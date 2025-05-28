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【京都自由行必看】4大超人氣京都近郊景點總整理

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／shutterstock
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【FunTime小編群】來到京都除了走訪清水寺、八阪神社等知名景點外，到近郊走走體驗京都的自然美景也是很不錯的選擇。這次FunTime小編整理4個京都近郊景點，無論是超夯的嵐山、精緻耀眼的金閣寺還是賞櫻勝地哲學之道，都非常適合來場京都半日遊或是一日遊～

嵐山

嵐山。 圖／shutterstock
嵐山。 圖／shutterstock

嵐山是京都熱門的近郊景點，距離市區僅有30分鐘的車程。公園的範圍極廣，分為龜山地區、中之島地區以及臨山寺地區。其中「中之島地區」在櫻花季時滿滿的都是遊客，在還沒有進入公園時就可以見到一整片粉色櫻花。隔著條河，一旁的商店街更是取景的好位置，櫻花、小川和日式店家相互構成一景。而「龜山地區」則是賞楓的好去處，每到秋天就是一片火紅，十分值得一覽。

附近車站：JR嵯峨嵐山站、阪急嵐山站

野宮神社

野宮神社。 圖／IG, sasprifinity2
野宮神社。 圖／IG, sasprifinity2

野宮神社就位在知名的嵯峨野竹林之道旁邊，隱身於樹林之中，主要祈求學業和良緣。在野宮神社內有塊神石，據說摸了後願望就會實現；更特別的是，在紙上寫下心願，放到神社內的水盆，若是許願紙浮起來，據說願望就會實現。

交通：搭乘JR至「嵯峨嵐山」站下車，步行約10分鐘

開放時間：09:00-17:00

門票：免費

金閣寺（鹿苑寺）

金閣寺（鹿苑寺）。 圖／shutterstock
金閣寺（鹿苑寺）。 圖／shutterstock

金閣寺原名為「鹿苑寺」，因寺院外觀貼滿金箔的原因，所以又被稱為「金閣寺」。在1994年時候被列為世界文化遺產，是京都相當有代表性的要景點，也是許多人來到嵐山必訪的寺院之一。園區占地不大，金閣寺就坐落在距離門口不遠的湖邊，與周遭的庭園和樹林融合就猶如名畫般，從遠觀賞還能看到金閣寺投影於湖中，非常精緻～

交通：搭乘市營巴士至「金閣寺道」站下車，步行約5分鐘

開放時間：09:00-17:00

門票：成人（高中生以上）500日元、中小學生300日元、小學以下免費

東映太秦映畫村

東映太秦映畫村。 圖／klook
東映太秦映畫村。 圖／klook

東映太秦映畫村是日本唯一的時代劇主題樂園，有不少經典的日劇都曾在這裡拍攝過，近幾年也有許多知名的動漫、卡通體驗與展演，其中以「新世紀福音戰士」為主題的新世紀福音戰士京都基地更是以原設定比例打造的整隻初號機，不只可以近距離拍照，還可以進到初號機駕駛艙裡，超級逼真！其餘也有許多期間限定的活動與體驗，有興趣的朋友可以到事先到官網查詢做規劃呦～

交通：搭乘嵐電至「太秦廣隆寺」站下車，步行約5分鐘

開放時間：開放時間：09:00-17:00

門票：成人票2,800日元、國高中生1,800日元、3歲以上1,600日元、3歲以下免費（體驗娛樂設施需額外付費）

京都旅遊攻略：吃喝玩樂全主題分類總整理

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