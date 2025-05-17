京都神社的人氣御守8選！繡球花御守、福耳守、還有立體的狐狸摺紙御守(下)

延續"京都神社的人氣御守8選！繡球花御守、福耳守、還有立體的狐狸摺紙御守(上)"，本文將再介紹四個超美御守

5. 吉祥院天滿宮- 三麗鷗御守

位於京都市的吉祥院天滿宮祭祀學問之神—菅原道真，這裡是道真公逝世後第一座建立於其誕生地的天滿宮，成為許多學生、考生來祈求學業的地方。

而為了讓更多人對神社產生親近感，因此透過三麗鷗的凱蒂貓等廣受歡迎的角色，在神社放置了凱蒂貓的擺設及提供各種御守、御神籤等，讓更多人前來參拜、感受神社文化的魅力。

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三麗鷗御守有很多款式可以選擇，凱蒂貓、蛋黃哥、美樂蒂等人氣角色都有，每個都很可愛！

6.折上稲荷神社 – 狐狸摺紙御守

平常買到的御守大都是手機繩的形式，折上稲荷神社這個御守定會讓你很驚喜！

折上稲荷神社是為了工作女性的神社，在江戶時代末期，有多位女官病倒，於是天皇下令讓這家神社祈禱，而最後也奇蹟地所有人康復了。於是，女官間流傳折上稲荷神的利益會附在摺紙上，而到今天，折上稲荷神社都有提供狐狸摺紙御守。

圖片來源自官網

狐狸是稲荷神的使者，要用摺紙去表現真不容易，但這個御守非常立體，單是那手工就值得購入。狐狸摺紙御守一般可選金色(保佑商運、金運、工作運)或銀色(開運、良縁、消災)，在2月2日、3日的節分與稲荷祭更有限定版的綠色及紅色，好想買一個放在家中。

7.御金神社 – 大金守

在京都住宅區內有一座金光閃耀的鳥居，御金神社祭祀的是掌管金屬的神明 – 金山毘古命，是金屬工藝、刀劍、農具、鏡子等金屬製品之神，因此漸漸被人們視為「招財之神」，成為祈求金運提升的熱門神社。

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他們提供多種提供財運的御守，其中一種大金守是以「口金包」為造型的御守。迷你的口金包很精緻，開口處的金屬配件真的能打開，也有多種顏色可以選擇。

8.下鴨神社(賀茂御祖神社) – 蕾絲御守

圖片來源自官方ig

京都最夯的御守就是它！用白色蕾絲所製的開運招福御守，明明是和風卻又感覺優雅少女，在光線下拍照穿透背後景色，非常夢幻！雖然一個要2,000日幣實在不便宜，但手工精細，所以仍吸引大批櫻花妹到下鴨神社購買拍照放IG！

圖片來源自x @DJ_itou_kanako

除了開運招福御守，下鴨神社境內的媛守也很有名，每個都用和風花紋布製作，每一個的花紋都不同獨一無二。還可以找到安産版本蕾絲御守、有趣的橄欖球御守等等，喜愛收集御守的朋友小心在這裡買到錢包大出血喔(笑)

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