「大阪世博」多國文化的交會舞台　逛遍特色展館、展望人與自然共存的新未來

【文／圖：田欣雲】

擁有超過 150 國、25 個國際機構參與的大阪世博，是個名符其實的地球村。可能上一秒還在美國館，走幾步就到了旁邊的菲律賓館；不過若想「環遊世界」，可沒這麼簡單，因為除了靜態展示，各國還規劃了動態體驗，館館皆須現場排隊或事先預約，建議參觀前先選定好必逛展館。

我自己在一天之內，逛了荷、比、法、印尼、澳洲等十間外國館，在waraii myraii館看日式喜劇，PASONA館、鋼彈館幻想未來世界。趕場過程中，還與特地來為商家祈福的大阪「宝惠駕行列」遊行不期而遇，收穫滿滿。

▲宝惠駕行列是今宮戎神社十日戎祭典的重頭戲。

▲吉本waraii myraii館宣揚「笑的力量」。





品味法式美學 啜飲阿拉伯咖啡

時間有限，欲望無窮，要安排看什麼館，真的全憑個人喜好。比如我鍾愛法國對美感的詮釋，也好奇許下「願景 2030」的沙烏地阿拉伯，那麼法國館、沙國館就是我的必看名單。法國這次將所有自豪的文化元素，通通收攏在這間披上白色帷幔的展館中：羅丹雕塑、亞爾薩斯葡萄酒、精品時裝，到被救出的巴黎聖母院石像鬼，無一不在展現國家文化的厚度，卻也沒忘記與地主國的連結。例如 Louis Vuitton 這回與日本建築師重松象平、藝術家真鍋大度合作，前者在皮箱中嵌入匠師工藝影像，後者用直徑 6.6米的「硬箱之球 Trunk Sphere」搭配聲光投影，打造出一段奇幻旅程。

若想體驗中東風情，不妨鑽進沙國館營造的古城風巷弄間，喝杯小豆蔻香氣濃厚的阿拉伯咖啡，配顆甜滋滋的「生命之果」椰棗，彷彿走進了《一千零一夜》的故事場景。館內透過影音設備，帶領遊客探索沙烏地從古至今、再到未來城市的更迭變化；到了晚上，素雅牆面成為最佳的影像畫布，盡顯阿拉伯半島上的溫暖笑顏與人文風景。

▲沙烏地阿拉伯館營造沙漠古城感。

▲現煮阿拉伯咖啡，香料氣息濃郁。

▲重松象平用84個LV行李箱布置展間。





綠色世博 環保、回收建材成主流

一場世博，需要建造的展館何其多？回顧1970年的大阪世博，當時仍以高碳排的混凝土為主；如今為響應環保，各館採用的特殊建材可謂用心良苦。以澳洲館為例，建造商使用包括來自2020東京奧運的回收建材重複利用；印尼館從地板到天花板皆採用名為「普拉納木（Plana wood）」再生材料，儘管名稱中有個wood，實際上是由稻殼殘渣與回收塑膠製成的替代木材，呼應其「在和諧中繁榮：自然、文化、未來」主題。德國館本身就是綠建築，所使用的集成材、鋼材與竹材皆可回收再利用，板材則選用麻、水與石灰混合製成的「麻凝土（Hempcrete）」，搭配真菌菌絲體作為黏合劑，展館拆卸後還能進行堆肥，真正做到回歸自然。

▲印尼館外觀像艘雄偉的大船。

▲德國館遊客正傾聽Circulars導覽。





互動科技隨身 發現共存智慧

本屆世博德國館的主題「Wa! Germany」同樣圍繞「循環經濟」發想。「Wa!」既是驚嘆語，也結合日文中的「わ」，延伸出「和（和諧）」、「輪（循環）」等意涵。展館與其附設餐廳全以環形結構設計，呼應展出主旨。入館後每位遊客會獲發一個發光小怪獸「Circulars」，這不只是個吉祥物，更是支援德、英、日語的智慧導覽器，全程陪伴主人公認識德國的循環經濟實踐。同樣來自歐洲的荷蘭館則呼籲全球攜手合作，共同面對環境挑戰。地處低窪的荷蘭自古飽受水患之苦，全賴國人團結應對，館方遂以「Common Ground」（共同點）作為核心理念，致敬歷史。遊客需拿著會發光的「感應能量球」與展區裝置互動，譬如與水牆交流，了解荷蘭人如何與水共處；圓頂影廳則播放AI生成影片，訴說荷蘭與水的深厚聯繫。結尾時，訪客可合併彼此的能量球，共創一件蘊含「共同點」意象的藝術作品。

▲荷蘭館影片講述國家與水的歷史聯繫。

▲澳洲館讓遊客體驗當地獨特的自然環境。

▲PASONA館入口旁的NDC健康廚房餐車，供應以米、豆製作的植物性漢堡輕食。





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2025世界博覽會

期間：2025/4/13～10/13，上午9 點至晚上10點。

交通：可搭乘樂桃航空「台北－大阪」每日兩班、「高雄－大阪」每日一班直飛關西機場。抵達後搭乘關空特快列車「HARUKA」進大阪市區，再轉乘大阪地下鐵中央線至夢洲站。

官網：https://www.expo2025.or.jp/

門票：成人平日券6,000日圓，夜間券3,700日圓，一日券7,500日圓，夏季通票12,000 日圓，全期通票30,000日圓。

預約機制：網路購票後，註冊世博ID並預約入場日，可進行4種模式的展館與活動預約，包括：入場日前3個月至2個月的抽選預約；前1個月至前8天的抽選預約；3天前至前一天上午9點的先搶先贏預約；當日入場10分鐘後的即時預約。

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