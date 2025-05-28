大阪世博「WE TAIWAN」拖出全新「a-We」角色！視覺設計、週報與展出日期1次大公開

2025年大阪‧關西世博熱烈進行中，文化部也將於8月2日至20日推出「We TAIWAN 臺灣文化in大阪．關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」為主題，策畫涵蓋文化科技、聲響、電影、文學、線上遊戲、市集等內容，呈現台灣跨域創新、多元包容的文化力量，讓世界看見台灣的未來能量，屆時週邊也買起來一起支持台灣。

圖／取自方序中臉書

圖／取自方序中臉書

圖／取自中華文化總會臉書粉絲團

活動搶先公開主視覺與新角色「a-We」，圓滾滾的Q萌外型甫亮相便吸引大批關注。視覺統籌與設計方序中表示，「a-We」來自海底板塊推擠誕生的異世界生命體，會彈跳、變形，還會發出a-we~~聲響，如同面對困境時從壓力中冒出的希望泡泡。他形容：「這個角色代表著台灣的生命力與文化韌性，總能在限制中找到彈性與轉機，展現前進的勇氣。」

圖／取自方序中臉書

圖／取自方序中臉書

本次設計採雙主視覺構成，一為「凝聚」象徵台灣內部文化交織的能量，一為「冒險」比喻向外拓展的探索之路。方序中進一步說明，兩者透過重複與連續性的圖像語彙，讓整體視覺不只是裝飾，而是完整敘述台灣如何以開放態度擁抱世界的故事。方序中也強調：「雖然台灣小，但正因如此，我們更懂得合作與創新，這份力量才最動人。」

圖／取自方序中臉書

此次活動將於Grand Green Osaka「VS.」空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上平台等四大場域展開，集結台日38組藝術團隊、超過545位成員，舉辦129場演出及兩個週末市集。同時，文化總會主辦的「TAIWAN PLUS 2025」也首度移師大阪，匯聚上百個MIT品牌，打造台灣文化在國際舞台的高光時刻。

We TAIWAN 臺灣文化in大阪．關西世博

日期：2025/8/2~8/20

會場：VS.（GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

官網：https://wetaiwan.tw

TAIWAN PLUS 2025台日新風

日期：2025/8/9~10、8/16~17

時間：15:00~21:00 免費入場

地點：大阪市中之島（暫定）