過於混雜，JFE 並沒有公布明確每次煙火的施放時間。不過根據04/26場次的經驗，可以推測煙火施放時間應會落在第一次的水舞表演（アオと夜の虹のパレード）結束（約19:38分）之後，推薦大家可以在19:30左右找好想觀賞煙火的位置。

以下推薦幾個世博會場內觀看煙火的絕佳地點：

．大屋根平台最南端：距離煙火最近的地點，可以享受煙火在眼前炸開的震撼。

．Inochi Park：會場中心偏南的廣場，有眾多可以休息的座位，可以坐著觀賞煙火。

．大屋根平台東門側：可以環視整個世博會場+煙火，適合想打卡留影的遊客。

 

▲水舞秀「アオと夜の虹のパレード」的地點，煙火會在拱門後側高空釋放。　圖：游琮玄／攝
▲水舞秀「アオと夜の虹のパレード」的地點，煙火會在拱門後側高空釋放。　圖：游琮玄／攝

JFE 最新公布的消息是，被譽為日本三大煙火大會之一的「大曲煙火」將於06/28登場，首次在關西地區展演。這場由秋田縣大仙市的煙火職人組成的「大曲煙火藝術團隊」精心策劃的演出，將把原本只在夏季才能欣賞的煙火盛會濃縮為五分鐘帶到大阪世博會場。本年度正式的大曲煙火也將在08/30於秋田展開，活動時長近四小時，1萬8000發煙火，有興趣的朋友千萬不要錯過。

大曲煙火季，日本著名競技煙火之一，每年夏季舉辦。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／提供
大曲煙火季，日本著名競技煙火之一，每年夏季舉辦。　圖：一般社団法人東北観光推進機構／提供

而最受矚目的場次，則是07/23限定的「特別煙火演出」。該場預計施放長達20至30分鐘，不僅煙火規模更加壯觀，內容編排也更加精緻細膩，為整個系列活動推向最高潮。

此外，JFE 特別推出船上觀賞煙火的體驗，讓觀眾在海上近距離欣賞絢爛煙火，同時會導覽周遊大阪灣，航行時間約1~2小時，根據實際煙火施放時間而定。乘船地點在附近的海遊館西碼頭，從世博會場前往需搭乘地鐵至大阪港站後步行約5分鐘可抵達。06/28的船票即將開放預訂，有興趣的遊客可至「Japan Fireworks Expo Online Store」網站查詢詳細資訊。

不論是追煙火的資深玩家，還是計劃自由行的首次參觀者，這場在夢洲夜空上演的「Japan Fireworks Expo」，都值得列入2025年旅程清單。

DATA／大阪．關西世界博覽會（EXPO 2025）

．交通方式：搭乘 Osaka metro 至夢洲站下車後，步行五分鐘。

．費用：一日券／大人7,500日圓、學生（12~17歲）4,200日圓、11歲以下1,800日圓。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關西 煙火秀 大阪

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

【日本夏季盛事】日本「16大人氣花火大會」總整理

他販賣大量煙火遭罰均不繳錢 土地被查封將拍賣就繳清

世壯運／閉幕式5/30新美館登場 Energy、煙火壓軸演出

澎湖花火節離島首場 5千發煙火點亮七美夜空

相關新聞

大阪世博「WE TAIWAN」拖出全新「a-We」角色！視覺設計、週報與展出日期1次大公開

2025年大阪‧關西世博熱烈進行中，文化部也將於8月2日至20日推出「We TAIWAN 臺灣文化in大阪．關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」為主題，策畫涵蓋文化科技、聲響、電影、文學、線上遊戲、市集等內容，呈現台灣跨域創新、多元包容的文化力量，讓世界看見台灣的未來能量，屆時週邊也買起來一起支持台灣。

【京都自由行必看】4大超人氣京都近郊景點總整理

【FunTime小編群】來到京都除了走訪清水寺、八阪神社等知名景點外，到近郊走走體驗京都的自然美景也是很不錯的選擇。這次FunTime小編整理4個京都近郊景點，無論是超夯的嵐山、精緻耀眼的金閣寺還是賞櫻勝地哲學之道，都非常適合來場京都半日遊或是一日遊～

日本全國煙火盛典齊聚！ 2025大阪關西世博 各區特色煙火輪番上陣

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】2025年大阪關西世博會（EXPO 2025）開幕逾一個半月，總入場人次已突破400萬人，而夜間的「Japan Fireworks Expo」（以下簡稱：JFE）更讓夢洲

「大阪世博」多國文化的交會舞台　逛遍特色展館、展望人與自然共存的新未來

擁有超過 150 國、25 個國際機構參與的大阪世博，是個名符其實的地球村。可能上一秒還在美國館，走幾步就到了旁邊的菲律賓館；不過若想「環遊世界」，可沒這麼簡單，因為除了靜態展示，各國還規劃了動態體驗，館館皆須現場排隊或事先預約，建議參觀前先選定好必逛展館。

一次踏遍世界預見未來！ 2025日本必遊盛事「大阪世博會」 鋼彈迷穿越宇宙歷險

想像一下，未來世界會是什麼模樣？人類社會的發展將走向何方？以「生命閃耀未來社會的設計」為核心主題的「Expo2025大阪．關西世博會」，已於4月13日正式開幕！在這184天的活動展期內來到夢洲，可參觀由日本頂尖企業及政府單位規劃的國內展館、來自世界各國擘劃的海外展館，以及具有主題性的特殊展館。

京都神社的人氣御守8選！繡球花御守、福耳守、還有立體的狐狸摺紙御守(下)

延續"京都神社的人氣御守8選！繡球花御守、福耳守、還有立體的狐狸摺紙御守!?(上)"，本文將再介紹四個超美御守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。