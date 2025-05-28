日本全國煙火盛典齊聚！ 2025大阪關西世博 各區特色煙火輪番上陣

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】2025年大阪關西世博會（EXPO 2025）開幕逾一個半月，總入場人次已突破400萬人，而夜間的「Japan Fireworks Expo」（以下簡稱：JFE）更讓夢洲成為2025年度最繽紛的夜空舞台。至10月初為止，官方共規劃8場主題煙火秀，邀集日本各地煙火職人合作演出，讓世博訪客在參觀展覽之餘，也能感受煙火文化的藝術與創新融合。

即將登場的 JFE 的場次包括：05/31、06/28、07/21、07/23（特別場）、08/23、09/27和10/08。除07/23特別場外，每場皆為五分鐘左右的日本全國煙火精華，將呈現不同地區煙火特色，讓觀眾感受日本煙火文化的多樣性與創新性。

為了不讓現場過於混雜，JFE 並沒有公布明確每次煙火的施放時間。不過根據04/26場次的經驗，可以推測煙火施放時間應會落在第一次的水舞表演（アオと夜の虹のパレード）結束（約19:38分）之後，推薦大家可以在19:30左右找好想觀賞煙火的位置。

以下推薦幾個世博會場內觀看煙火的絕佳地點：

．大屋根平台最南端：距離煙火最近的地點，可以享受煙火在眼前炸開的震撼。

．Inochi Park：會場中心偏南的廣場，有眾多可以休息的座位，可以坐著觀賞煙火。

．大屋根平台東門側：可以環視整個世博會場+煙火，適合想打卡留影的遊客。

▲水舞秀「アオと夜の虹のパレード」的地點，煙火會在拱門後側高空釋放。 圖：游琮玄／攝

JFE 最新公布的消息是，被譽為日本三大煙火大會之一的「大曲煙火」將於06/28登場，首次在關西地區展演。這場由秋田縣大仙市的煙火職人組成的「大曲煙火藝術團隊」精心策劃的演出，將把原本只在夏季才能欣賞的煙火盛會濃縮為五分鐘帶到大阪世博會場。本年度正式的大曲煙火也將在08/30於秋田展開，活動時長近四小時，1萬8000發煙火，有興趣的朋友千萬不要錯過。

大曲煙火季，日本著名競技煙火之一，每年夏季舉辦。 圖：一般社団法人東北観光推進機構／提供

而最受矚目的場次，則是07/23限定的「特別煙火演出」。該場預計施放長達20至30分鐘，不僅煙火規模更加壯觀，內容編排也更加精緻細膩，為整個系列活動推向最高潮。

此外，JFE 特別推出船上觀賞煙火的體驗，讓觀眾在海上近距離欣賞絢爛煙火，同時會導覽周遊大阪灣，航行時間約1~2小時，根據實際煙火施放時間而定。乘船地點在附近的海遊館西碼頭，從世博會場前往需搭乘地鐵至大阪港站後步行約5分鐘可抵達。06/28的船票即將開放預訂，有興趣的遊客可至「Japan Fireworks Expo Online Store」網站查詢詳細資訊。

不論是追煙火的資深玩家，還是計劃自由行的首次參觀者，這場在夢洲夜空上演的「Japan Fireworks Expo」，都值得列入2025年旅程清單。

DATA／大阪．關西世界博覽會（EXPO 2025）

．交通方式：搭乘 Osaka metro 至夢洲站下車後，步行五分鐘。

．費用：一日券／大人7,500日圓、學生（12~17歲）4,200日圓、11歲以下1,800日圓。

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