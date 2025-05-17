「糟了！」日本環球影城-小小兵樂園 今夏變大1.4倍 小小兵粉絲狂喜

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本環球影城在「小小兵樂園」8 週年紀念粉絲活動中宣布，今年夏天「小小兵樂園」園區將擴大為原本的1.4倍！首波主題「糟了！」，除原有「小小兵瘋狂乘車遊」和「冰凍雷射光乘車遊」等熱門遊樂設施外，將在預計擴大的園區內推出全新遊樂設施「小小兵瘋狂任務 ～成為大壞蛋之路～」，新區域還將推出更多符合主題的限定食品和商品，會是哪個小小兵變成主角的爆米花桶呢？讓人超期待！

「小小兵樂園」自2017年開幕以來，一直都是日本環球影城的熱門區域，不僅是遊樂設施的體驗外，完美再現《神偷奶爸》的造景與定期表演活動都是園區賣點之一，讓粉絲能體驗和小小兵們一同遊玩的樂趣，每季更換樣式的小小兵造型爆米花桶更是人手一個天天賣到缺貨，深受各個年齡層和家庭的喜愛。

▲「小小兵樂園」8 週年紀念粉絲活動，300位粉絲齊聚現場同樂。 圖：MINIONS TM & © 2025 Universal Studios. 日本環球影城／提供

● 2025夏天登場全新遊樂設施「小小兵瘋狂任務 ～成為大壞蛋之路～」

採用電動步道與射擊互動設計的體驗型遊樂設施「小小兵瘋狂任務 ～成為大壞蛋之路～」是繼奧蘭多環球影城之後的第二座，也是首次在日本登場，有別於一般遊樂設施乘坐的體驗，由遊客親自拿著射擊裝置「消除者 X」（光線槍）並搭乘電動步道，在移動中通過射擊螢幕上的目標物蒐集點數，類似於「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™」中丟龜殼蒐集點數的玩法！今年夏天準備好進入遊戲化身壞蛋爭取高分了嗎？（體驗時間約為7分鐘，身高未滿122cm之孩童需有家長陪同。）

▲全新遊樂設施「小小兵瘋狂任務 ～成為大壞蛋之路～」，以成為世界第一壞蛋為目標，瘋狂開戰，放手一搏！ 圖：MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.日本環球影城／提供

DATA／日本環球影城

・交通方式：JR環球城站步行五分鐘

・營業時間：適當日狀況調整營業時間，詳見【日本環球影城】官網

・費用：一日票8,900日圓起

※MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

※TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

※TM & © Universal Studios. All rights reserved.

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